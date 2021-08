Fermeture du métro et pass sanitaire à la Part-Dieu : le cri d’alarme d’un commerçant

Depuis ce lundi, les clients du centre de shopping ont l’obligation de présenter un pass sanitaire pour pouvoir y accéder. Cette mesure a été décidée par le préfet du Rhône qui applique ainsi la volonté du gouvernement de resserrer la vis dans les départements victimes d’un taux d’incidence supérieur à 200 cas de Covid pour 100 000 habitants.

Mais dans l’un des plus grands centres commerciaux d’Europe, la pilule a du mal à passer. D’ailleurs, bien avant que tout cela entre en vigueur, la direction de la Part-Dieu avait avoué avoir des doutes quant à sa capacité à gérer les contrôles aux 22 entrées de l’institution du 3e arrondissement. Jean-Philippe Pelou-Daniel avait ainsi obtenu de la préfecture la fermeture de l’accès à la station de métro, situé au sous-sol du centre, pour réduire le nombre de visiteurs.

Hélas, cette fermeture a un coût pour les commerçants à proximité qui doivent déjà faire avec la baisse significative de la fréquentation. C’est en tout cas ce qui ressort du témoignage d’un commerçant, souhaitant rester anonyme, que la rédaction de LyonMag a interrogé.

"80% de notre chiffre d’affaires dépend du métro"

En préambule de ses propos, il a fourni le nombre d’entrées journalières que réalise la caisse enregistreuse de sa boutique, et les résultats sont sans appel.

Avant la crise sanitaire, il servait 1100 clients par jour. Pendant le Covid et avant que le centre de la Part-Dieu ne soit fermé, seulement 500 clients venaient acheter ses produits. Ce lundi, après la mise en place des nouvelles mesures, il n’a enregistré que 200 ventes.

"C’est simple : 80% de notre chiffre d’affaires dépend du métro", assure ce voisin de la ligne B du transport souterrain lyonnais. Or, les portes du métro sont désormais closes, et personne, ou presque, ne passe plus devant son enseigne.

Le manque de visibilité du commerce, comme celles de ses voisins, est donc un coup de massue qui, selon lui, était pourtant évitable. Il propose par exemple que le SYTRAL, gestionnaire du réseau TCL, diminue la fréquence des rames par deux pour permettre une gestion plus aisée des accès à la Part-Dieu par le sous-sol. Des barrières et un cheminement piéton auraient aussi pu être installés au -1.

"Cette mesure est complètement injuste", déplore le malheureux. "Le pass sanitaire, c’est comme ça, on n’a pas le choix. Mais il n’est pas là pour fermer des accès, il ne doit pas dénigrer des commerçants par rapport à d’autres", continue-t-il.

"On craint la faillite"

C’est donc avec un air abattu que ce commerçant s’est tourné vers la presse. Il affirme que son entreprise est au bord du gouffre. "Pour nous, ça commence à être très tendu. On craint la faillite, le dépôt de bilan", dit-il avec effroi.

Car en plus de ce coup dur, son commerce, jugé essentiel par l’Etat au pire de la crise, n’a pas perçu beaucoup d’aides. Quand les commerces ont fermé lors des différents confinements et que le centre commercial de la Part-Dieu a lui aussi dû baisser le rideau, les commerçants impactés étaient soutenus par le gouvernement. Mais la catégorie de sa boutique fait que notre témoin n'a pas été beaucoup considéré, même lorsqu’il était contraint de fermer. De quoi accentuer son sentiment d’injustice.

Aujourd'hui, il ne touche plus aucune aide. Il estime qu’avec sa trésorerie, il peut encore tenir quelques mois. Mais l’avenir lui semble bien sombre et il n’espère qu’une chose : être écouté.

L.M.