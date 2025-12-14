Judiciaire

Près de Lyon : prison avec sursis pour une femme violente avec son mari

C'est un couple brisé et une famille divisée qui se sont retrouvés au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône cette semaine.

Depuis cette journée de septembre 2024, un divorce est en cours et les enfants refusent de voir leur mère.

Car cette dernière avait franchi une limite, en frappant violemment son mari et en le menaçant avec un tisonnier, devant leur fille adolescente. Apeuré, le mari s'était barricadé dans sa chambre à leur domicile de Morancé, puis avait trouvé le courage de porter plainte.

Face aux juges, la quadragénaire a minimisé les faits, accusant sa victime de mentir.

Elle a écopé de 4 mois de prison avec sursis et a l'interdiction d'entrer en contact avec son futur ex-mari qu'elle devra indemniser, tout comme leur fille qui avait assisté à la scène de violences conjugales.

