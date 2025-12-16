Logistique industrielle : Renault Trucks électrifie un corridor stratégique jusqu’à Lyon

Cette initiative est déployée en partenariat avec le transporteur Malherbe, un an après l’électrification du transport des essieux entre Lyon et Bourg-en-Bresse.

Ce corridor stratégique fonctionne selon le principe du "juste à temps", garantissant l’alimentation continue des chaînes d’assemblage. Les cabines de camions haut de gamme, produites à Blainville-sur-Orne, sont acheminées vers Bourg-en-Bresse pour l’assemblage, tandis que les moteurs et essieux fabriqués dans les usines lyonnaises sont transportés vers la Normandie pour équiper les camions de la gamme intermédiaire.

Désormais, ces flux sont assurés quasi intégralement par des camions 100% électriques. Le dispositif repose sur une flotte de 22 Renault Trucks E-Tech T, répartis sur deux boucles : une boucle Nord (Blainville – Vironvay – Auxerre – retour) et une boucle Sud (Auxerre-Mâcon-Bourg-en-Bresse-Lyon – retour). Chaque véhicule parcourt jusqu’à 810 kilomètres par jour sur la boucle Nord et 704 kilomètres sur la boucle Sud, grâce à une organisation en relais de conducteurs, de tracteurs et de remorques.

Les batteries sont rechargées lors des pauses des conducteurs, sur des stations installées par Malherbe à des points clés du corridor. Cette organisation permet de maintenir un flux continu, sans immobilisation prolongée des marchandises, tout en optimisant l’utilisation des véhicules, jusqu’à 18 heures par jour.

Selon Renault Trucks, la mise en place de ce corridor électrique permet d’éviter chaque année 2869 tonnes de CO₂, illustrant la maturité industrielle de la technologie électrique pour le transport longue distance. Pour le site lyonnais, ce projet confirme le rôle central des usines de Lyon dans la stratégie industrielle et environnementale du constructeur.