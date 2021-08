Lyon et Rhône : pass sanitaire dans les centres commerciaux, port du masque, ce qui change ce lundi

Puisque le taux d’incidence se tend avec une épidémie de Covid-19 toujours inquiétante malgré une campagne de vaccination qui ne faiblit pas (seulement 30% de Rhodaniens non vaccinés), de nouvelles mesures restrictives ont été prises.

Dès ce lundi, dix centres commerciaux et zones de shopping doivent s’organiser pour réclamer le pass sanitaire à leurs entrées. Toute personne majeure souhaitant accéder à ces lieux considérés comme générant beaucoup d’affluence devra obligatoirement se munir d’une preuve de vaccination complète, d’un test PCR récent ou d’un rétablissement de contamination au Covid-19.

La liste des centres où le pass sanitaire est appliqué dès le 16 août :

• Lyon : Part-Dieu

• Lyon : Confluence

• Vaulx-en-Velin : Carré de Soie et 7 Chemins

• Saint-Priest : Porte des Alpes

• Vénissieux : Carrefour et Ikéa

• Caluire : Auchan

• Ecully : Grand Ouest

• Givors : 2 Vallées

• Saint-Genis-Laval : St Genis 2

• Villefranche-sur-Saône : Géant Casino

• Francheville : Carrefour



A noter que concernant le principal centre commercial de la région, la Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon, la décision a été prise de fermer l’accès au site via le métro B pour faciliter la tâche des équipes censées vérifier les pass sanitaires. Toute personne souhaitant rejoindre ou sortir du centre via le métro devra donc le faire via les bouches d’accès à l'extérieur, sur le boulevard Marius Vivier-Merle.

Le masque de retour en extérieur (pas tout le temps)

D'autres mesures ont été prises ou prolongées par le préfet Pascal Mailhos, notamment en ce qui concerne le port du masque. Ce dernier restera obligatoire dans tous les lieux accueillant du public, qu'ils soient soumis ou non au pass sanitaire.

A l'extérieur, le masque est de nouveau obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des écoles, des gares, des centres commerciaux (peu importe leur taille) et des lieux de culte. Il est aussi obligatoire lors des manifestations et des rassemblements sur la voie publique, dans les concerts et festivals, dans les marchés et dans les files d'attente. Tout contrevant s'expose à une amende de 135 euros.