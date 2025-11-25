"Hôtel de luxe pour chats privilégiés, ministère fantôche de la bourgeoisie féline." La plaque ne manque pas d’interpeller sur la place Gailleton dans le 2e arrondissement de Lyon. C’est bien un hôtel... (Lire la suite sur Lyon Femmes)
Mardi 25 Novembre 2025 à 11h30
Une première à Lyon : un hôtel 5 étoiles pour chats ouvre ses portes
Un établissement pas comme les autres.
Il n'y a pas de chats de prolétaires (déjà des prolétaires, il n'y en a plus, vous vouliez parler d'allocataires ??).Signaler Répondre
Les chats sont des chefs-d'oeuvre, des êtres supérieurs qui sont là pour rappeler aux humains qu'ils sont bien mieux qu'eux !!
C'est une entreprise privée, ça t'arrive jamais de réfléchir? Et si tu veux loger tous les migrants donne ton RIB aux impôts!!!!!!Signaler Répondre
ceux qui ont faim devraient essayer d'en manger ça vaut le lapin.Signaler Répondre
Chat à l'or...que même apple met à dispo des téléphones pour pouvoir chatter,sérieusement est-ce que ce monde est sérieux?...Signaler Répondre
Pas pour des chats de prolétaires, d’employés ou d’ouvriers, quels qu’ils soient. Entre chats de bonne compagnie uniquement.Signaler Répondre
Je valide le concept.
Le baroud d honneur des grands remplacés est un cirque, teinté de féminisme et d alcoolisme. La Macronie est en ce sens la meilleure représentante de cette maladie mentale qu est la francitée.Signaler Répondre
Oui, des milliers de personnes qui viennent en France sans être invités! Priorité aux Français!!!Signaler Répondre
40 a 70 e la nuit voilaSignaler Répondre
non pas cher du tout 👹Signaler Répondre
Il y a encore de nombreuses personnes SDF en France et on arrive à ouvrir un hôtel pour chats...Damn.Signaler Répondre
C'est même carrément in décent.Signaler Répondre
Ça fait penser à Dubaï où un luxe extravagant côtoie la misère des travailleurs immigrés venus d'Inde ou du Pakistan et s'entassant à 4 par pièce dans des taudis sans clim, parfois sans sanitaires.
......structure privée ! A chacun ses priorités.Signaler Répondre
Alors que nous avons des milliers de personnes à loger décemment, certains emploient leurs ressources à des futilités.Signaler Répondre
C'est navrant.