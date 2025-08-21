Coût de la vie étudiante : Lyon en 10ᵉ position des villes les plus onéreuses de France selon l’UNEF

Avec un coût de la vie mensuel estimé à 1 323,98 euros, la capitale des Gaules gagne une place par rapport à l’an dernier, pénalisée par une hausse des loyers de 4,18 %, pour atteindre en moyenne 623 euros par mois pour un logement privé. Soit 25 euros mensuels à débourser en plus par rapport à 2024.
Le trio de tête du classement est trusté sans surprise par Paris (1 626,76 euros), Nanterre (1 520,33 euros) et Créteil (1 502,33 euros), les villes d’Île-de-France restant les plus coûteuses.
Dans la région Auvergne‑Rhône‑Alpes, Chambéry (1 246,73 euros) se classe 17ᵉ, devant Grenoble (24ᵉ, 1 187,73 euros), Clermont-Ferrand (38ᵉ, 1 130,48 euros) et Saint-Étienne (43ᵉ, 1 094,31 euros).
Ce classement de l’UNEF intègre non seulement le coût du logement, mais aussi celui des transports, de l’alimentation, de l’énergie et des frais d’inscription. Il rappelle la forte disparité selon les territoires : alors que certaines régions offrent un cadre de vie plus abordable, l’accès aux études reste plus difficile dans les métropoles où les formations sont concentrées.
"L'augmentation de 4,12% du coût de la vie étudiante s'inscrit ainsi dans une stratégie délibérée de désengagement de l’Etat, où chaque service, chaque aide, chaque dispositif social est progressivement abandonné, tandis que le gouvernement se désengage des questions d’émancipation de la jeunesse. Cette privatisation rampante des dépenses liées à l’enseignement supérieur révèle l'abandon par l'État de ses responsabilités fondamentales envers la jeunesse", dénonce le syndicat étudiant dans son classement.
Pour les étudiants lyonnais, ces chiffres soulignent une réalité tangible : une rentrée toujours plus coûteuse, à laquelle s’ajoutent les frais de transport élevés et une accessibilité au logement privé plus limitée.
L’UNEF publie son classement des villes universitaires donc voici le top 23 des villes les plus chères pour les étudiant•e•s.— UNEF (@UNEF) August 20, 2025
L’étude au complet est à retrouver sur notre site internet. pic.twitter.com/YCg9vmd7HU
Y ceux plaignent mais chaques soirs on les voit tous au bar a boire bière a 5 euro planche charcuterie a 20 euroSignaler Répondre
La réussite professionnelle ne passe pas par les facs loin de là...juste du bétail de masse pour entretenir les postes de tous ces fonctionnaires de l'enseignement supérieur grassement sur l'impôt du peuple et que l'état ne veut pas sacrifier.Signaler Répondre
c'est bien nous qui avons voté pour eux depuis 45 ans ; avec pour résultat l'effondrement du niveau scolaire (semaine de 4 jours , pas de travail a la maison , plus de notes ...) puis du niveau lycéen (le bac pour tous ....) et finalement du niveau universitaire (on peut végéter 2 ou 3 ans en fac pour en sortir avec rien ; ou un master en sociologie ou en psy qui ne sert a rien )Signaler Répondre
des 'étudiants ' a perpétuité que sont les branleurs de l'unef ; en 78 , j'en ai vu et entendu qui réclamaient des examens collectifs pour passer en année supérieure ... ; ils sont restés figés depuis 68 ....Signaler Répondre
le coût de la vie et les prix des loyers sont sensiblement les mêmes entre Lyon, Villeurbanne et Bron...Peut-être Claude Bernard qui est mieux placée avec sa proximité avec la place Du pont et son marché sauvage.Signaler Répondre
Ce classement de l'Unef apporte un éclairage biaisé sur les conditions financières de la vie étudiante.Signaler Répondre
Il conviendrait d'évoquer la colonne "recettes", avec les aides dont ils bénéficient, et toutes les solutions "débrouille" qui sont nombreuses pour le logement l'alimentation les transports et les loisirs.
Ramener à la responsabilité d'un gouvernement est réducteur et infantile. On sait que l'UNEF est une organisation politique, qui a formé bien des zhompolitiques en poste aujourd'hui et qui cherche à imposer un "SMIC étudiant".
Être étudiant se prépare et s'organise, souvent bien longtemps à l'avance (orientation, épargne). Ca ne se fait pas au doigt mouillé au dernier moment. Il faut aussi savoir choisir une filière adaptée et donc un lieu géographique supportable financièrement.
Un Rhône Alpin qui choisit licence psycho à Paris sait à quoi s'attendre.
Une jeune voisine qui a fait de longues études dont un Erasmus en Afrique du Sud est désormais vendeuse dans une boutique lyonnaise d'une marque connue de vêtements féminins. Sa mère fait des ménages pour financer ce brillant parcours depuis des années.
Et puis : être étudiant n'est pas un passage obligé post bac, il existe d'autres constructions de vie souvent plus gratifiantes.
L'UNEF fait le détail des villes dans la région de Paris, pas dans la région lyonnaise où se trouve notamment Villeurbanne avec son important campus universitaire et ses nombreuses résidences étudiantes, quid de Bron...? Mal fichu et pas détaillé pour la région lyonnaise ce classement.Signaler Répondre
C’est pour cela qu’il supportent les islamistes- producteurs du shit ! 😂😂Signaler Répondre
L'UNEF est devenue une secte islamiste d'extrême gauche.Signaler Répondre
Sans oublier le coût de la barette de shit, du paquet cigarettes et du carnet de papier à rouler...il y a 35 ans c'était anecdotique la présence de toxicos dans les amphis...Aujourd'hui tout le monde fume, preuve que la répression fonctionne a merveille avec cette merde qui est entrain de bousiller la santé physique et mentale de toute notre jeunesse.Signaler Répondre
Ben oui il faut bien qu'il y en ait qui s'en mettent plein les fouilles au détriment de la majeur partie de la population...Signaler Répondre
Des frais de transport élevés ?Signaler Répondre
A 25€ l'abonnement mensuel pour les étudiants, faudrait peut être voir à ne pas abuser sur les termes quand même.
Les études sont devenues une affaire d'argent. On transforme de la monnaie en diplômes. La valeur mérite n'a aucun sens. Et le phénomène ne fait que s'étendre avec les cours particuliers, les activités extra scolaires, les écoles privées... Merci à nos dirigeants...Signaler Répondre
Ils voudraient que ce soit gratuit histoire de pouvoir aller se pignoler tranquillement sur les bancs de la fac. C'est des branleurs les étudiants maintenant. a coller des procès quand ils n'ont pas eu la moyenne.Signaler Répondre
Comme quoi l'encadrement des loyers a été bien utile (lol)Signaler Répondre