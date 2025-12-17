Faits Divers

Près de Lyon : ce restaurant de crousty fermé, son hygiène déplorable dénoncée par la préfecture

A Bron, le restaurant Tayumni passera la fin d'année fermé.

L'établissement spécialisé dans le crousty, ce plat à la mode mêlant riz, poulet frit et sauce secrète, mais aussi dans les plats asiatiques, fait l'objet d'une fermeture administrative communiquée ce mercredi.

Elle fait suite à un rapport de la DDPP réalisé mardi sur place. Dans le restaurant de l'avenue Pierre Brossolette, les agents ont soulevé plusieurs points inquiétants, comme un défaut de nettoyage des locaux de production, l'absence de poubelle à commande hygiénique, le non-respect des températures de conservation des denrées ou encore l'absence de dispositif hygiénique pour le lavage dans les toilettes du personnel.

Face à ce "risque d'intoxication" pour les clients, le Tayumni est donc fermé et devra corriger plusieurs dizaines de points avant de pouvoir solliciter une nouvelle inspection et espérer rouvrir ses portes.

alec69 le 17/12/2025 à 17:25

Avant de manger au restaurant prière de prendre ses cachets comme c'est le cas quand on visite certains pays.

Bocuse le 17/12/2025 à 17:24

Beurk.

Amen le 17/12/2025 à 16:56

Comment Lyon et ses alentours , réputés pour leur gastronomie acceptent que cette dernière soit bafouée par des "bouigbouigs "comme ça ?
Mr Paul Bocuse doit se retourner dans sa tombe , cette publicité négative sur les restaurants salit l'image de Lyon.
D'ailleurs , ces gens là savent ils qu'il existe aussi l'hygiène corporelle , c'est à en douter !

Ex Précisions le 17/12/2025 à 16:52

Sauce secrète ?
En général c'est très louche quand c'est secret ;-)

A force de manger de la m.... Ont prends goût le 17/12/2025 à 16:50

Vous pensez que c'est saint de manger mcdo ou KFC

Drevetla le 17/12/2025 à 15:57

restaurateur c’est un métier pas une distraction ..

