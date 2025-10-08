Faits Divers

Vénissieux : des slogans "Vive le déluge d’Al-Aqsa" lors d’un cortège pro-Hamas, les banderoles retirées

Ce mardi soir, un cortège s’est formé à Vénissieux pour soutenir "le déluge d’Al-Aqsa".

La date du 7 octobre 2025  marquait le deuxième anniversaire des attaques du Hamas sur le territoire israélien. Ce jour-là, en 2023, le mouvement islamiste lançait depuis Gaza l’opération "Déluge d’Al-Aqsa", faisant 1 200 morts, dont une majorité de civils, et 251 otages.

Ce mercredi plusieurs banderoles étaient encore visibles sur la commune.

"Le long de l'avenue Jean-Cagne, plusieurs banderoles accrochées sur le grillage d'une résidence, sur le thème de la Palestine, dont une particulièrement abjecte où il est inscrit dessus ‘Vive le déluge d’Al-Aqsa’. Signée LJR (La Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire, ndlr), une façon pour ces antisémites de commémorer le 7 octobre", dénonce un riverain. 

La police municipale de Vénissieux est intervenue vers 10h pour décrocher les banderoles.

Sur les réseaux sociaux, Marion Maréchal (Identité-Libertés), a également réagi : "À Vénissieux, jadis française, on célèbre le 7 octobre en scandant ‘L’Algérie a vaincu, la Palestine vaincra’ et ‘Vive le déluge d’Al-Aqsa’. Bientôt, ils fêteront le Bataclan. Et nous, pendant ce temps, nous débattons encore du sexe des anges."

La préfecture du Rhône devrait procéder à un signalement au parquet de Lyon pour apologie du terrorisme au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.

avatar
Hoho le 08/10/2025 à 15:56

Vite RN

Comme au bled le 08/10/2025 à 15:00
Looooooooooooooooooool a écrit le 08/10/2025 à 14h17

Pour que ça devienne chez toi il faudra rendre l endroit sale comme vous seuls savez le faire

C’est déjà fait , vas voir au pied des immeubles qu’ils habitent dans leurs cités , c’est jonché d’immondices !!!!!!

Logique le 08/10/2025 à 14:58
Chris696969 a écrit le 08/10/2025 à 13h25

"la résistance palestinienne"

Vous qualifiez le HAMAS de mouvement de résistance ?

Oui

Libriste le 08/10/2025 à 14:56
Stalino a écrit le 08/10/2025 à 12h19

Bah, on aime les terroristes ?

Inutile de lui répondre, c'est un pauvre type qui usurpe mon pseudo pour écrire ses conneries et ses états d'âme qu'il n'a pas le courage d'écrire derrière l'anonymat du clavier.
La déchéance humaine quoi.

En passant le 08/10/2025 à 14:55
Libriste a écrit le 08/10/2025 à 14h51

Pomper un pseudo pour écrire tes conneries, et pour le 7 octobre en plus. Rien ne t'arrête toi, tout est ridicule chez toi.
Mais bon, quand comme on n'a jamais te décoller la pulpe du fond...

Pomper ? Dommage , dans ce cas, il dit des choses plus censées que vous

Hehe le 08/10/2025 à 14:54
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 08/10/2025 à 13h38

oui et ca change quoi? qu'est ce qui n'est pas Français dans " libérable depuis 1999" ? Crétin !

Ce n'est pas parce qu'il pouvait prétendre à une libération anticipée a partir de 1999 qu'il devait forcément en bénéficier.
Ce n'est pas un du.

Les juges ont rejeté ses précédentes demandes. Il a quand même été condamné à perpétuité le gonz hein...
Et on lui a reproché la complicité d'assassinant de 2 personnes, et une tentative d'assassinat pas de lutter pour une cause quelconque.

