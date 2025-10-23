Après la tempête médiatique, l'université Lyon 2 engage un plan de redressement budgétaire d’ici 2028

Après les procès en wokisme et en islamogauchisme résultant de l'épisode lié à Fabrice Balanche, viré de son propre cours par des étudiants, voilà qu'une crise budgétaire inédite frappe l'institution.
Ce jeudi, lors d'une conférence de presse, l'Université a présenté le plan de retour à l'équilibre financier d'ici 2028 adopté le 17 octobre dernier. Un document jugé indispensable pour préserver son autonomie et éviter une mise sous tutelle de l’État.
Car depuis 2018, Lyon 2 accuse un déséquilibre structurel estimé à près de 19 millions d’euros, principalement dû à la hausse continue de la masse salariale, des charges énergétiques et au manque de compensation financière de l’État. L’université, dont 85% du budget repose sur la dotation publique, a vu ses marges de manœuvre se réduire drastiquement.
"Nous ne sommes pas face à une crise de gestion, mais à une crise de financement", a tenu à préciser Isabelle von Bueltzingsloewen, la présidente de l’université.
Le plan voté prévoit une réduction progressive des dépenses : gel de certains recrutements, optimisation de la masse salariale et rationalisation du patrimoine immobilier. En parallèle, l’établissement mise sur la diversification de ses ressources, via la formation continue, la recherche partenariale et le mécénat.
Malgré ces efforts, la direction reconnaît que ce plan ne constitue qu’une solution transitoire. Le déficit structurel reste étroitement lié à des facteurs extérieurs comme la hausse des coûts de l’énergie, l'inflation ou la compensation salariale insuffisante sur lesquels l’établissement n’a qu’un contrôle limité.
Des projets maintenus, mais sous tension
Dans ce contexte, l’université a fait le choix de préserver les projets prioritaires, notamment sur le campus Porte des Alpes à Bron. Le chantier de La Ruche, futur bâtiment central de 11 000 m2 mêlant bibliothèque, espaces de recherche et services étudiants, se poursuit. Mais d’autres opérations immobilières pourraient être étalées ou reconfigurées pour limiter l’impact budgétaire.
L’établissement assure vouloir éviter toute mesure brutale affectant les conditions d’étude. "Notre responsabilité est de concilier rigueur et équité, sans compromettre la mission de service public de l’université", insiste la présidente.
Dans les prochains mois, le ministère de l’Enseignement supérieur devra examiner le plan de redressement et ses impacts concrets. En attendant, Lyon 2 entend poursuivre sa transformation "avec lucidité et détermination", tout en défendant une vision ouverte et solidaire de l’université publique.
Aussi étonné que vous qu'elle soit encore à la tête de cette université en pleine déroute. Elle se défend d'être responsable de la situation, mais ses arguments sonnent faux. Elle est bien la cause principale de cette situation et ne pourra que regretter demain le désamour des recruteurs pour ses anciens étudiants.Signaler Répondre
Y a qu’à faire un crowfunding auprès de tous les étudiants passés par cette université, vu le nombre, présents ou pas ,ce sera très vite remboursé.Signaler Répondre
Il faut faire appel aux anciens élèves, au sponsoring diffus, obtenir un financement de la ville de Lyon ou de Villeurbanne, vendre des départements au Qatar, réduire la voilure...Signaler Répondre
Comme si la gestion et le financement n’étaient pas liés????Signaler Répondre
Effectivement ce ne sont pas des as de l’Èconnomie avec un grand É!
On comprend mieux que les étudiants qui sortent de cette fac soient des éternels assistés…..
Moi aussi mes dettes ce n’est un problème de dépense, c’est un manque de rentrée d’argent.Signaler Répondre
Ces gens racontent n’importent quoi.
Elle est pourtant incapable de défendre ses enseignants sauvagement agressés dans d'exercice de leurs missions, ni de gérer correctement son établissement.Signaler Répondre
et en plus mauvais gestionnaires… c’est de la faute de…, de…,de…Signaler Répondre
Fac de me... avec une idéologie de me... qui produit que de la me...Signaler Répondre
A part l'Iran, je vois pas quel mécène pourrait mettre des sous là dedans !Signaler Répondre
Il faudrait déjà qu'ils se mettent à bosser au lieu d'organiser des sittings dans les amphis et des manifs toutes les semaines...Signaler Répondre