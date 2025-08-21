Coût de la vie étudiante : Lyon en 10ᵉ position des villes les plus onéreuses de France selon l’UNEF

Avec un coût de la vie mensuel estimé à 1 323,98 euros, la capitale des Gaules gagne une place par rapport à l’an dernier, pénalisée par une hausse des loyers de 4,18 %, pour atteindre en moyenne 623 euros par mois pour un logement privé. Soit 25 euros mensuels à débourser en plus par rapport à 2024.

Le trio de tête du classement est trusté sans surprise par Paris (1 626,76 euros), Nanterre (1 520,33 euros) et Créteil (1 502,33 euros), les villes d’Île-de-France restant les plus coûteuses.

Dans la région Auvergne‑Rhône‑Alpes, Chambéry (1 246,73 euros) se classe 17ᵉ, devant Grenoble (24ᵉ, 1 187,73 euros), Clermont-Ferrand (38ᵉ, 1 130,48 euros) et Saint-Étienne (43ᵉ, 1 094,31 euros).

Ce classement de l’UNEF intègre non seulement le coût du logement, mais aussi celui des transports, de l’alimentation, de l’énergie et des frais d’inscription. Il rappelle la forte disparité selon les territoires : alors que certaines régions offrent un cadre de vie plus abordable, l’accès aux études reste plus difficile dans les métropoles où les formations sont concentrées.

"L'augmentation de 4,12% du coût de la vie étudiante s'inscrit ainsi dans une stratégie délibérée de désengagement de l’Etat, où chaque service, chaque aide, chaque dispositif social est progressivement abandonné, tandis que le gouvernement se désengage des questions d’émancipation de la jeunesse. Cette privatisation rampante des dépenses liées à l’enseignement supérieur révèle l'abandon par l'État de ses responsabilités fondamentales envers la jeunesse", dénonce le syndicat étudiant dans son classement.

Pour les étudiants lyonnais, ces chiffres soulignent une réalité tangible : une rentrée toujours plus coûteuse, à laquelle s’ajoutent les frais de transport élevés et une accessibilité au logement privé plus limitée.