Le Kraken va trouver une seconde vie à la Duchère

Fait de plus de 1000m2 de toile et de bois de récupération, Le Kraken, cette œuvre tentaculaire conçue par le collectif syrien UV lab et signée Khaled Alwarea, Mike Shnsho et Layla Abdulkarim va désormais quitter le Quai Saint Vincent.

Une partie des matériaux du Kraken vont être réutilisés dans le cadre du projet d’une Halle Agriculturelle qui va voir le jour dans le quartier de la Duchère dans le 9e arrondissement de Lyon.

Cette Halle rentre dans un projet de renouvellement urbain.

Selon le site du ministère, ce projet "aura en outre vocation à cultiver le lien social, le vivre-ensemble et le pouvoir d'agir des habitants via des ateliers de médiation et de sensibilisation, d'action culturelle, de création artistique, de concertation et des événements festifs. "

Aucune précision n’est donnée à ce jour concernant la date de début des travaux ou encore le lieu de cette future Halle Agriculturelle.