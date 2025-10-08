Vénissieux : des slogans "Vive le déluge d’Al-Aqsa" lors d’un cortège pro-Hamas, les banderoles retirées

La date du 7 octobre 2025 marquait le deuxième anniversaire des attaques du Hamas sur le territoire israélien. Ce jour-là, en 2023, le mouvement islamiste lançait depuis Gaza l’opération "Déluge d’Al-Aqsa", faisant 1 200 morts, dont une majorité de civils, et 251 otages.

Ce mercredi plusieurs banderoles étaient encore visibles sur la commune.

"Le long de l'avenue Jean-Cagne, plusieurs banderoles accrochées sur le grillage d'une résidence, sur le thème de la Palestine, dont une particulièrement abjecte où il est inscrit dessus ‘Vive le déluge d’Al-Aqsa’. Signée LJR (La Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire, ndlr), une façon pour ces antisémites de commémorer le 7 octobre", dénonce un riverain.

La police municipale de Vénissieux est intervenue vers 10h pour décrocher les banderoles.

Sur les réseaux sociaux, Marion Maréchal (Identité-Libertés), a également réagi : "À Vénissieux, jadis française, on célèbre le 7 octobre en scandant ‘L’Algérie a vaincu, la Palestine vaincra’ et ‘Vive le déluge d’Al-Aqsa’. Bientôt, ils fêteront le Bataclan. Et nous, pendant ce temps, nous débattons encore du sexe des anges."

La préfecture du Rhône devrait procéder à un signalement au parquet de Lyon pour apologie du terrorisme au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.