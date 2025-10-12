Vénissieux : un point de deal démantelé boulevard Lénine, trois suspects arrêtés

Le boulevard Lénine, considéré comme l’un des points névralgiques du trafic de stupéfiants dans la Métropole de Lyon, était dans le viseur des enquêteurs depuis la mi-août.

Les investigations ont permis d’identifier trois "gérants" présumés du point de deal, âgés de 23, 24 et 25 ans, déjà connus des services de police. Un appartement situé dans le centre-ville de Vénissieux servait de lieu de stockage.

Le 8 octobre, une vaste opération policière a été menée simultanément à Vénissieux, Chassieu et Tassin-la-Demi-Lune. Les trois suspects ont été interpellés. Lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi 8 905 euros en numéraire, plus de 3,7 kg de résine de cannabis, 198 g d’herbe de cannabis, 439 g de cocaïne, ainsi qu’un véhicule d’une valeur estimée à 4 000 euros, utilisé pour le trafic, rapporte le Progrès.

Un quatrième individu, âgé de 45 ans et de nationalité tunisienne, a également été entendu après la découverte de 98 g d’herbe de cannabis à son domicile boulevard Lénine. Il a reconnu les faits et sera jugé devant le tribunal correctionnel.

Les trois principaux suspects, eux, ont nié toute implication mais ont été déférés au parquet de Lyon le 10 octobre en vue d’une comparution immédiate.