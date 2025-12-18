Une cinquième victime pour l'Etrangleur des squats, ce SDF meurtrier et violeur de Lyon

Surnommé l'Etrangleur des squats, ce SDF déjà poursuivi pour un meurtre, une tentative de meurtre, un viol et une agression commis respectivement sur quatre personnes à Lyon, vient d'être mis en examen pour de nouveaux faits.

Selon le Figaro, l'individu qui errait dans les rues de la Guillotière et rue Garibaldi a reconnu avoir tué son ex-compagne en octobre 2020. Cette dernière avait succombé dans l'incendie de son appartement, mais Mickaël M. a indiqué à la juge d'instruction qui l'interrogeait l'été dernier être responsable de ces faits macabres, visiblement en immolant Valérie. Il a donc été mis en examen pour meurtre par conjoint.

L'homme, qui se servait de son chien, un retriever noir nommé Carlito, pour entamer la conversation avec des femmes marginales ou en état de détresse psychologique, avait déjà avoué le meurtre d'une adolescente à l'été 2023 dans un squat au 62 rue Domer dans le 7e arrondissement. Le corps d'Alicia, une Villeurbannaise portée disparue depuis quelques jours, avait été retrouvé, nu, étranglée jusqu'à ce que mort s'ensuive.

Et c'est le témoignage de Mathilde, victime d'un viol commis par le vagabond trentenaire dans ce même squat, qui avait permis aux enquêteurs de faire le lien.

Océane, la troisième victime, avait elle réussi à s'échapper alors que Mickaël M. tentait de l'étrangler.

Enfin, il a déjà écopé d'un an de prison en 2021 pour la violente agression d'un jeune homme autiste, toujours à Lyon.

L'enquête se poursuit, car les forces de l'ordre craignent qu'il a semé davantage la mort et les troubles sur son passage. Il aurait voyagé dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique... augmentant les risques de victimes par-delà les frontières hexagonales.