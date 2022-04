Une plateforme pour aider les commerçants d’Auvergne-Rhône-Alpes à ouvrir une boutique en ligne

Cette plateforme, destinée au commerce de proximité et présentée cette semaine, a été développée par les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ayant fait l’objet d’une refonte totale, Enbasdemarue vise à aider les commerçants de la région à augmenter leur visibilité web en leur proposant un site où ouvrir facilement et rapidement une boutique en ligne accessible 24h/24.

"Nous avons souhaité accompagner le développement de cette plateforme pour plusieurs raisons. D’abord parce que la crise sanitaire nous a montré combien la digitalisation était importante pour les commerçants. C’est ensuite parce que nous avons apprécié son côté territorial : défendre le commerce de proximité est l’une de nos priorités", assure Stéphanie Pernod, première vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l’Economie, à la Relocalisation et à la Préférence régionales. La collectivité a financé la nouvelle version du site enbasdemarue.fr à hauteur de 100 000 euros.

"Plus que jamais le consommateur a besoin de sens et de repères dans son acte d’achat ainsi que de proximité et de sourcing de qualité. Et plus que jamais nos vitrines sont embarquées dans les poches de nos clients", témoigne Amandine Chatelus, gérante des boutiques Talon Pointe à Bourgoin-Jallieu et Chambéry et utilisatrice d’Enbasdemarue.

L’année dernière, la plateforme avait enregistré près de 50 000 utilisateurs et 557 000 pages vues.