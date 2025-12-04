TEOL : feu vert du commissaire enquêteur pour le tramway express de l’Ouest lyonnais

Selon le SYTRAL, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable à l’issue de l’enquête publique clôturée le 8 octobre, validant l’intérêt général de cette future ligne destinée à relier l’Ouest lyonnais au centre de Lyon via la Confluence.

Lancé officiellement en 2024 après plusieurs années d’études et de concertations depuis 2017, TEOL doit notamment connecter Alaï à Tassin-la-Demi-Lune à la Confluence en 14 minutes, grâce à un tunnel de 3 kilomètres indispensable pour franchir les contraintes topographiques du 5e arrondissement de Lyon. Le tram express circulera avec une fréquence annoncée d’une rame toutes les cinq minutes aux heures de pointe et une large amplitude horaire (4h30–1h).

Le projet prévoit également une requalification des espaces publics en surface afin d’améliorer les cheminements piétons et cyclables, tout en préservant la circulation automobile existante. Le commissaire enquêteur reconnaît des impacts négatifs liés aux sections aériennes, mais estime que les bénéfices en matière de desserte, de réduction du trafic routier et d’émissions polluantes "peuvent être supérieurs" aux inconvénients.

Le SYTRAL indique avoir pris acte des réserves et recommandations du rapport, notamment sur la limitation des acquisitions foncières, la réduction des impacts sur les espaces naturels et l’accompagnement économique en phase travaux.

Autre engagement : poursuivre la concertation continue avec habitants et élus, condition jugée indispensable pour favoriser l’acceptabilité d’un projet qui suscite autant d’attentes que de préoccupations voire de rejet dans les communes de l’Ouest.

Un pôle d’échanges multimodal est notamment prévu à Alaï, incluant parc-relais auto et vélo, et une restructuration du réseau de bus accompagnera la mise en service.

Le SYTRAL proposera le 18 décembre au Conseil d’administration de confirmer l’intérêt général du projet et de demander à la préfète du Rhône la signature de la Déclaration d’utilité publique (DUP), dernière étape avant le lancement opérationnel du chantier. Le TEOL doit être opérationnel pour 2032.