Trafic de drogue sur Telegram : un réseau démantelé par la S.R. de Lyon dans l’Ain

La Section de recherches (S.R.) de Lyon, épaulée par son antenne locale de l’Unité nationale cyber (UNCyber) et par le Groupement de gendarmerie départementale (GGD) de l’Ain, a mis un terme à "un réseau parfaitement structuré de trafic de produits stupéfiants opérant via la messagerie Telegram", lors d’une opération judiciaire menée le 18 novembre 2025.

Les enquêteurs indiquent que "huit individus ont été interpellés et d’importantes quantités de produits stupéfiants, des armes et des produits de luxe ont été saisis."

L’affaire commence en début d’année 2025 par un renseignement évoquant "l’existence d’un réseau actif de trafic de produits stupéfiants, organisé depuis la messagerie Telegram et implanté sur le secteur de Bourg-en-Bresse, dans l’Ain".Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ouvre alors une enquête préliminaire.

Les investigations conjointes réalisées par l’UNCyber et le GGD de l’Ain permettent d’identifier "non seulement la tête du réseau mais également quatre vendeurs particulièrement actifs, plusieurs anciens revendeurs ainsi que la nourrice chargée de stocker les produits."

Les enquêteurs mettent au jour "une organisation structurée autour de multiples comptes vendeurs hébergés sur Telegram", où les clients accèdent librement pour acheter du cannabis, de la cocaïne, de la MDMA ou de l’ecstasy, "soit sur des points de deal, soit en livraison." Ils établissent aussi que "la tête de réseau procède au blanchiment des fonds issus du trafic par l’acquisition de produits de luxe, de bijoux en or ou encore via des jeux d’argent."

Quatre véhicules

Le 18 novembre, l’opération coordonnée mobilise plusieurs groupements limitrophes et un Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG). Huit individus, "tous membres actifs", âgés de 29 à 35 ans, sont ainsi interpellés et mis en examen. Deux femmes âgées de 29 et 30 font partie des suspects.

Quatre équipes cynophiles spécialisées SAMBI participent aux perquisitions, qui aboutissent à la saisie de : 30 kg de résine et d’herbe de cannabis, 1 kg de cocaïne, 5,6 kg de drogues de synthèse ou encore 100 fioles de sirop THC. S'ajoute à cela : 9 armes et une centaine de munitions, 2 gilets pare-balles, ainsi que de nombreux produits de luxe (montres, sacs, vêtements et chaussures), des bijoux en or.

Les gendarmes appréhendent également "plusieurs biens immobiliers d’une valeur de 118 000 euros et quatre véhicules estimés à 56 000 euros" au titre des avoirs criminels.

Les enquêteurs découvrent enfin "40 515 euros en numéraire, 8 100 euros en cryptomonnaies, 765 cartouches de cigarettes et un scooter volé".