Libriste le 08/10/2025 à 14:51
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 08/10/2025 à 11h49

le 7 octobre? C'est pas bien ,la résistance palestinienne à peut être mal agit mais quid de Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste libanais, croupit depuis quarante ans derrière les barreaux, non pas pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il représente : la résistance à l’impérialisme, .
Libérer Georges Abdallah n’est pas une faveur, c’est un devoir républicain, un acte de justice, une exigence morale. Il est libérable depuis 1999 ! Et pourtant, l’État français — si prompt à parler de "droits de l’homme" — le garde enfermé, parce que son engagement dérange, parce qu’il ose parler au nom d’un peuple qu’on préfère voir disparaître : le peuple palestinien.
Mais que reproche-t-on réellement à Georges Abdallah ? D’avoir résisté à l’occupation ? D’avoir dénoncé un régime d’apartheid ?
Car oui, Israël est un État d’apartheid. Israël colonise, Israël expulse, Israël tue — en toute impunité — avec le soutien des États-Unis et la lâcheté complice de l’Union européenne. Gaza est une prison à ciel ouvert. La Cisjordanie est grignotée jour après jour par des colons fanatiques.
Et nous, qu’avons-nous à offrir ? Des larmes de crocodile et des déclarations vides alors Camembert aux pleureuses et autre derviches tourneurs

Pomper un pseudo pour écrire tes conneries, et pour le 7 octobre en plus. Rien ne t'arrête toi, tout est ridicule chez toi.
Mais bon, quand comme on n'a jamais te décoller la pulpe du fond...

La bête immonde le 08/10/2025 à 14:39

Quelle surprise de savoir que de nombreux pro-palestiniens sont plus proches des terroristes islamistes du Hamas que des pays démocratiques, que leurs motivations pour manifester c'est leur haine d'Israël, leur antisémitisme, leur ressentiment et hostilité anti-occidentale, oui quelle surprise....Un parti sectaire et factieux l'a compris depuis plusieurs années et agit en conséquence, notamment pour importer le conflit israélo-palestinien en France à des fins électoralistes.

Schuss69 le 08/10/2025 à 14:26
Looool a écrit le 08/10/2025 à 13h10

En même temps vs êtes des victimes ! Y’a aucun grand courageux pour « sauver » ton pays de victime ? En tout cas se sera pas toi derrière ton écran le sauveur de la patrie. Continuez de vs plaindre derrière vos écrans en attendant ns on s’installe et ça devient chez nous 😘

Le courageux, sûr que ce n'est pas toi. Je t'imagine devant ton écran , la capuche sur la tête et un masque sur le nez de peur d'être reconnu, comme quand tu perturbes les manifestations avec ton drapeau palestinien (sais-tu au moins situer sur une carte Israël et la bande de Gaza ?) . Dors tranquille puisque tu n'as rien d'autre à faire, mais attention au retour de bâton: Bientôt on te réclamera des comptes.

Looooooooooooooooooool le 08/10/2025 à 14:17
Looool a écrit le 08/10/2025 à 13h10

En même temps vs êtes des victimes ! Y’a aucun grand courageux pour « sauver » ton pays de victime ? En tout cas se sera pas toi derrière ton écran le sauveur de la patrie. Continuez de vs plaindre derrière vos écrans en attendant ns on s’installe et ça devient chez nous 😘

Pour que ça devienne chez toi il faudra rendre l endroit sale comme vous seuls savez le faire

D.K le 08/10/2025 à 14:10

Pourquoi le parquet antiterroriste n’a pas saisie ??? Pourquoi permettons nous cette marasmes ? Ok. Je sais pour voter prochainement 🖕

Tatin le 08/10/2025 à 14:01

Tous ces soutiens aux terroristes sont excessifs : Génocide fantasmé, nombre de morts démultipliés, conditions de détentions exagérées, surréactions..., et comme tout ce qui est excessif devient insignifiant, c'est ce qu'ils font ils me laissent indifférent. Ils ont seulement à un moment suscité ma curiosité et j'ai appris que les philistins, peuple de la mer qui occupaient uniquement le territoire de Gaza, étaient originaire de la région de Santorin et qu'ils étaient des Minoens. Aujourd'hui je ne vois pas d'Européens, il n'y a que des personnes arabes ou Egyptiens (continent Africain). Pourquoi revendiquent ils ce territoire ?

