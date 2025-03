Immobilier à Lyon : la chute - LyonMag n°211

On a tous un proche, une connaissance, un collègue qui ne parvient pas à se loger à Lyon. Le marché immobilier saturé, du fait de l'appauvrissement des transactions et nouvelles acquisitions, a des conséquences sur nos vies, mais aussi sur les grands promoteurs immobiliers dont la trésorerie se raréfie à mesure que les mois passent sans la moindre entrée d'argent. L'effondrement du marché, et notamment celui du logement collectif neuf qui a enregistré une baisse historique de plus de 50 % entre 2021 et 2024 selon la Fédération des promoteurs immobiliers de Lyon, aura-t-elle raison de ces groupes si puissants dans les années 2010 ?

Au sommaire de ce numéro 211 (avril 2025) :

- Immobilier : une pente glissante et sans fin ?

- Attentat de la Brioche Dorée : la justice face à un terroriste solitaire

- Jean-Michel Aulas et les Verts, faits pour s'affronter !

- Lyon Femmes : vêtements et accessoires de seconde main, quoi de neuf ?

- Lyon Restaurants : rencontre avec les chocolatiers d'Oacao

- Lyon Foot : stages de football, simple business ou vraie expertise ?