Projet de Tramway de l’Ouest Lyonnais : “une nouvelle démonstration de l’autoritarisme métropolitain” selon le maire de Tassin

Voilà quelques mois que la voix des Tassilunois s’élève contre le projet de tramway express de l’ouest lyonnais (TEOL), déçus par l’annonce initiale d’un métro E reliant directement le centre-ville à la commune. Déclassé de quelques niveaux, principalement pour des motifs économiques, le projet s’est donc transformé en un tramway partiellement enterré, qui referait surface au niveau de Tassin-la-Demi-Lune, et n'emmènerait les habitants qu’à Confluence et non Bellecour, comme le proposait le métro E.

Pascal Charmot, maire de la commune, qui s’est plusieurs fois heurté à la métropole sur le sujet, accuse ainsi le projet de tramway “au tracé inacceptable” de rentrer dans une ligne qui désigne les habitants de la couronne lyonnaise comme “les invisibles de la politique des Verts”. Prévoyant le vote final du tracé ce mercredi 16 mai par le conseil d’administration de Sytral, présidé par Bruno Bernard, l’édile demande de nouveau “l’arrêt, purement et simplement” du projet.

Insistant sur le manque de démocratie au sein de la métropole, alors que “plus de 80% des Tassilunois se disent défavorables à ce projet de tramway”, le maire dénonce le “sacrifice” de la “volonté des élus et des habitants” sur “l’autel d’une écologie de l’injonction”, mais aussi “une gouvernance aveugle et verticale”, déjà décriée en 2021 par 43 maires sur les 58 communes via une tribune.