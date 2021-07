La Métropole de Lyon profite de l'été pour faire des travaux dans ses collèges

Et les collèges de la Métropole de Lyon ne dérogent pas à la règle. Sur les 11 millions d'euros de l'enveloppe budgétaire dédiée à la réalisation de 300 opérations, 7 seront utilisés entre juillet et août dans beaucoup d'établissements du territoire. "La réalisation de travaux dans des collèges est toujours particulière car nous devons assurer une continuité de service", précise Véronique Moreira dans un communiqué. La vice-présidente en charge de l'Education juge donc les vacances scolaires comme étant "cruciales" et compte bien profiter de l'absence des élèves pour leur offrir un meilleur confort à la rentrée.

Rénovations, isolations, agrandissements ou créations d'abris vélos et d'infrastructures sportives : les travaux menés sont très divers. Ce grand ménage d'été s'ajoute à l'ouverture dès septembre du collège Gisèle Halimi dans le 7e arrondissement de Lyon et du collège Simone Veil à Saint-Priest.

D'autres restructurations, plus lourdes, impacteront plus durablement les élèves dans les établissements Jean-de-Tournes (Fontaines-sur-Saône), Jean-Jacques Rousse (Tassin) et Emile Malfroy (Grigny).