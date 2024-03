Lyon : le voleur de téléphones de la Part-Dieu arrêté

Tout a commencé la veille, le vendredi 1er mars, lorsqu’une jeune femme a été victime d’un vol de téléphone portable dans le centre commercial Westfield La Part-Dieu. Lors de son dépôt de plainte, elle décrivait en détails celui qui le lui avait dérobé.

Grâce à cette description et aux caméras de vidéo-surveillance, les policiers reconnaissaient le suspect à un arrêt de tramway du boulevard Marius Vivier Merle. En apercevant les forces de l’ordre, l’homme a tenté de prendre la fuite et de se débarrasser d’un téléphone qu’il détenait. Procédant à l’interpellation, les policiers découvraient que le téléphone sonnait et au bout du fil se trouve une autre femme, propriétaire du bien. Cette dernière a déposé plainte à son tour et a pu récupérer son smartphone.

En garde à vue, le suspect de 37 ans, en situation irrégulière sur le territoire et connu des services de police, a reconnu les deux vols commis.

En vue d’une comparution immédiate, l’individu a été présenté au parquet de Lyon ce mardi 4 mars.