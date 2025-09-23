Faits Divers

Vénissieux : un appartement ravagé par un incendie aux Minguettes

Vénissieux : un appartement ravagé par un incendie aux Minguettes

Un impressionnant incendie s’est déclaré ce mardi 23 septembre en début d’après-midi dans le quartier des Minguettes à Vénissieux.

Le feu a pris vers 13 heures dans un logement situé au sixième étage d’un immeuble passage Léon-Feix.

Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, montre une épaisse fumée noire s’échapper de l’appartement tandis que des flammes jaillissent des fenêtres. La scène a rapidement alerté les riverains.

Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés pour circonscrire le sinistre. Si l’appartement a été détruit, aucune victime n’est à déplorer.

@nasserchaabistes #venissieux #bfmtv #cnews ♬ Raining Outside - Sound Library XL

Tags :

incendie

Minguettes

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
TEST DE RORSCHACH le 23/09/2025 à 21:13

Qu’est ce que cela évoque chez vous ?

Signaler Répondre
avatar
johnny le 23/09/2025 à 19:43

Va falloir reloger aux moins 4/5 appartement la

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.