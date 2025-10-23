Après la tempête médiatique, l'université Lyon 2 engage un plan de redressement budgétaire d’ici 2028

Après les procès en wokisme et en islamogauchisme résultant de l'épisode lié à Fabrice Balanche, viré de son propre cours par des étudiants, voilà qu'une crise budgétaire inédite frappe l'institution.

Ce jeudi, lors d'une conférence de presse, l'Université a présenté le plan de retour à l'équilibre financier d'ici 2028 adopté le 17 octobre dernier. Un document jugé indispensable pour préserver son autonomie et éviter une mise sous tutelle de l’État.

Car depuis 2018, Lyon 2 accuse un déséquilibre structurel estimé à près de 19 millions d’euros, principalement dû à la hausse continue de la masse salariale, des charges énergétiques et au manque de compensation financière de l’État. L’université, dont 85% du budget repose sur la dotation publique, a vu ses marges de manœuvre se réduire drastiquement.

"Nous ne sommes pas face à une crise de gestion, mais à une crise de financement", a tenu à préciser Isabelle von Bueltzingsloewen, la présidente de l’université.

Le plan voté prévoit une réduction progressive des dépenses : gel de certains recrutements, optimisation de la masse salariale et rationalisation du patrimoine immobilier. En parallèle, l’établissement mise sur la diversification de ses ressources, via la formation continue, la recherche partenariale et le mécénat.

Malgré ces efforts, la direction reconnaît que ce plan ne constitue qu’une solution transitoire. Le déficit structurel reste étroitement lié à des facteurs extérieurs comme la hausse des coûts de l’énergie, l'inflation ou la compensation salariale insuffisante sur lesquels l’établissement n’a qu’un contrôle limité.

Des projets maintenus, mais sous tension

Dans ce contexte, l’université a fait le choix de préserver les projets prioritaires, notamment sur le campus Porte des Alpes à Bron. Le chantier de La Ruche, futur bâtiment central de 11 000 m2 mêlant bibliothèque, espaces de recherche et services étudiants, se poursuit. Mais d’autres opérations immobilières pourraient être étalées ou reconfigurées pour limiter l’impact budgétaire.

L’établissement assure vouloir éviter toute mesure brutale affectant les conditions d’étude. "Notre responsabilité est de concilier rigueur et équité, sans compromettre la mission de service public de l’université", insiste la présidente.

Dans les prochains mois, le ministère de l’Enseignement supérieur devra examiner le plan de redressement et ses impacts concrets. En attendant, Lyon 2 entend poursuivre sa transformation "avec lucidité et détermination", tout en défendant une vision ouverte et solidaire de l’université publique.