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 08/10/2025 à 13:58

A vomir
Et pendant ce temps Macron envisage de donner le pouvoir à l’extrême gauche (écolos)
Cela me rappelle le coup d’état (golpe) de Sanchez en Espagne en décembre 2019 ; mêmes méthodes
Macron est prêt à tout pour ne pas redissoudre l’Assemblée car les urnes lui imposeraient un gouvernement RN
Et il ne démissionnera jamais
Donc les islamistes et leurs affidés peuvent continuer tranquillement

pas du tout le 08/10/2025 à 13:56
Looool a écrit le 08/10/2025 à 13h10

En même temps vs êtes des victimes ! Y’a aucun grand courageux pour « sauver » ton pays de victime ? En tout cas se sera pas toi derrière ton écran le sauveur de la patrie. Continuez de vs plaindre derrière vos écrans en attendant ns on s’installe et ça devient chez nous 😘

" on s’installe et ça devient chez nous 😘"
Bah non, c'est pas chez toi, puisque tu n'aimes pas le drapeau Français!
Et t'inquiète pas pour moi, je vote!!!!!

On espère une condamnation ferme le 08/10/2025 à 13:55

Si des caméras ou témoignages permettent de retrouver celui qui a posé la banderole, il faut une condamanation lourde pour apologie du terrorisme, infraction très manifestement constituée.

La maire de Vénissieux doit porter plainte.

Si elle sait encore ce que c'est que d'être maire.

Mdr le 08/10/2025 à 13:54
Looool a écrit le 08/10/2025 à 13h06

Tout ça carrément ! Mdrrr vive le 7/10

Vive tsahal plutôt !!!!!

zolvan le 08/10/2025 à 13:39

Il faudrait commencer par dissoudre tous ces groupuscules d'extrême gauche , antisémites et complices des terroristes.
Et puis ensuite s'attaquer à la maison mère : la France insoumise.

‎ Libriste‎ ‎ le 08/10/2025 à 13:38
Okkkk a écrit le 08/10/2025 à 13h05

Ok mais il a été libéré cet été…

oui et ca change quoi? qu'est ce qui n'est pas Français dans " libérable depuis 1999" ? Crétin !

Amen le 08/10/2025 à 13:31

Marion Maréchal à tout dit , nous sommes en train de nous faire manger sans résister , sans aucune réaction du monde politique !
Il faut dire que quand tu vois les députés de LFI à l'Assemblée Nationale soutenir ces moins que rien qui ne vivent qu'avec les aides de l'État , il ne faut pas s'étonner.
Si on rajoute aux six millions d'étrangers qui vivent en France , les vingt millions d'origine étrangère qui peuplent les banlieues , il y a de quoi se faire du souci , car ça représente 30% de la population française !

Comme à la prière le 08/10/2025 à 13:28
on trie les déchets a écrit le 08/10/2025 à 12h11

La France est devenue une poubelle
De grands courageux avec leurs drapeaux et leurs serpillère sur la tête!
Par contre, quand ils vont toucher les aides sociales ils sont habillés pareils?

La queue à la caf c est avec la nappe de cuisine sur la tête

Chris696969 le 08/10/2025 à 13:25
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 08/10/2025 à 11h49

le 7 octobre? C'est pas bien ,la résistance palestinienne à peut être mal agit mais quid de Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste libanais, croupit depuis quarante ans derrière les barreaux, non pas pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il représente : la résistance à l’impérialisme, .
Libérer Georges Abdallah n’est pas une faveur, c’est un devoir républicain, un acte de justice, une exigence morale. Il est libérable depuis 1999 ! Et pourtant, l’État français — si prompt à parler de "droits de l’homme" — le garde enfermé, parce que son engagement dérange, parce qu’il ose parler au nom d’un peuple qu’on préfère voir disparaître : le peuple palestinien.
Mais que reproche-t-on réellement à Georges Abdallah ? D’avoir résisté à l’occupation ? D’avoir dénoncé un régime d’apartheid ?
Car oui, Israël est un État d’apartheid. Israël colonise, Israël expulse, Israël tue — en toute impunité — avec le soutien des États-Unis et la lâcheté complice de l’Union européenne. Gaza est une prison à ciel ouvert. La Cisjordanie est grignotée jour après jour par des colons fanatiques.
Et nous, qu’avons-nous à offrir ? Des larmes de crocodile et des déclarations vides alors Camembert aux pleureuses et autre derviches tourneurs

"la résistance palestinienne"

Vous qualifiez le HAMAS de mouvement de résistance ?

