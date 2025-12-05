Au programme : quatre soirées d’illuminations réparties en Presqu’île mais aussi au parc de la Tête d’Or. La rédaction a pu les découvrir en avant-première ce jeudi soir à l’occasion de la dernière soirée des essais avec déjà des coups de cœur… et des déceptions.

C’est certainement l’œuvre la plus attendue de cette édition 2025 de la Fête des Lumières : L’éveil des lumières au parc de la Tête d’Or. L’œuvre réunissant 500 drones dans le ciel du poumon vert de Lyon raconte l’histoire de la lumière. Pour nous, c’est une réussite. Difficile de ne pas se laisser subjuguer par ce balai représentant la basilique de Fourvière, le globe terrestre ou encore les traditionnels lumignons sans oublier l’emblème de la ville de Lyon. Certes, il devrait y avoir beaucoup de monde mais le jeu en vaut la chandelle.

#FDL2025 "C'était trop beau" : le spectacle de drones au parc de la Tête d'Or de #Lyon a convaincu le public 👇 pic.twitter.com/BQewGlQ5dX — Lyon Mag (@lyonmag) December 4, 2025

A noter également l’illumination des statues du Chat de Philippe Geluck actuellement exposées dans les allées du parc de la Tête d’Or. Le principal intéressé était d’ailleurs présent ce jeudi soir pour les admirer. "Je ne suis jamais venu à Lyon pour la Fête des Lumières", a-t-il d’ailleurs confié se réjouissant de découvrir l’évènement.

#FDL2025 "Je ne suis jamais venu à #Lyon pour la Fête des Lumières" : Philippe Geluck ravi de voir ses statues en bronze du Chat illuminées pour l'événement 👇 pic.twitter.com/3zQw736AZo — Lyon Mag (@lyonmag) December 4, 2025

Dans le centre-ville de Lyon, la place des Terreaux accueille cette année l’œuvre "Le lundi, c’est raviolis". Comprenez un hommage à la gastronomie lyonnaise le tout avec un humour qui devrait faire sourire les visiteurs attendus nombreux sur ce lieu incontournable de l’évènement. C’est drôle et c’est beau avec une mention spéciale pour les Mères Lyonnaises, si chères au cœur des habitants de la capitale des Gaules.

#FDL2025 Hommage à la gastronomie de #Lyon sur la place des Terreaux 👇 pic.twitter.com/XIrNzTeUx8 — Lyon Mag (@lyonmag) December 4, 2025

A quelques pas, la place Louis Pradel présente HDV – 40 ans de skate à Lyon. C’est beau à regarder mais on espérait peut-être un peu plus de mouvement dans cette œuvre. Juste à côté, l’Opéra de Lyon propose également aux visiteurs de venir découvrir à l’intérieur Row, une œuvre pour le moins mystérieuse avec des écrans LED holographiques. Ça vaut le coup d’œil, au moins pour le cadre du lieu.

L’autre star de cette Fête des Lumières 2025 est la place Sathonay. Les fans de la série Stranger Things se laisseront tomber dans l’Upside Down et son univers sombre et étrange… ou pas. "Je n’ai pas la référence", confie une jeune femme aux abords. "Mais si c’est la série dans laquelle joue Milly Bobby Brown", lui assure son voisin. Le titre Running Up That Hill résonne d’ailleurs tout comme des extraits de la série de Netflix dont la première partie de la saison 5 vient de sortir.

#FDL2025 L'œuvre de @netflix inspirée de la série Stranger Things sur la place Sathonay attire les curieux ce jeudi soir à #Lyon 👇 pic.twitter.com/ZHZNb9RAlN — Lyon Mag (@lyonmag) December 4, 2025

Un peu plus bas, la place des Jacobins propose un hommage à l’océan avec des bateaux, des mâts ou encore des mouettes. Le tout pour une occasion particulière puisque la célèbre fontaine est le cœur cette année de l’opération Les Lumignons du Cœur dont les bénéfices seront reversés à l’association SINGA Lyon favorisant l’inclusion des personnes réfugiées.

Un saut sur les quais de Saône pour écouter le conte des Malles Persanes avec des images colorées et poétiques comme on les aime. Juste derrière, la cathédrale Saint-Jean devient vivante avec Lumina. Ça commence très calmement (peut-être un peu trop) mais le spectacle assez sombre est clairement au rendez-vous.

#FDL2025 L'œuvre Lumina laisse sceptique sur la façade de la cathédrale Saint-Jean de #Lyon 👇 pic.twitter.com/vy0N44WY61 — Lyon Mag (@lyonmag) December 4, 2025

Les plus courageux ne manqueront pas de grimper en direction de la basilique de Fourvière où la Région des Lumières est de retour sur la façade du monument emblématique de Lyon. L’occasion également d’aller apercevoir du parvis une vue sur les différentes illuminations de cette Fête des Lumières dont les visiteurs sont au final les seuls juges.

Découvrez notre diaporama

Horaires de la Fête des Lumières 2025 :

Vendredi 5 décembre de 19h à 23h

Samedi 6 décembre de 19h à 23h

Dimanche 7 décembre de 18h à 22h

Lundi 8 décembre de 19h à 23h