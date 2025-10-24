Lyon : un incendie dans un immeuble proche de la préfecture, une personne âgée prise en charge par les pompiers

Car un incendie s’est déclaré vers 16h30 dans un immeuble au 94 de la rue Pierre-Corneille, près de la préfecture du Rhône.

Ce sont 39 pompiers et 13 engins, qui ont leur caserne à proximité immédiate, qui se sont rendus sur place pour maîtriser le feu. Une personne âgée a été prise en charge après avoir inhalé de la fumée.

Un épais nuage de fumée s’échappait de l’immeuble touché, ce qui a conduit à la fermeture à la circulation de la rue Pierre-Corneille et de la rue de Bonnel, dans le 3e arrondissement de Lyon le temps de l'intervention. Le feu se situait au niveau de la toiture.

Le sinistre était en cours d'extinction peu avant 18h, une exploration avait lieu dans l'immeuble à la recherche d'éventuels autres riverains.