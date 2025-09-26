Faits Divers

Vaulx-en-Velin : un coffre-fort bien garni jeté par la fenêtre en pleine perquisition

Vaulx-en-Velin : un coffre-fort bien garni jeté par la fenêtre en pleine perquisition

La perquisition a pris une tournure inattendue lorsqu’un coffre-fort contenant héroïne et cocaïne a été jeté par une fenêtre.

Lors d’une opération menée lundi 22 septembre dans un immeuble de Vaulx-en-Velin Village, les enquêteurs ont mis la main sur une importante quantité de stupéfiants et d’armes.

Dans le cadre d’une enquête ouverte sur un point de deal, les policiers ont interpellé un homme de 32 ans, soupçonné de tenir le trafic. Lors de son arrestation, il avait sur lui 18 g de cocaïne, près de 200 g d’héroïne et plus de 1 300 € en liquide, précise le Progrès

Dans une cave dont il détenait la clé, les forces de l’ordre ont découvert 748 g d’héroïne, un peu de cocaïne, 13 kg de produit de coupe ainsi que deux armes : un fusil de chasse à canon scié et un fusil d’assaut avec chargeurs et munitions.

En pleine fouille, un inconnu s’est débarrassé d’un coffre-fort depuis un étage de l’immeuble. À l’intérieur, les policiers ont retrouvé 1,52 kg d’héroïne et 150 g de cocaïne.

Parallèlement, une seconde perquisition dans un appartement lié au suspect a permis de saisir 14 065 €. La compagne de l’occupant a été interpellée, tandis que ce dernier s’est présenté de lui-même au commissariat de Villeurbanne le lendemain.

Le couple, qui a nié tout lien avec le trafic, a été laissé libre. Le suspect principal a en revanche reconnu une partie des faits. Il a été présenté au parquet ce jeudi 25 septembre pour répondre de trafic de stupéfiants.

Tags :

perquisition

trafic de stupéfiant

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Connor McLeod le 26/09/2025 à 10:21

Commençons à s'attaquer comme il se doit aux consommateurs.
Car sans demande, pas d'offre...

Signaler Répondre
avatar
d habitude ,ce sont les pots de geranium qui tombent par grand vent du 1 er etage sur les passants le 26/09/2025 à 09:49

à vaulx en velin ,ce sont les coffres forts?interessant ,mais faut pas etre dessous

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.