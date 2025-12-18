Politique

Vénissieux : le passé rattrape Pascal Dureau, un encombrant ex-colistier antisioniste met à mal le candidat

A Vénissieux, il reviendra à Pascal Dureau de porter les couleurs de Renaissance et des Républicains pour les élections municipales 2026.

Du pain béni pour Quentin Taïeb (UDR soutenu par le RN), qui, dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux, a remis sur la table une vieille polémique.

Il a ainsi rappelé qu'en 2020, la liste de Pascal Dureau comportait le nom de Mounir Grami. Or, ce dernier avait déjà fait parlé de lui en 2012, pour avoir été investi par le Parti antisioniste lors des législatives, avant d'être finalement enregistré comme sans-étiquette.

Ce n'est pas la première fois que Mounir Grami rejoignait un candidat de droite, puisqu'il avait soutenu Christophe Girard pour le second tour des municipales vénissianes en 2014.

Mis en cause, Pascal Dureau et Mounir Grami ont répondu. Le premier par communiqué, le second sur son blog.

Le candidat aux municipales 2026 a fustigé des attaques "provenant de personnes se revendiquant du Rassemblement national, qui cherchent à salir et à diviser".

"En 2019, Mounir Grami a rejoint la liste Vénissieux Demain avec l’équipe de Saliha Mertani (MoDem). À ce
moment-là, je n’avais pas connaissance d’éléments relatifs à son passé - notamment d’éventuels soutiens au parti PAS en 2012 - et il ne m’en a pas fait état. La mise en cause de la LICRA est intervenue le 12 mars 2020, après le dépôt des listes en Préfecture, rendant toute modification impossible, conformément à l’article L.267 du code électoral, qui prévoit qu’aucun retrait volontaire ni remplacement d’un candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste", justifie le médecin.

Aujourd'hui proche de la France Insoumise, Mounir Grami estime de son côté n'avoir "aucune leçon à recevoir de Quentin Taïeb le candidat de l’extrême-droite raciste et désormais sioniste. Je me tiens toutefois à sa disposition pour un débat politique quand il veut et où il veut ! (...) Je lance au défi quiconque de trouver dans mes discours un propos raciste, anti-sémite ou xénophobe ! Dénoncer la politique israélienne ce n’est pas s’attaquer à une religion, ça suffit la manipulation".

avatar
Urielle_S le 18/12/2025 à 10:53

Je comptais voter pour vous, c'est consternant, vous n'aurez pas ma voix !!!!

avatar
Toitoine Galibier le 18/12/2025 à 10:52

Opportunisme, carriérisme quand tu nous tiens

avatar
Lyon avec Zemmour vite le 18/12/2025 à 10:43

Je m'en fous de ca, seule la France m'importe avant tout. J'aurais voté pour lui si il était sur la liste reconquête de Lyon. Vive la France !

avatar
Bénabar malabar le 18/12/2025 à 10:21

Franchement dégoûté par cette candidature 🤮

avatar
Nadej Babin le 18/12/2025 à 10:18

C'est de l'antisémitisme pur et simple doublé de foutage de gueule... parler de hanouka dans sa vidéo... Sérieusement... Il ne devrait même pas se maintenir candidat...

avatar
Jeanno lino le 18/12/2025 à 10:00

Monsieur Dureau ne connais pas son 5eme de liste qui revendique son engagement antisémite dans son blog,
FOUTAGE DE GUEULE

avatar
Kojo_Lojo le 18/12/2025 à 09:58

+1... Je suis fatigué de cette ville

avatar
l'appétit vient en mangeant le 18/12/2025 à 09:58
Oula a écrit le 18/12/2025 à 09h45

Que fait Jérôme Moroge avec ce genre d’énergumène ?

Peut-être l'adage qui se ressemble s'assemble☢️
Bien dans le style de l'opportuniste maire de Pierre-Bé qui, malgré un charisme de mulot, et après avoir annexé Oullins, se voit aussi à la métropole,(en plus de la vice-présidence décrochée récemment chez son ami Wauquier). Ces politiciens de pacotilles avides de pouvoir et de privilège n'en ont jamais assez🤮🤮🤮

avatar
Bebelloued le 18/12/2025 à 09:47

Ah……. Quand l’opportunisme nous tient 🙄
Bizarre

avatar
Abdel Ouchem le 18/12/2025 à 09:45

Nul nul et renul, pourquoi des gens de droite s'allient avec ce genre de tocards comme Dureau ???

avatar
Oula le 18/12/2025 à 09:45

Que fait Jérôme Moroge avec ce genre d’énergumène ?

avatar
Dinox venissiausorus le 18/12/2025 à 09:44

Dureau raconte n'importe quoi... LFI/Vénissieux Plurielle même combat

avatar
Maskedman le 18/12/2025 à 09:43

500€ à celui qui trouve la cohérence entre LR et anti juif

avatar
Germaine le 18/12/2025 à 09:43

olalalalala quelle honte
comment peut-on investir ce genre de personnes.... Pascal Dureau n'est définitivement pas la personne qu'il faut pour Vénissieux 😭😭
Les Républicains ne doivent pas soutenir ce genre de candidat !!!!!😩😩😩

avatar
Glabix_69 le 18/12/2025 à 09:41

Honte à la droite qui s'allie à ce genre d'idées nauséabondes !!

avatar
Murielle Cognet le 18/12/2025 à 09:38

Je suis patiente du docteur Dureau depuis 15 ans... Jamais je n'aurais cru qu'il s'associerait avec les antisémites des la pire espèce... Honte à vous, vous êtes pire que les lfistes

avatar
Lapin malin le 18/12/2025 à 09:36

Dureau, le pro de la manipulation, le notable donneur de leçons… avec des dérives plus que limites. Ce qu’il a fait est tout simplement une honte.
Nous ferons tout pour qu’il ne passe pas.
Quant à Aurélien Arnould et Cyril Santander, tous les deux soutiens déclarés de Zemmour hier, les voilà aujourd’hui sur une liste dite “plurielle”… Ils espèrent quoi, une place ?
C’est une honte pour Les Républicains. Où sont les responsables ? Où est la direction ? À un moment, ça devrait être la porte.
Certains ont eu raison de se sauver de cette liste.

avatar
Guewwe et paiw le 18/12/2025 à 09:21

Dureau n’a pas Google ? Inquiétant

avatar
Étienne 69 le 18/12/2025 à 09:16

Honte à Mr. Grami et à Pascal Dureau !
La droite républicaine ne devrait pas soutenir/investir ce genre de candidat…

En plus le Dr. Dureau se permet de dire qu’il ne connaissait pas le passé de Grami..mensonge

avatar
Bertillon Cedric le 18/12/2025 à 09:14

Et la droite s'allie avec ça ?? À quand le concours de quenelles ??

avatar
Esclavage moral le 18/12/2025 à 08:58

M. Taïeb devrait se détendre, tout le monde a le droit de changer…

On parle des législatives de 2012, il y a presque 14 ans…

