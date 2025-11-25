Et aussi à Lyon

Une première à Lyon : un hôtel 5 étoiles pour chats ouvre ses portes

Une première à Lyon : un hôtel 5 étoiles pour chats ouvre ses portes
Une première à Lyon : un hôtel 5 étoiles pour chats ouvre ses portes - LyonMag

Un établissement pas comme les autres.

"Hôtel de luxe pour chats privilégiés, ministère fantôche de la bourgeoisie féline." La plaque ne manque pas d’interpeller sur la place Gailleton dans le 2e arrondissement de Lyon. C’est bien un hôtel... (Lire la suite sur Lyon Femmes)

Tags :

hotel

chats

Lyon

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Les chats ces oeuvres d'art le 25/11/2025 à 17:07
C'est tellement mignon a écrit le 25/11/2025 à 16h32

Pas pour des chats de prolétaires, d’employés ou d’ouvriers, quels qu’ils soient. Entre chats de bonne compagnie uniquement.
Je valide le concept.

Il n'y a pas de chats de prolétaires (déjà des prolétaires, il n'y en a plus, vous vouliez parler d'allocataires ??).

Les chats sont des chefs-d'oeuvre, des êtres supérieurs qui sont là pour rappeler aux humains qu'ils sont bien mieux qu'eux !!

Signaler Répondre
avatar
chamonix le 25/11/2025 à 17:01
Sarah Connor a écrit le 25/11/2025 à 12h48

Il y a encore de nombreuses personnes SDF en France et on arrive à ouvrir un hôtel pour chats...Damn.

C'est une entreprise privée, ça t'arrive jamais de réfléchir? Et si tu veux loger tous les migrants donne ton RIB aux impôts!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
basta le 25/11/2025 à 16:59
LFI 69 a écrit le 25/11/2025 à 12h08

Alors que nous avons des milliers de personnes à loger décemment, certains emploient leurs ressources à des futilités.
C'est navrant.

ceux qui ont faim devraient essayer d'en manger ça vaut le lapin.

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 25/11/2025 à 16:54

Chat à l'or...que même apple met à dispo des téléphones pour pouvoir chatter,sérieusement est-ce que ce monde est sérieux?...

Signaler Répondre
avatar
C'est tellement mignon le 25/11/2025 à 16:32

Pas pour des chats de prolétaires, d’employés ou d’ouvriers, quels qu’ils soient. Entre chats de bonne compagnie uniquement.
Je valide le concept.

Signaler Répondre
avatar
Francois Legogoloi le 25/11/2025 à 15:39

Le baroud d honneur des grands remplacés est un cirque, teinté de féminisme et d alcoolisme. La Macronie est en ce sens la meilleure représentante de cette maladie mentale qu est la francitée.

Signaler Répondre
avatar
baouhh le 25/11/2025 à 13:42
LFI 69 a écrit le 25/11/2025 à 12h08

Alors que nous avons des milliers de personnes à loger décemment, certains emploient leurs ressources à des futilités.
C'est navrant.

Oui, des milliers de personnes qui viennent en France sans être invités! Priorité aux Français!!!

Signaler Répondre
avatar
johnny le 25/11/2025 à 12:58

40 a 70 e la nuit voila

Signaler Répondre
avatar
martine le 25/11/2025 à 12:49

non pas cher du tout 👹

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 25/11/2025 à 12:48

Il y a encore de nombreuses personnes SDF en France et on arrive à ouvrir un hôtel pour chats...Damn.

Signaler Répondre
avatar
roulette russe le 25/11/2025 à 12:30

C'est même carrément in décent.
Ça fait penser à Dubaï où un luxe extravagant côtoie la misère des travailleurs immigrés venus d'Inde ou du Pakistan et s'entassant à 4 par pièce dans des taudis sans clim, parfois sans sanitaires.

Signaler Répondre
avatar
Memphis le 25/11/2025 à 12:29
LFI 69 a écrit le 25/11/2025 à 12h08

Alors que nous avons des milliers de personnes à loger décemment, certains emploient leurs ressources à des futilités.
C'est navrant.

......structure privée ! A chacun ses priorités.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 25/11/2025 à 12:08

Alors que nous avons des milliers de personnes à loger décemment, certains emploient leurs ressources à des futilités.
C'est navrant.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.