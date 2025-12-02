Un Français décroche le titre de champion du monde 2025 de pâté-croûte à Lyon

Le championnat du monde de pâté-croûte 2025 se déroulait ce lundi du côté de la Sucrière dans le quartier de Confluence dans le 2e arrondissement de Lyon.

Ils étaient seize candidats à vouloir décrocher le titre sous les yeux d’un jury, notamment composé des chefs Régis et Paul Marcon. C’est finalement Thibault Gonzales qui s’est imposé lors de l’épreuve avec son "Pâté-Croûte façon Vannier, porc Kintoa, canard fermier". Ce chef charcutier dans les Pyrénées-Orientales a aussi décroché au passage le Prix de la Confrérie.

La France retrouve ainsi son titre de championne du monde de pâté-croûte détenu depuis 2019 par le Japon. A noter que le 2e prix a été décerné au français Jonathan Dudek pour son pâté-croûte baptisé "On a poussé mémé dans le rôti" tandis que la 3e place est revenue au japonais Seigo Ishimoto pour son "pâté-croûte du chasseur".