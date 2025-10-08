Vénissieux : des slogans "Vive le déluge d’Al-Aqsa" lors d’un cortège pro-Hamas, les banderoles retirées

La date du 7 octobre 2025 marquait le deuxième anniversaire des attaques du Hamas sur le territoire israélien. Ce jour-là, en 2023, le mouvement islamiste lançait depuis Gaza l’opération "Déluge d’Al-Aqsa", faisant 1 200 morts, dont une majorité de civils, et 251 otages.
Ce mercredi plusieurs banderoles étaient encore visibles sur la commune.
"Le long de l'avenue Jean-Cagne, plusieurs banderoles accrochées sur le grillage d'une résidence, sur le thème de la Palestine, dont une particulièrement abjecte où il est inscrit dessus ‘Vive le déluge d’Al-Aqsa’. Signée LJR (La Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire, ndlr), une façon pour ces antisémites de commémorer le 7 octobre", dénonce un riverain.
La police municipale de Vénissieux est intervenue vers 10h pour décrocher les banderoles.
Sur les réseaux sociaux, Marion Maréchal (Identité-Libertés), a également réagi : "À Vénissieux, jadis française, on célèbre le 7 octobre en scandant ‘L’Algérie a vaincu, la Palestine vaincra’ et ‘Vive le déluge d’Al-Aqsa’. Bientôt, ils fêteront le Bataclan. Et nous, pendant ce temps, nous débattons encore du sexe des anges."
La préfecture du Rhône devrait procéder à un signalement au parquet de Lyon pour apologie du terrorisme au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.
Bientôt, ils fêteront le Bataclan.
Et nous, pendant ce temps, nous débattons encore du sexe des anges. pic.twitter.com/ZwPhugRTDm
