Il les avait traités d'"islamogauchistes" : un cours à Lyon 2 interrompu, le maître de conférences obligé de quitter les lieux

Ce mardi, il a pourtant été chassé de son propre cours à l'université Lyon 2 par une poignée d'étudiants et de manifestants pro-palestiniens qui lui reprochaient d'avoir pris partie contre eux.

En effet, Fabrice Balanche sur CNEWS avait qualifié "d'islamogauchistes" les étudiants à qui il avait été interdit de réaliser une soirée de rupture du jeûne dans les locaux de l'Université sur le campus de Bron.

Son cours a donc été perturbé, et le maitre de conférences a été obligé de quitter les lieux.

À l'université Lyon 2, la violence d'extrême-gauche fait désormais la loi et interdit les professeurs qui refusent de se taire. Ces artisans du chaos doivent être immédiatement sanctionnés, et exclus de toute formation. Plein soutien à @FabriceBalanche. pic.twitter.com/Km0zy8NuPf — Fx Bellamy (@fxbellamy) April 3, 2025 Depuis, l'université Lyon 2 n'a pas réagi et n'a pas apporté son soutien au professeur. Contrairement à de nombreux élus comme Laurent Wauquiez : "Intolérable. Pas de compromis, pas de compromission. Une seule règle : la laïcité à l'université."

Ou Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon : "Tout mon soutien à Fabrice Balanche. Je condamne fermement le comportement de certains étudiants. Des dérives inacceptables qui appellent une réponse sans ambiguïté des autorités publiques".

Marine Le Pen a également adressé son soutien "à un courageux professeur qui a été malmené sous les insultes à relent antisémite pour avoir refusé que nos valeurs et la laïcité soient bafouées au sein de l’université. Il est temps que ces attaques ne soient plus tolérées et de mettre fin à cet entrisme islamiste. Nous exigeons une enquête, des sanctions exemplaires et des suites judiciaires contre ces individus".