Renaud Payre : "La campagne de Bruno Bernard sera une campagne de propositions"

Vice-président de la Métropole de Lyon et directeur de campagne de Bruno Bernard, Renaud Payre le promet : "Il y aura des nouvelles personnes, il y aura du renouvellement" autour du président sortant en vue de 2026.
En difficulté dans les sondages, Bruno Bernard ne part pas favori : "Je me méfie très concrètement des sondages. On est trois mois avant les scrutins. Regardez les sondages de décembre 2019", tempère Renaud Payre.
"Notre campagne sera une campagne de propositions. Dans les prochains jours sur le logement. On en a déjà fait sur les transports mais on va continuer. Nous allons faire des propositions sur la politique sociale", promet-il.
Concernant le projet Rive Droite, "nous avons fait toutes les études. Le président élu en mars pourra appuyer sur le bouton pour engager les travaux. Est-ce que la droite le fera ? Je les ai vus voter contre en conseil métropolitain, et le lendemain annoncer un projet de végétalisation sur l'autre rive. Je ne comprends pas le sens de cette proposition", conclut Renaud Payre, face au projet de végétalisation de la rive gauche dévoilé par Jean-Michel Aulas.
00:00 Visages de la campagne de Bruno Bernard
02:22 Sondages pas favorables
04:48 Plan fraîcheur vs. Rive Droite
07:16 Dissocier les campagnes municipales et métropolitaines
11:49 Crise du logement
au contraire il faut rester pour virer cette bande d'incapables aux prochaines élections .Raus EELV.Signaler Répondre
qu'il propose la démission de son équipe et de lui même avant de prendre une gifle phénoménale aux élections.Signaler Répondre
Ce brave homme qui avait en charge les logements et l’habitat sur la Métropole a magistralement échoué sur sa délégation!!!!Comment peut il encore parler du prochain mandat vu sa prestation passée et actuelle…Signaler Répondre
Peut être la seule proposition sensée qu il pourrait faire sans que cela nous coûte de l argent et des désagréments!!!😁Signaler Répondre
Dans la famille des 7 nains de la merdropole, je demande Renaud, dit SimpletSignaler Répondre
Je ne sais pas dire pourquoi , quand je vois M Payre , cette idée de jumelage est une évidence ?Signaler Répondre
Peut etre a cause de cet article :
"La tortue géante découverte en 2019 dans l'archipel des Galapagos appartient bien à une espèce que les experts pensaient éteinte depuis plus d'un siècle. "On la croyait éteinte depuis plus de 100 ans ! Nous avons confirmé son existence."
...Et soudain tout s'éclaire !
Amis irrespectueux , je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année .
Il va proposer de voter pour Sarcelli?Signaler Répondre
"Propositions". Ils connaissent donc ce mot ? Je croyais qu'il ne connaissaient que le verbe "imposer".Signaler Répondre
Je propose de tripler la ration de frites à la cantine !!!Signaler Répondre
Du coup tu votes pour moi, Payre ?
"il y aura du renouvellement autour du président sortant en vue de 2026"Signaler Répondre
Ça ne sert à rien un renouvellement de sortants ;-)
J'ai hâte de lire ses nouvelles propositions....Signaler Répondre
Je les lirai par pur respect de l'esprit démocrate...
Les fameux élus Covid qui ont bénéficié d'une abstention record, le fléau vert qui a bénéficié d'une pandémie mondiale.Signaler Répondre
Tant que cette gauche crachera sur l’entreprise et sur le besoin de sécurité elle se fera dégagerSignaler Répondre
Et tant mieux
La vehetalisation et le logement des sans abris ne constituent pas les principales compétences de la métropole
Qu’à fait beaume pour l’économie
Qu’à fait Payre à part l’encadrement des loyers font tout le monde se fout
Ils sont dogmatiques
Je n'ai qu'une remarque à formuler :Signaler Répondre
Proposition, Pipeau, Poudre aux yeux, commencent par la même lettre
Les sondages de décembre 2019 à la métropole plaçaient le bloc centre droit (LREM + LR) à 59 %, et ils ont fini à 51 % dans le contexte d'abstention massive des plus de 55 ans que l'on connait. L'erreur des sondeurs n'est donc pas manifeste du tout, n'en déplaise à Payre.Signaler Répondre
La grosse différence, c'est que cette fois-ci, il n'y aura pas trois hommes pour un fauteuil (Kimelfeld, Collomb et Buffet), mais un seul (Jean-Michel AULAS).
Quand on voit l'état de la ville de Lyon après leur mandat ça ne donne qu'une envie. Celle de fuir notre ville.Signaler Répondre
Arrêtez vos chantiers à la con, on veut vivre simplement, pas le cul sur un véloSignaler Répondre
Après un mandat d'inquisition pour imposer dogmes et idéologie, ça parle de propositions.....quelle blague ces militants sectaires.Signaler Répondre
propositions qui ne seront jamais réaliséesSignaler Répondre