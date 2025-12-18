Les Coulisses du Grand Lyon

Renaud Payre : "La campagne de Bruno Bernard sera une campagne de propositions"

Renaud Payre, directeur de campagne de Bruno Bernard, est l’invité ce jeudi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Renaud Payre : "La campagne de Bruno Bernard sera une campagne de propositions"
Renaud Payre : "La campagne de Bruno Bernard sera une campagne de propositions" - LyonMag

Vice-président de la Métropole de Lyon et directeur de campagne de Bruno Bernard, Renaud Payre le promet : "Il y aura des nouvelles personnes, il y aura du renouvellement" autour du président sortant en vue de 2026.

En difficulté dans les sondages, Bruno Bernard ne part pas favori : "Je me méfie très concrètement des sondages. On est trois mois avant les scrutins. Regardez les sondages de décembre 2019", tempère Renaud Payre.

"Notre campagne sera une campagne de propositions. Dans les prochains jours sur le logement. On en a déjà fait sur les transports mais on va continuer. Nous allons faire des propositions sur la politique sociale", promet-il.

Concernant le projet Rive Droite, "nous avons fait toutes les études. Le président élu en mars pourra appuyer sur le bouton pour engager les travaux. Est-ce que la droite le fera ? Je les ai vus voter contre en conseil métropolitain, et le lendemain annoncer un projet de végétalisation sur l'autre rive. Je ne comprends pas le sens de cette proposition", conclut Renaud Payre, face au projet de végétalisation de la rive gauche dévoilé par Jean-Michel Aulas.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Visages de la campagne de Bruno Bernard
02:22 Sondages pas favorables
04:48 Plan fraîcheur vs. Rive Droite
07:16 Dissocier les campagnes municipales et métropolitaines
11:49 Crise du logement

X

Tags :

renaud payre

les coulisses du Grand Lyon

métropolitaines 2026

17 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Non le 18/12/2025 à 16:18
Gui a écrit le 18/12/2025 à 12h27

Quand on voit l'état de la ville de Lyon après leur mandat ça ne donne qu'une envie. Celle de fuir notre ville.

au contraire il faut rester pour virer cette bande d'incapables aux prochaines élections .Raus EELV.

Signaler Répondre
avatar
l'aube blanche le 18/12/2025 à 16:15

qu'il propose la démission de son équipe et de lui même avant de prendre une gifle phénoménale aux élections.

Signaler Répondre
avatar
Faut vite qu’il retourne à l’Université, c’est encore là oùil fera le moins de mal le 18/12/2025 à 15:25

Ce brave homme qui avait en charge les logements et l’habitat sur la Métropole a magistralement échoué sur sa délégation!!!!Comment peut il encore parler du prochain mandat vu sa prestation passée et actuelle…

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 18/12/2025 à 14:51
Aucun rapport a écrit le 18/12/2025 à 14h14

Il va proposer de voter pour Sarcelli?

Peut être la seule proposition sensée qu il pourrait faire sans que cela nous coûte de l argent et des désagréments!!!😁

Signaler Répondre
avatar
Jeu familial le 18/12/2025 à 14:22

Dans la famille des 7 nains de la merdropole, je demande Renaud, dit Simplet

Signaler Répondre
avatar
Jumelage Lyon, Iles Galapagos le 18/12/2025 à 14:19

Je ne sais pas dire pourquoi , quand je vois M Payre , cette idée de jumelage est une évidence ?
Peut etre a cause de cet article :
"La tortue géante découverte en 2019 dans l'archipel des Galapagos appartient bien à une espèce que les experts pensaient éteinte depuis plus d'un siècle. "On la croyait éteinte depuis plus de 100 ans ! Nous avons confirmé son existence."
...Et soudain tout s'éclaire !
Amis irrespectueux , je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année .

Signaler Répondre
avatar
Aucun rapport le 18/12/2025 à 14:14

Il va proposer de voter pour Sarcelli?

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 18/12/2025 à 14:13

"Propositions". Ils connaissent donc ce mot ? Je croyais qu'il ne connaissaient que le verbe "imposer".

Signaler Répondre
avatar
Proposons donc le 18/12/2025 à 14:10

Je propose de tripler la ration de frites à la cantine !!!
Du coup tu votes pour moi, Payre ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 18/12/2025 à 14:09

"il y aura du renouvellement autour du président sortant en vue de 2026"
Ça ne sert à rien un renouvellement de sortants ;-)

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 18/12/2025 à 13:56

J'ai hâte de lire ses nouvelles propositions....

Je les lirai par pur respect de l'esprit démocrate...

Signaler Répondre
avatar
Les élus Covid le 18/12/2025 à 13:42
Les sondages de décembre 2019 ne se sont pas trompés a écrit le 18/12/2025 à 13h03

Les sondages de décembre 2019 à la métropole plaçaient le bloc centre droit (LREM + LR) à 59 %, et ils ont fini à 51 % dans le contexte d'abstention massive des plus de 55 ans que l'on connait. L'erreur des sondeurs n'est donc pas manifeste du tout, n'en déplaise à Payre.

La grosse différence, c'est que cette fois-ci, il n'y aura pas trois hommes pour un fauteuil (Kimelfeld, Collomb et Buffet), mais un seul (Jean-Michel AULAS).

Les fameux élus Covid qui ont bénéficié d'une abstention record, le fléau vert qui a bénéficié d'une pandémie mondiale.

Signaler Répondre
avatar
Sécurité et entreprise le 18/12/2025 à 13:26

Tant que cette gauche crachera sur l’entreprise et sur le besoin de sécurité elle se fera dégager
Et tant mieux
La vehetalisation et le logement des sans abris ne constituent pas les principales compétences de la métropole
Qu’à fait beaume pour l’économie
Qu’à fait Payre à part l’encadrement des loyers font tout le monde se fout
Ils sont dogmatiques

Signaler Répondre
avatar
Victor H le 18/12/2025 à 13:24

Je n'ai qu'une remarque à formuler :

Proposition, Pipeau, Poudre aux yeux, commencent par la même lettre

Signaler Répondre
avatar
Les sondages de décembre 2019 ne se sont pas trompés le 18/12/2025 à 13:03

Les sondages de décembre 2019 à la métropole plaçaient le bloc centre droit (LREM + LR) à 59 %, et ils ont fini à 51 % dans le contexte d'abstention massive des plus de 55 ans que l'on connait. L'erreur des sondeurs n'est donc pas manifeste du tout, n'en déplaise à Payre.

La grosse différence, c'est que cette fois-ci, il n'y aura pas trois hommes pour un fauteuil (Kimelfeld, Collomb et Buffet), mais un seul (Jean-Michel AULAS).

Signaler Répondre
avatar
Gui le 18/12/2025 à 12:27

Quand on voit l'état de la ville de Lyon après leur mandat ça ne donne qu'une envie. Celle de fuir notre ville.

Signaler Répondre
avatar
Une proposition immédiate le 18/12/2025 à 12:21

Arrêtez vos chantiers à la con, on veut vivre simplement, pas le cul sur un vélo

Signaler Répondre
avatar
Front Sanitaire 2026 le 18/12/2025 à 12:09

Après un mandat d'inquisition pour imposer dogmes et idéologie, ça parle de propositions.....quelle blague ces militants sectaires.

Signaler Répondre
avatar
malin le 18/12/2025 à 12:03

propositions qui ne seront jamais réalisées

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.