Lyon : deux dealeurs sans papiers arrêtés à La Guillotière grâce à la vidéoprotection

Le point de deal, situé entre les places Pierre-Simon-Ballanche et Gabriel-Péri, était sous surveillance depuis plusieurs jours, après des interpellations précédentes.

Vendredi 25 juillet, vers 20h30, deux individus ont été vus en train de vendre de la drogue par les policiers de la brigade spécialisée de terrain, grâce aux images transmises par le centre de supervision urbain (CSU).

Âgés de 18 et 28 ans, les deux hommes, en situation irrégulière et sans domicile fixe, ont été interpellés et placés en garde à vue. Lors de l’intervention, un acheteur, un Villeurbannais de 29 ans, porteur de résine de cannabis, a lui aussi été arrêté.

L’enquête a permis la saisie de 15 sachets de cannabis, principalement de la résine, dont 14 dissimulés à proximité de la place Ballanche et un en possession d’un des vendeurs.