La Galerie des Terreaux en pleine renaissance : une future "Cité des artisans-réparateurs" - LyonMag

Le chantier est lancé à la Galerie des Terreaux.

Fermée depuis plus de trente ans, la Galerie des Terreaux s’apprête enfin à faire peau neuve. Longtemps laissée à l’abandon, utilisée seulement pour des événements ponctuels, elle fait aujourd’hui l’objet d’un vaste chantier mené par la Ville de Lyon et la SEM Patrimoniale du Grand Lyon. L’objectif est de transformer ce passage historique en un pôle d’activités dédié aux artisans-réparateurs, en plein cœur du 1er arrondissement.

Les travaux ont débuté au printemps 2025 avec une importante phase de démolition. Une étape indispensable pour remettre en état ce lieu emblématique, au cœur d’un périmètre inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. “On est très contents que ces travaux avancent parce que c'est un lieu sur lequel il y a eu beaucoup de spéculations. Et là, c’est concret : on agit”, a expliqué Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement. “Bien sûr, ce n'est pas en un claquement de doigts qu’on peut rouvrir un lieu fermé depuis 30 ans. Les travaux sont conséquents, mais ils ont bien démarré”.

Derrière cette remise aux normes, le projet est clair, il faut faire de la galerie une “Cité des artisans-réparateurs”. L’espace accueillera des professionnels de la réparation textile, du petit électroménager, de l’informatique, de la téléphonie ou encore de la création issue du réemploi. En revanche, impossible d’y retrouver de gros objets pour des raisons logistiques. 

Pour la municipalité, il s’agit autant de soutenir une économie utile que de transformer les habitudes des citadins. “On sait qu'on a besoin de pouvoir réparer des objets du quotidien. Ça change notre rapport à la consommation et ça soutient une économie qui fait sens dans la ville”, a souligné Yasmine Bouagga qui compte “mettre en valeur la ville et son patrimoine”.

La Ville de Lyon mène actuellement une seconde phase de travaux, axée sur les façades et les sanitaires, prévue jusqu’à l’hiver 2026. Le budget prévisionnel global s’élève à 1,65 M€ financés par le Plan pluriannuel d'investissement, auxquels s’ajoutent 2,5 M€ engagés par la SEMPAT pour l’aménagement futur du site.

“L’objectif, c’est de faire revivre la Galerie des Terreaux et qu’elle redevienne un lieu d’activité économique qui ferait une passerelle entre la Presqu’île et les pentes de la Croix-Rousse”, a résumé Sylvain Godinot, l’adjoint au Maire délégué à la Transition écologique et au patrimoine.

avatar
Laure de Lyon le 25/11/2025 à 18:48
Bon et alors a écrit le 25/11/2025 à 18h29

Vous proposez quoi les droitardés pleurnicheurs professionnels ?
Vous avez quelques idées géniales à poser sur la table ? Surtout ne vous gênez pas, qu'on juge sur pièces.

Voilà l'exemple précis des électeurs de gâuche verte,
Des extrémistes qui ne supportent pas qu'on vous fasse une remarque, lol

En plus , sortir ce projet à quelques mois des élections, c'est clairement une tentative de poudre aux yeux

Signaler Répondre
avatar
Perrachoisforever le 25/11/2025 à 18:45

Rouvrir cette galerie, oui, mais pas avec un tel projet issu de l'idéologie de gauche et de ses dogmes. Ça sent la lose à plein nez.
Pour faire revivre le quartier il faudrait déjà le débarrasser de son insécurité et permettre aux consommateurs à fort pouvoir d'achat de pouvoir venir à Lyon facilement. On aurait aussi pu faire une galerie du made in France et des producteurs et artisans locaux. Là on va se retrouver avec trois pelos qui vont faire resemeler leur mocassins, et un réparateur de téléphone qui blanchira l'argent sale de son cousin.
Chronique d'un échec annoncé.

