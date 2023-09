L'immobilier sur le point de s'effondrer à Lyon - LyonMag n°193

Un bien qui se vendait en 24 heures, sans aucune négociation. C'était le scénario ordinaire d'une transaction immobilière à Lyon et son agglomération il y a encore deux ans. Depuis, la crise économique ponctuée par l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat et la hausse des taux des intérêts bancaires est passée par là. Ces différents paramètres laissent transparaître un nouveau visage à la capitale des Gaules, qui présente de différents pôles d'attractivité et continue à proposer des biens d'exceptions à des futurs propriétaires restant privilégiés.

Au sommaire de ce numéro 193 (septembre 2023) :

- L'immobilier sur le point de s'effondrer à Lyon – propriétaires et acquéreurs doivent-ils craindre le pire ?

- Un tramway ici, vraiment ? - TEOL sera enterré, mais risque de coincer sur sa partie extérieure

- Le prêtre, le cocu et le fusil à canon scié - comment une histoire d'adultère a laissé craindre à une attaque terroriste à Lyon

- Intelligence artificielle : les Lyonnais n'ont pas (encore) de souci à se faire - l'IA ne connaît pas nos élus

- Lyon Femmes : entretien avec Julie Vives, qui prépare la Biennale de la danse

- Lyon Restaurants : rencontre avec la cheffe Yumika Tokita – talent et caractère au Saxifrage

- Lyon Foot : pire départ en championnat, faut-il s'inquiéter ? - Les Lyonnais ont déjà prouvé qu'ils savaient relever la tête