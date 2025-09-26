Vaulx-en-Velin : un coffre-fort bien garni jeté par la fenêtre en pleine perquisition

Lors d’une opération menée lundi 22 septembre dans un immeuble de Vaulx-en-Velin Village, les enquêteurs ont mis la main sur une importante quantité de stupéfiants et d’armes.

Dans le cadre d’une enquête ouverte sur un point de deal, les policiers ont interpellé un homme de 32 ans, soupçonné de tenir le trafic. Lors de son arrestation, il avait sur lui 18 g de cocaïne, près de 200 g d’héroïne et plus de 1 300 € en liquide, précise le Progrès.

Dans une cave dont il détenait la clé, les forces de l’ordre ont découvert 748 g d’héroïne, un peu de cocaïne, 13 kg de produit de coupe ainsi que deux armes : un fusil de chasse à canon scié et un fusil d’assaut avec chargeurs et munitions.

En pleine fouille, un inconnu s’est débarrassé d’un coffre-fort depuis un étage de l’immeuble. À l’intérieur, les policiers ont retrouvé 1,52 kg d’héroïne et 150 g de cocaïne.

Parallèlement, une seconde perquisition dans un appartement lié au suspect a permis de saisir 14 065 €. La compagne de l’occupant a été interpellée, tandis que ce dernier s’est présenté de lui-même au commissariat de Villeurbanne le lendemain.

Le couple, qui a nié tout lien avec le trafic, a été laissé libre. Le suspect principal a en revanche reconnu une partie des faits. Il a été présenté au parquet ce jeudi 25 septembre pour répondre de trafic de stupéfiants.