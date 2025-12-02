Point de deal à Vénissieux : quand le "Cartel Croizat" distribue son "menu" dans le quartier

Au 32 boulevard Ambroise-Croizat, un point de deal bien connu du quartier, des habitants ont vu circuler des flyers au ton ouvertement provocateur. Sur ces feuillets, un titre choc : "Cartel Croizat", assorti d’un véritable "menu" tarifé de produits stupéfiants.

On peut y lire : 1g de cocaïne pour 30 euros, 10g de "Jaune" pour 40 euros, 1,2g de "Frozen" pour 20 euros ou encore 1,5g de "filtré" pour 10 euros. Une mise en scène qui illustre à quel point le trafic s’affiche désormais sans retenue dans ce secteur déjà lourdement touché par les violences liées aux stupéfiants. Selon une source policière, cette pratique pourrait cependant découler d'une diminution de l'activité du point de deal.

Le boulevard Ambroise-Croizat est, en effet, devenu l’un des points chauds de Vénissieux comprenant plusieurs points de deals. Ces derniers mois, une guerre de territoire semblait y avoir éclaté entre dealers. Les habitants vivent dans une peur constante, marqués par plusieurs fusillades, notamment fin juillet, lorsque de nombreux tirs avaient visé la façade d’un immeuble.

C'est dans une des résidences du boulevard géré par ICF Habitat que vit Marie (prénom modifié), qui nous avait contactés en juin pour dénoncer l’installation d’un point de deal sous ses fenêtres. À l’époque, expliquait-elle, le portail de la résidence avait été dégradé pour permettre aux dealers de s’y installer "tranquillement."

Face à l’escalade de violence, la préfecture avait tenté de reprendre la main. Antoine Guérin, préfet du Rhône délégué à la Sécurité, s’était déplacé le mercredi 3 septembre dans le quartier Ambroise-Croizat. Les habitants attendaient beaucoup de cette visite. Mais, comme ils le redoutaient, si des mesures temporaires ont bien été mises en place, le trafic semble avoir rapidement retrouvé son intensité.

D'après nos informations Antoine Guérin recevra les habitants du quartier ce jeudi.