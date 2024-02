Près de Lyon : un nouveau bâtiment de 46 000 m2 pour Renault Trucks

Renault Trucks a dévoilé ce jeudi un nouveau projet de construction. Il s’agit d’un bâtiment à énergie positive, équipé notamment de panneaux photovoltaïques sur sa toiture, qui s’étendra sur 46 000 m2.

"Parce que l’actuel bâtiment centenaire du centre de distribution, situé à Vénissieux, n’est plus adapté aux exigences environnementales et opérationnelles des activités de logistique, Renault Trucks a étudié toutes les options, y compris le transfert de l’activité vers un autre site. Le constructeur a finalement fait le choix de réimplanter sa plate-forme logistique sur le site de Saint-Priest, à l’emplacement actuel de son usine de fabrication de ponts et d’essieux", indique le groupe français.

Ce nouveau bâtiment ouvrira ses portes en 2028 avec au bout la présence sur place de près de 500 salariés. Une "zone entièrement automatisée dédiée aux petites pièces, ou encore un espace réservé au stockage des batteries" seront intégrés à la plateforme dont l’investissement s’élève à 132 millions d’euros.

Renault Trucks a également prévu de planter sur le site 400 arbres afin d’"améliorer la biodiversité et la qualité de vie sur le lieu de travail".