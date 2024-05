Lyon : le projet de Bois de la Part-Dieu finalisé

Après un an d'études et de concertation, la Ville et la Métropole de Lyon présentent enfin leur projet de végétalisation du quartier du 3e arrondissement, avec 120 arbres qui seront plantés sur 1,2 hectare.

Le futur Bois de la Part-Dieu sera scindé en deux parties : une esplanade végétalisée le long de la Bibliothèque municipale de Lyon avec une piste cyclable qui desservira la gare ferroviaire, et des bosquets composés de jeunes plants et d'arbres de tige le long du futur îlot de France Télévisions.

"La palette végétale proposée est celle de forêts héliophiles et de forêt sclérophylles, avec comme principales essences : en strate arborée, chênes vert ou pubescent, érable de Montpellier ou à feuilles d’obier, alisier blanc et en strate arbustive : sarriette, thym, bruyère, bonjeanie, romarin", précisent les collectivités dirigées par les écologistes.

Comme toujours, le nom peut induire en erreur les Lyonnais qui s'attendront à avoir rapidement droit à l'ombre et la fraîcheur d'une forêt, alors que les arbres mettront plusieurs dizaines d'années à atteindre une taille définitive.

Les travaux démarreront cet automne. L'espace occupé par le mail piéton actuel, la base vie et la voie de chantier sera aménagé d'ici 2026. Et c'est à l'occasion d'un éventuel second mandat que l'îlot France TV sera planté.

"À travers ce projet, nous remettons la nature au cœur de nos villes et nous créons de véritables îlots de fraîcheur. C’est la concrétisation de la réorientation du projet Lyon Part-Dieu que nous avons engagée au début de ce mandat pour un quartier à vivre pour toutes et tous, habitants, salariés et visiteurs du pôle d’échanges de la Part-Dieu", réagit Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.