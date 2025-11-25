Fermée depuis plus de trente ans, la Galerie des Terreaux s’apprête enfin à faire peau neuve. Longtemps laissée à l’abandon, utilisée seulement pour des événements ponctuels, elle fait aujourd’hui l’objet d’un vaste chantier mené par la Ville de Lyon et la SEM Patrimoniale du Grand Lyon. L’objectif est de transformer ce passage historique en un pôle d’activités dédié aux artisans-réparateurs, en plein cœur du 1er arrondissement.

Les travaux ont débuté au printemps 2025 avec une importante phase de démolition. Une étape indispensable pour remettre en état ce lieu emblématique, au cœur d’un périmètre inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. “On est très contents que ces travaux avancent parce que c'est un lieu sur lequel il y a eu beaucoup de spéculations. Et là, c’est concret : on agit”, a expliqué Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement. “Bien sûr, ce n'est pas en un claquement de doigts qu’on peut rouvrir un lieu fermé depuis 30 ans. Les travaux sont conséquents, mais ils ont bien démarré”.

Derrière cette remise aux normes, le projet est clair, il faut faire de la galerie une “Cité des artisans-réparateurs”. L’espace accueillera des professionnels de la réparation textile, du petit électroménager, de l’informatique, de la téléphonie ou encore de la création issue du réemploi. En revanche, impossible d’y retrouver de gros objets pour des raisons logistiques.

Pour la municipalité, il s’agit autant de soutenir une économie utile que de transformer les habitudes des citadins. “On sait qu'on a besoin de pouvoir réparer des objets du quotidien. Ça change notre rapport à la consommation et ça soutient une économie qui fait sens dans la ville”, a souligné Yasmine Bouagga qui compte “mettre en valeur la ville et son patrimoine”.

La Ville de Lyon mène actuellement une seconde phase de travaux, axée sur les façades et les sanitaires, prévue jusqu’à l’hiver 2026. Le budget prévisionnel global s’élève à 1,65 M€ financés par le Plan pluriannuel d'investissement, auxquels s’ajoutent 2,5 M€ engagés par la SEMPAT pour l’aménagement futur du site.

“L’objectif, c’est de faire revivre la Galerie des Terreaux et qu’elle redevienne un lieu d’activité économique qui ferait une passerelle entre la Presqu’île et les pentes de la Croix-Rousse”, a résumé Sylvain Godinot, l’adjoint au Maire délégué à la Transition écologique et au patrimoine.