Le prix de l'immobilier s'emballe autour de Lyon, selon SeLoger

C'est le cas notamment à Charbonnières-les-Bains où les prix ont augmenté de 26 % en douze mois. Il faut compter de 4 837 à 6 096 €/m² pour un appartement et de 3 456 à 4 995 €/m² pour une maison, précise le spécialiste de l'immobilier. A Caluire, les appartements se négocient entre 3 801 et 5 859 euros du mètre carré et les maisons entre 4 033 et 6 195 euros du mètre carré. Une hausse de 20% en un an. Cette augmentation de 20% a également été constatée à Tassin, où les T3 récents s'affichent à plus de 300 000 euros. A Sainte-Foy-Lès-Lyon, les prix ont progressé de 18 % sur un an tandis qu'une hausse de plus de 20% a été repérée à Pierre-Bénite, selon SeLoger.

"La crise sanitaire a rappelé le besoin d'être bien chez soi aussi bien en ce qui concerne l'espace de vie que le cadre et le besoin d'espaces extérieurs. Combiné à la flamblée des prix à Lyon, ce phénomène a fait que certaines villes autour de la capitale des Gaules émergent davantage et voient leurs prix immobiliers s'envoler. C'est le cas notamment de Charbonnières-les-Bains, Caluire-et-Cuire, Tassin-la-Demi-Lune, Sainte-Foy-Lès-Lyon ou encore de Pierre-Bénite" a indiqué la porte-parole de SeLoger, Séverine Amate.