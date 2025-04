Karine Girod (Orpi Lyon) : "Une très forte activité immobilière dans le 6e arrondissement"

Présidente du GIE Orpi Lyon pour encore quelques mois, Karine Girod évoque la situation de la crise immobilière à Lyon. "Nous sommes sur des notes très positives du marché immobilier avec une augmentation significative de 17% des biens à vendre depuis le début de l'année", indique-t-elle, saluant des "niveaux qui correspondent à la fin de 2022".

A la tête de ce GIE qui regroupe 65 agences dont 21 points de vente à Lyon, Karine Girod se félicite donc de cette "très forte activité en janvier et février". "Les annonces politiques de Donald Trump en mars nous ont un peu ralenti, soupire-t-elle. On est toujours à la merci des aléas économiques et politiques. Mais depuis le début de l'année, l'atmosphère est très positive, les acquéreurs et les vendeurs sont là".

Karine Girod cite notamment le 6e arrondissement de Lyon qui connaît une "très forte activité qui commence à rayonner".

00:00 Orpi Lyon

01:32 Crise de l'immobilier

03:27 Situation meilleure ou pire à Lyon ?

04:34 Rôle de l'Etat et des collectivités

05:55 PTZ

07:04 Leviers à activer

08:33 Situation des professionnels de l'immobilier

10:32 60e anniversaire d'Orpi