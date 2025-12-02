Point de deal à Vénissieux : quand le "Cartel Croizat" distribue son "menu" dans le quartier

Au 32 boulevard Ambroise-Croizat, un point de deal bien connu du quartier, des habitants ont vu circuler des flyers au ton ouvertement provocateur. Sur ces feuillets, un titre choc : "Cartel Croizat", assorti d’un véritable "menu" tarifé de produits stupéfiants.
On peut y lire : 1g de cocaïne pour 30 euros, 10g de "Jaune" pour 40 euros, 1,2g de "Frozen" pour 20 euros ou encore 1,5g de "filtré" pour 10 euros. Une mise en scène qui illustre à quel point le trafic s’affiche désormais sans retenue dans ce secteur déjà lourdement touché par les violences liées aux stupéfiants. Selon une source policière, cette pratique pourrait cependant découler d'une diminution de l'activité du point de deal.
Le boulevard Ambroise-Croizat est, en effet, devenu l’un des points chauds de Vénissieux comprenant plusieurs points de deals. Ces derniers mois, une guerre de territoire semblait y avoir éclaté entre dealers. Les habitants vivent dans une peur constante, marqués par plusieurs fusillades, notamment fin juillet, lorsque de nombreux tirs avaient visé la façade d’un immeuble.
C'est dans une des résidences du boulevard géré par ICF Habitat que vit Marie (prénom modifié), qui nous avait contactés en juin pour dénoncer l’installation d’un point de deal sous ses fenêtres. À l’époque, expliquait-elle, le portail de la résidence avait été dégradé pour permettre aux dealers de s’y installer "tranquillement."
Face à l’escalade de violence, la préfecture avait tenté de reprendre la main. Antoine Guérin, préfet du Rhône délégué à la Sécurité, s’était déplacé le mercredi 3 septembre dans le quartier Ambroise-Croizat. Les habitants attendaient beaucoup de cette visite. Mais, comme ils le redoutaient, si des mesures temporaires ont bien été mises en place, le trafic semble avoir rapidement retrouvé son intensité.
D'après nos informations Antoine Guérin recevra les habitants du quartier ce jeudi.
merci pour l adresse ;) , et pourquoi pas leur installer un algeco, quelques table en terrasse , l accueil clientèle n en serait que meilleur....Signaler Répondre
Ils votent LFI à 80%, j'ai pas la moindre empathie pour les habitants qui cautionnent à 80% le trafic de drogue.Signaler Répondre
Dire que tout le monde est responsable c'est refuser de reconnaitre que l'immense majorité des Français ne sont pas responsables. Qu'ils ne consomment pas drogue, ni cocaïne, ni cannabis, ni rien. C'est la réalité. Et qu'il y a un nombre limité , en pourcentage, qui consomme, achète, vend, distribue, organise, transporte cette drogue. Non, tout le monde n'est pas impliqué.Signaler Répondre
Certaines personnes sont impliquées.
Tout le monde n'est pas un criminel, c'est factuellement faux. Il y a trop de consommateurs inconséquents, trop de vendeurs inconséquents et dans la misère et la bêtise, mais ce ne sont pas la majorité. On est très très loin de cela.
Par contre, en terme de risque, si chaque parent , et en particulier ceux qui ont pu toucher au cannabis ou à la cocaïne, n'enseigne pas à leurs enfants que rien de bon n'est engendré par la consommation de ces drogues parce qu'elle alimente des réseaux criminels qui détruisent des vies, par dessein, et enrichissent massivement, sans impôt une ultra minorité, sans foi ni loi, alors nous irons vers des problèmes de plus en plus grands.
Ces parents de 30 à 40 ans, doivent dire à leurs enfants : ne touche pas à ça, ne fume pas ça, ne consomme pas ça. C'est le seul moyen de s'assurer que ce cancer de la famille, de la société, ne s'étende pas . La responsabilité des parents et en particulier les ex-consommateurs, est énorme. Chaque parent doit faire ce qui est nécessaire pour enseigner à ses enfants la réalité qui se cache derrière le cannabis ou la cocaïne.
Ces fameuses chances pour la France sont des électeurs à choyer….un candidat LFI n’avait il pas dit nous ne ferons pas la chasse aux dealers si nous sommes élus? Elle est belle la France avec LFI!Signaler Répondre
Vous pouvez surtout remercier ceux qui luttent contre la légalisation des drogues doucesSignaler Répondre
On peut également remercier les consommateurs (notamment LFI)Signaler Répondre
Selon un rapport de 2024le trafic de stupéfiants en France représenterait un chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 6 milliards d’euros imaginé le nombre de personnes corrompues chez les flics les politiques les magistrats les douaniers tout le monde est compliceSignaler Répondre
Heureusement que toutes ces chances pour la France sont là pour servir d'esclaves (ou de chair à canon) aux dealers.Signaler Répondre
On comprend mieux pourquoi LFI veut plus d'immigration.
Deux rmistes sur le flyer, voilà ou ça nous mène de donner de l'argent aux jeunes sans aucun effort en contrepartie.Signaler Répondre
Que de bruit et d'agitation pour une simple "sensation"...Signaler Répondre
PS : pour les 2 neurones, c'est de l'humour....
La vie des habitants est impossible, et ils choisiraient mille fois plus la simple possibilité d'une vie paisible et normale plutôt que d'avoir des tramways et des bandes cyclables...Signaler Répondre
C'est quoi ces mairies qui protègent les dealers en évitant de parler d'eux et des problèmes qu'ils posent en priorité, et en détournant le regard en plantant des arbres...
Le poste de Police de Vénissieux et la Mairie sont à 700 mètres (2 minutes en voiture) du point de deal dont l'adresse est notée sur le "flyer" !!!Signaler Répondre
L'impuissance de notre très faible état n'est plus a démontrer.
La honte totale.
un jeu de pistes sympaSignaler Répondre
Ça se voit que ces chances pour la France sont terrorisés par la police.Signaler Répondre
Il y a bien un élu LFI qui va prendre leur défense....Signaler Répondre
" Selon une source policière, cette pratique pourrait cependant découler d'une diminution de l'activité du point de deal. " Ou bien, ça marche bien, si bien, qu'ils veulent encore plus faire évoluer leur trafic et, comme de nos jours, les consommateurs se font encore plus nombreux (ce n'est -hélas- pas un trafic qui va s'effondrer), ça ne peut qu'attirer, encore, plus de monde. Et les dealers n'ont même plus peur de la justice, ils ne se cachent plus et font même "travailler" des mineurs qui ne risquent rien.Signaler Répondre
Des artistes sur le flyer !Signaler Répondre
Dommage que ça serve à tuer des gens à petit feu ou par des règlements de compte, et derrière de blanchir de l'argent...
Pourquoi le préfet ne fait pas effacer ces horreurs sur les murs ? Peut-être parce que ça ressemble au 1er coup d'œil aux fresques des pastèques ;-)
Ils ont raté leur vocation publicitaire et de communication.Signaler Répondre
On arrivera à rien avec le système judiciaire actuel totalement corrompu qui est favorable aux délinquants.Signaler Répondre
Merci pour la pub ! Quant à la peur et la violence, d'autres s'en chargent aussi très bien avec la Russie et autres GJ.Signaler Répondre