Signaler Répondre
avatar
gloubi le 25/11/2025 à 18:40
SuperTonton a écrit le 25/11/2025 à 17h15

Une super initiative, qui prouve de l'utilité concrète d'avoir élu une majorité écologiste et sociale en 2020.
On ne doit pas détruire tous ces acquis !

il leur a fallu du temps ..........il est vrai que c'est pile en face de l'hôtel de ville !

Signaler Répondre
avatar
Bon et alors le 25/11/2025 à 18:29

Vous proposez quoi les droitardés pleurnicheurs professionnels ?
Vous avez quelques idées géniales à poser sur la table ? Surtout ne vous gênez pas, qu'on juge sur pièces.

Signaler Répondre
avatar
Farel le 25/11/2025 à 17:56

Ca fait plus de 30ans que la ville essaie de faire vivre ce coin insalubre. En vain.? Et les écolos, qui ont salopé la ville ( regardez le nombre de magasins fermés) vaudraient être plus malins... En 6 ans on a vu.

Signaler Répondre
avatar
nim le 25/11/2025 à 17:34
Commerces a écrit le 25/11/2025 à 16h52

Dans l’air du temps : recyclage plutôt que surconsommation bas de gamme. Quand on sait que les marques de luxe sont produites par des travailleurs exploités à l’étranger avec des matières premières à 2 balles, le choix est vite fait : recycler le bas de gamme.

Le bas de gamme n’est pas recyclable ou réparable, il est conçu pour tomber en morceaux…

C’est bien que la ville essaie de faire quelque chose de cette galerie, mais elle n’a pas été abandonnée pendant 30 ans pour rien. Les locaux sont exigus et incompatibles avec une activité commerciale moderne. Même une gare n’en voudrait pas comme kiosques.

Signaler Répondre
avatar
SuperTonton le 25/11/2025 à 17:15

Une super initiative, qui prouve de l'utilité concrète d'avoir élu une majorité écologiste et sociale en 2020.
On ne doit pas détruire tous ces acquis !

Signaler Répondre
avatar
Commerces le 25/11/2025 à 16:52

Dans l’air du temps : recyclage plutôt que surconsommation bas de gamme. Quand on sait que les marques de luxe sont produites par des travailleurs exploités à l’étranger avec des matières premières à 2 balles, le choix est vite fait : recycler le bas de gamme.

Signaler Répondre
avatar
sined7 le 25/11/2025 à 16:39

C'est bien que la galerie ré-ouvre ( 30 ans déjà !)
En revanche le projet est déjà mort né , tellement deconnecté des réalités économiques .... J'espère seulement me tromper ...

Signaler Répondre
avatar
Pauvre commerce le 25/11/2025 à 15:54
lyyyooonnn a écrit le 25/11/2025 à 15h10

pour la téléphonie, la guillotiere va avoir de la concurrence… ou pas, on va voir les tarifs pratiqués 😅🤣

C'est délirant comme projet, les terreaux sont inaccessibles...
Les gens vont venir en vélo cargo?
Les bons artisans existent déjà, sans subventions on va faire chuter ler C.A. .
C'est sûr qu'en presqu'île le commerce se porte tellement bien....
L'avantage c'est qu'on pourra débloquer rapidement un téléphone volé sur la place des terreaux...

Signaler Répondre
avatar
martine le 25/11/2025 à 15:43

cela fait combien de fois depuis 30 ans que cette renaissance est annoncée débutée et périclite

Signaler Répondre
avatar
lyyyooonnn le 25/11/2025 à 15:10

pour la téléphonie, la guillotiere va avoir de la concurrence… ou pas, on va voir les tarifs pratiqués 😅🤣

Signaler Répondre
avatar
Alcofribas le 25/11/2025 à 15:09

L'emplacement est fonctionnel. Au lendemain du 22 mars, il suffira à toute l'équipe municipale de traverser la place pour se faire recycler.

Signaler Répondre

