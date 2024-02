Tassin-la-Demi-Lune : une maison nommée au prix Mies van der Rohe

Tous les deux ans, le prix Mies van der Rohe est remis aux meilleures œuvres architecturales construites dans toute l’Europe.

Cette année, c’est une maison de Tassin-la-Demi-Lune qui a été mise à l’honneur près de Lyon. Construite par Sébastien Martinez-Barat et son bureau MBL architectes, "la maison du grand bois" comptabilise 128 m2 au total.

Originale par sa structure en métal et ses pilotis, la maison a été pensée comme une nappe de pique-nique de façon à pouvoir être enlevée facilement. En effet, l’architecte s’interroge sur les traces que laissent les individus sur Terre suite à leurs passages.

En 2024, ils seront 7 projets plus prestigieux les uns que les autres à être nommés. Les membres du CAE, le Conseil national de l'Ordre des architectes (CNOA), le Syndicat de l'Architecture et l'Union des Syndicats Français d'Architectes (UNSFA) ont été en charge de les sélectionner. Le jury décide de mettre en valeur les projets innovants et engagés.

Un prix de 60 000 euros et une mention spéciale "de l’Architecte émergent" de 20 000 euros ainsi qu’une sculpture du pavillon de Mies van der Rohe seront remis aux lauréats.

Les 6 autres candidatures françaises finalistes sont :

La crèche Montlaur à Bonifacio, par Buzzo Spinelli

Extension et réhabilitation d’une ferme, Martin Migeon et Anouk Migeon architectes

La Maison de la Forêt, par Pauline Chauvet et Emanuele Moro

L'école maternelle de Vendegies-sur-Écaillon, par Studio RIJSEL

Le centre d’accueil et loisirs de la petite enfance de Menucourt, par Nicolas Simon

L’Orangerie, par Clément Vergély

Les résultats seront donnés mi-avril.