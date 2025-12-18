Vénissieux : le passé rattrape Pascal Dureau, un encombrant ex-colistier antisioniste met à mal le candidat

Du pain béni pour Quentin Taïeb (UDR soutenu par le RN), qui, dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux, a remis sur la table une vieille polémique.

Il a ainsi rappelé qu'en 2020, la liste de Pascal Dureau comportait le nom de Mounir Grami. Or, ce dernier avait déjà fait parlé de lui en 2012, pour avoir été investi par le Parti antisioniste lors des législatives, avant d'être finalement enregistré comme sans-étiquette.

Ce n'est pas la première fois que Mounir Grami rejoignait un candidat de droite, puisqu'il avait soutenu Christophe Girard pour le second tour des municipales vénissianes en 2014.

Mis en cause, Pascal Dureau et Mounir Grami ont répondu. Le premier par communiqué, le second sur son blog.

Le candidat aux municipales 2026 a fustigé des attaques "provenant de personnes se revendiquant du Rassemblement national, qui cherchent à salir et à diviser".

"En 2019, Mounir Grami a rejoint la liste Vénissieux Demain avec l’équipe de Saliha Mertani (MoDem). À ce

moment-là, je n’avais pas connaissance d’éléments relatifs à son passé - notamment d’éventuels soutiens au parti PAS en 2012 - et il ne m’en a pas fait état. La mise en cause de la LICRA est intervenue le 12 mars 2020, après le dépôt des listes en Préfecture, rendant toute modification impossible, conformément à l’article L.267 du code électoral, qui prévoit qu’aucun retrait volontaire ni remplacement d’un candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste", justifie le médecin.

Aujourd'hui proche de la France Insoumise, Mounir Grami estime de son côté n'avoir "aucune leçon à recevoir de Quentin Taïeb le candidat de l’extrême-droite raciste et désormais sioniste. Je me tiens toutefois à sa disposition pour un débat politique quand il veut et où il veut ! (...) Je lance au défi quiconque de trouver dans mes discours un propos raciste, anti-sémite ou xénophobe ! Dénoncer la politique israélienne ce n’est pas s’attaquer à une religion, ça suffit la manipulation".