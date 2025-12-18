Renaud Payre : "La campagne de Bruno Bernard sera une campagne de propositions"

Vice-président de la Métropole de Lyon et directeur de campagne de Bruno Bernard, Renaud Payre le promet : "Il y aura des nouvelles personnes, il y aura du renouvellement" autour du président sortant en vue de 2026.

En difficulté dans les sondages, Bruno Bernard ne part pas favori : "Je me méfie très concrètement des sondages. On est trois mois avant les scrutins. Regardez les sondages de décembre 2019", tempère Renaud Payre.

"Notre campagne sera une campagne de propositions. Dans les prochains jours sur le logement. On en a déjà fait sur les transports mais on va continuer. Nous allons faire des propositions sur la politique sociale", promet-il.

Concernant le projet Rive Droite, "nous avons fait toutes les études. Le président élu en mars pourra appuyer sur le bouton pour engager les travaux. Est-ce que la droite le fera ? Je les ai vus voter contre en conseil métropolitain, et le lendemain annoncer un projet de végétalisation sur l'autre rive. Je ne comprends pas le sens de cette proposition", conclut Renaud Payre, face au projet de végétalisation de la rive gauche dévoilé par Jean-Michel Aulas.

00:00 Visages de la campagne de Bruno Bernard

02:22 Sondages pas favorables

04:48 Plan fraîcheur vs. Rive Droite

07:16 Dissocier les campagnes municipales et métropolitaines

11:49 Crise du logement