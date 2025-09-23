Vénissieux : un appartement ravagé par un incendie aux Minguettes

Le feu a pris vers 13 heures dans un logement situé au sixième étage d’un immeuble passage Léon-Feix.

Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, montre une épaisse fumée noire s’échapper de l’appartement tandis que des flammes jaillissent des fenêtres. La scène a rapidement alerté les riverains.

Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés pour circonscrire le sinistre. Si l’appartement a été détruit, aucune victime n’est à déplorer.