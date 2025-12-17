Près de Lyon : ce restaurant de crousty fermé, son hygiène déplorable dénoncée par la préfecture

L'établissement spécialisé dans le crousty, ce plat à la mode mêlant riz, poulet frit et sauce secrète, mais aussi dans les plats asiatiques, fait l'objet d'une fermeture administrative communiquée ce mercredi.
Elle fait suite à un rapport de la DDPP réalisé mardi sur place. Dans le restaurant de l'avenue Pierre Brossolette, les agents ont soulevé plusieurs points inquiétants, comme un défaut de nettoyage des locaux de production, l'absence de poubelle à commande hygiénique, le non-respect des températures de conservation des denrées ou encore l'absence de dispositif hygiénique pour le lavage dans les toilettes du personnel.
Face à ce "risque d'intoxication" pour les clients, le Tayumni est donc fermé et devra corriger plusieurs dizaines de points avant de pouvoir solliciter une nouvelle inspection et espérer rouvrir ses portes.
Avant de manger au restaurant prière de prendre ses cachets comme c'est le cas quand on visite certains pays.Signaler Répondre
Comment Lyon et ses alentours , réputés pour leur gastronomie acceptent que cette dernière soit bafouée par des "bouigbouigs "comme ça ?Signaler Répondre
Mr Paul Bocuse doit se retourner dans sa tombe , cette publicité négative sur les restaurants salit l'image de Lyon.
D'ailleurs , ces gens là savent ils qu'il existe aussi l'hygiène corporelle , c'est à en douter !
Sauce secrète ?Signaler Répondre
En général c'est très louche quand c'est secret ;-)
Vous pensez que c'est saint de manger mcdo ou KFCSignaler Répondre
restaurateur c’est un métier pas une distraction ..Signaler Répondre