Pegasus 2 le 08/10/2025 à 13:15

Vivement une solution à grande échelle en France pour rétablir l’ordre.

Looool le 08/10/2025 à 13:10
on trie les déchets a écrit le 08/10/2025 à 12h11

La France est devenue une poubelle
De grands courageux avec leurs drapeaux et leurs serpillère sur la tête!
Par contre, quand ils vont toucher les aides sociales ils sont habillés pareils?

En même temps vs êtes des victimes ! Y’a aucun grand courageux pour « sauver » ton pays de victime ? En tout cas se sera pas toi derrière ton écran le sauveur de la patrie. Continuez de vs plaindre derrière vos écrans en attendant ns on s’installe et ça devient chez nous 😘

Looool le 08/10/2025 à 13:06
Chris696969 a écrit le 08/10/2025 à 11h49

La vidéosurveillance ne permet pas d'identifier les poseurs de cette banderole pour les poursuivre au titre de l'incitation à la haine, au meurtre de masse ou apologie du terrorisme ?

Tout ça carrément ! Mdrrr vive le 7/10

Okkkk le 08/10/2025 à 13:05
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 08/10/2025 à 11h49

le 7 octobre? C'est pas bien ,la résistance palestinienne à peut être mal agit mais quid de Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste libanais, croupit depuis quarante ans derrière les barreaux, non pas pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il représente : la résistance à l’impérialisme, .
Libérer Georges Abdallah n’est pas une faveur, c’est un devoir républicain, un acte de justice, une exigence morale. Il est libérable depuis 1999 ! Et pourtant, l’État français — si prompt à parler de "droits de l’homme" — le garde enfermé, parce que son engagement dérange, parce qu’il ose parler au nom d’un peuple qu’on préfère voir disparaître : le peuple palestinien.
Mais que reproche-t-on réellement à Georges Abdallah ? D’avoir résisté à l’occupation ? D’avoir dénoncé un régime d’apartheid ?
Car oui, Israël est un État d’apartheid. Israël colonise, Israël expulse, Israël tue — en toute impunité — avec le soutien des États-Unis et la lâcheté complice de l’Union européenne. Gaza est une prison à ciel ouvert. La Cisjordanie est grignotée jour après jour par des colons fanatiques.
Et nous, qu’avons-nous à offrir ? Des larmes de crocodile et des déclarations vides alors Camembert aux pleureuses et autre derviches tourneurs

Ok mais il a été libéré cet été…

franco israélien le 08/10/2025 à 12:54

J’ai jamais vu de policiers ou des politiques ou des magistrats réagir sur les 10 000 Franco-israélien engagé dans l’armée génocidaire

Watt le 08/10/2025 à 12:53

Où sont les élus LFI qui se plaignent dès que 3 crânes rasés défilent dans la rue?

Enterrement le 08/10/2025 à 12:21

Le jour où on va identifier ceux qui ont fait ça, on en parlera plus. On sait qui pratique ce genre de provocations : les habitués de la victimisation

johnny le 08/10/2025 à 12:20

La police vont plus vite pour enlever ça que pour enlever quand c'est l'inverse

Stalino le 08/10/2025 à 12:19
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 08/10/2025 à 11h49

