Vénissieux : un appartement ravagé par un incendie aux Minguettes

Le feu a pris vers 13 heures dans un logement situé au sixième étage d’un immeuble passage Léon-Feix.
Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, montre une épaisse fumée noire s’échapper de l’appartement tandis que des flammes jaillissent des fenêtres. La scène a rapidement alerté les riverains.
Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés pour circonscrire le sinistre. Si l’appartement a été détruit, aucune victime n’est à déplorer.
