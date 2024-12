Intervention policière sur le campus de Lyon 2 : l'UNEF dénonce une "répression grandissante"

L'intervention des forces de l'ordre sur le campus de Lyon 2, le 6 décembre, a provoqué de vives réactions côté étudiants. Selon l'UNEF, "aux alentours de 10h, le blocage mis en place quelques heures plus tôt par des étudiants de l'université se voyait violemment délogé par des dizaines de CRS ainsi que de la BAC, appelés par la présidente".

Le blocage avait été organisé dans le cadre d'une journée nationale de mobilisation en soutien à la Palestine et pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, emprisonné en France depuis 40 ans. L'objectif des étudiantes et étudiant étaient, selon le communiqué, de "dénoncer le génocide qui se passe actuellement en Palestine, et de faire en sorte que le verdict rendu le 19 janvier 2025 lui soit favorable".

L'UNEF dénonce des actions policières disproportionnées. "Les forces de l'ordre se sont immédiatement montrées très agressives et violentes à l'égard des bloqueurs, mais aussi auprès d'étudiants qui n'avaient rien à voir", affirme le communiqué. Les manifestants dénoncent des "étudiants violemment poussés et frappés, parfois même par plusieurs agents à la fois alors qu’ils étaient déjà au sol, jusqu'à être blessés".

Le syndicat étudiant accuse, Isabelle von Bueltzingsloewen présidente intérimaire de l'université, d'avoir systématiquement recours aux forces de l'ordre pour déloger les mobilisations étudiantes. Ce 6 décembre n'est, selon eux, pas un cas isolé. L'UNEF rappelle qu'une intervention similaire avait eu lieu le 16 octobre dernier sur le campus des Berges du Rhône, où "plus d'une cinquantaine de CRS avaient été appelés pour déloger l'occupation de la cour centrale" par le collectif des Sans-Facs et ses soutiens.

Le communiqué dénonce une "répression grandissante" sur les campus depuis l'arrivée de la présidente par intérim. L'UNEF affirme que : "L'université est un lieu d'éducation et d'émancipation, il est absolument inadmissible que les CRS ou la BAC soit autorisés et même invités à poser un pied dans l'enceinte de nos campus. Encore plus, qu'ils puissent se montrer agressifs et violents envers des étudiants sous prétexte qu'un groupe d'étudiants est resté sur la voie publique."