le 7 octobre? C'est pas bien ,la résistance palestinienne à peut être mal agit mais quid de Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste libanais, croupit depuis quarante ans derrière les barreaux, non pas pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il représente : la résistance à l’impérialisme, .
Libérer Georges Abdallah n’est pas une faveur, c’est un devoir républicain, un acte de justice, une exigence morale. Il est libérable depuis 1999 ! Et pourtant, l’État français — si prompt à parler de "droits de l’homme" — le garde enfermé, parce que son engagement dérange, parce qu’il ose parler au nom d’un peuple qu’on préfère voir disparaître : le peuple palestinien.
Mais que reproche-t-on réellement à Georges Abdallah ? D’avoir résisté à l’occupation ? D’avoir dénoncé un régime d’apartheid ?
Car oui, Israël est un État d’apartheid. Israël colonise, Israël expulse, Israël tue — en toute impunité — avec le soutien des États-Unis et la lâcheté complice de l’Union européenne. Gaza est une prison à ciel ouvert. La Cisjordanie est grignotée jour après jour par des colons fanatiques.
Et nous, qu’avons-nous à offrir ? Des larmes de crocodile et des déclarations vides alors Camembert aux pleureuses et autre derviches tourneurs

Bah, on aime les terroristes ?

pie69 le 08/10/2025 à 12:18
Ex Précisions a écrit le 08/10/2025 à 11h50

Il y a en France un très gros ménage à faire, encore plus à Vénissieux à tous les niveaux...

oui
LFI + Gaza = hors de France

pie69 le 08/10/2025 à 12:17
on trie les déchets a écrit le 08/10/2025 à 12h11

La France est devenue une poubelle
De grands courageux avec leurs drapeaux et leurs serpillère sur la tête!
Par contre, quand ils vont toucher les aides sociales ils sont habillés pareils?

tout à fait d’accord !!

on trie les déchets le 08/10/2025 à 12:11

La France est devenue une poubelle
De grands courageux avec leurs drapeaux et leurs serpillère sur la tête!
Par contre, quand ils vont toucher les aides sociales ils sont habillés pareils?

Zig le 08/10/2025 à 12:04

L'Islamo gauchisme l'antisémitisme le narco traffic et l'incitation à la haine sont bienvenus à Vénissieux.

ecoeuré ! le 08/10/2025 à 11:56

de pauvres animaux ......les marionnettes de LFI

zolvan le 08/10/2025 à 11:52
Chris696969 a écrit le 08/10/2025 à 11h49

La vidéosurveillance ne permet pas d'identifier les poseurs de cette banderole pour les poursuivre au titre de l'incitation à la haine, au meurtre de masse ou apologie du terrorisme ?

Non ,en revanche elle permet d'allumer les automobilistes pour rapporter de l'argent à la ville.

Ex Précisions le 08/10/2025 à 11:50

Il y a en France un très gros ménage à faire, encore plus à Vénissieux à tous les niveaux...

Chris696969 le 08/10/2025 à 11:49

La vidéosurveillance ne permet pas d'identifier les poseurs de cette banderole pour les poursuivre au titre de l'incitation à la haine, au meurtre de masse ou apologie du terrorisme ?

‎ Libriste‎ ‎ le 08/10/2025 à 11:49

le 7 octobre? C'est pas bien ,la résistance palestinienne à peut être mal agit mais quid de Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste libanais, croupit depuis quarante ans derrière les barreaux, non pas pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il représente : la résistance à l’impérialisme, .
Libérer Georges Abdallah n’est pas une faveur, c’est un devoir républicain, un acte de justice, une exigence morale. Il est libérable depuis 1999 ! Et pourtant, l’État français — si prompt à parler de "droits de l’homme" — le garde enfermé, parce que son engagement dérange, parce qu’il ose parler au nom d’un peuple qu’on préfère voir disparaître : le peuple palestinien.
Mais que reproche-t-on réellement à Georges Abdallah ? D’avoir résisté à l’occupation ? D’avoir dénoncé un régime d’apartheid ?
Car oui, Israël est un État d’apartheid. Israël colonise, Israël expulse, Israël tue — en toute impunité — avec le soutien des États-Unis et la lâcheté complice de l’Union européenne. Gaza est une prison à ciel ouvert. La Cisjordanie est grignotée jour après jour par des colons fanatiques.
Et nous, qu’avons-nous à offrir ? Des larmes de crocodile et des déclarations vides alors Camembert aux pleureuses et autre derviches tourneurs

Rlb le 08/10/2025 à 11:46

Et nos politiques après ça. Ils pensent à leurs carrières avant la France

