Le prof d'histoire listait les sionistes "génocidaires à boycotter" : nouveau scandale à l'université Lyon 2

Or, c'était sans compter sur Julien Théry, professeur d'histoire médiévale, dont la liste de 20 personnalités, essentiellement de confession juive, qualifiées de "génocidaires à boycotter", a été repérée par la Licra, qui dénonce une "attitude ignominieuse" de l'intéressé.
Julien Théry avait ainsi partagé cette liste comportant les noms de Arthur, Raphaël Enthoven, Yvan Attal ou Alain Minc sur Facebook.
⚫️On peut être professeur d’Histoire d’université, se croire progressiste, et faire des listes comme on en faisait sous l’Occupation.— Licra (@_LICRA_) November 21, 2025
L’appel au boycott de personnes physiques, c'est de la provocation à la discrimination et à la violence.
La Licra dénonce cette attitude… pic.twitter.com/0QAswFzYLk
Loin de se démonter, le professeur de Lyon 2 a réagi sur les réseaux sociaux : "Les petits fonctionnaires de la hasbara chassent en meute derrière la très mal nommée LICRA ! En confondant bien sûr "juifs" et "sionistes partisans du génocide en Palestine"... confusion typiquement antisémite".
Laurent Wauquiez, qui était déjà monté au créneau lors de l'affaire Fabrice Balanche, a réagi sur X : "L’antisémitisme ordinaire d’extrême gauche dans nos universités. Je sais pourquoi nous avons stoppé tous les financements régionaux à cette université".
De son côté, Lyon 2 a annoncé "condamner avec la plus grande fermeté le contenu" de la publication de Julien Théry. Ce dernier pourrait faire face à des sanctions.
Ce petit antisémite de gauche sait-il que Mengele et Goegels étaient aussi universitaires ?Signaler Répondre
Moi je dis aux parents inquiets de surveiller leurs enfants à l'école dès le primaire, au collège, au lycée. Le profil de cet enseignant de fac vous le retrouver aussi dans les autres degrés (pas seulement à la fac).Signaler Répondre
On aura la "délation" quand les dictatures demandent aux enfants "idéologisés" de dénoncer leurs parents.
Regarder un enseignant voulait bien imposer en cours de français l'étude du livre (ou la merde) d'Assa Traoré (donc la police tue).
Mais comme beaucoup le savent déjà les enfants juifs et d'autres comme beaucoup d'enfants de policiers ou de militaires doivent être mis dans le privé et arrêter le public sinon ils seront "harcelés" et pas que par leurs "petits camarades" car une partie du corps enseignant aussi active les haines.
Lyon 2 va créer une nouvelle filière d'Etudes Supérieures : " Inquisition " . Reste à savoir où s'effectueront les Travaux Pratiques ...Signaler Répondre
Joli le déni du réel et l'aveuglement idéologique haineux, pourquoi évoquez un média que vous seul citez ? C'est votre référence ?Signaler Répondre
Joli le discours de cnews. Essayez de penser et reflechir par vous même sa pourrait vous faire du bien. Par contre sa risque de vous faire bizarre les premières fois.Signaler Répondre
Votre obsession vous privent de toute lucidité, voire intelligence. Il ne critique pas une idéologie : il cite nommément des personnes à boycotter, il leur met une cible dans le dos - c’est répréhensible pénalement. D’autant plus que ces personnes ont juste signer une tribune pour demander au président de conditionner la reconnaissance d’un état palestinien au retour des otages vivants. Il ne me semble pas que ça fasse d’eux des approbateurs de la guerre.Signaler Répondre
Il aurait été opportun de rester à sa place quand on est capable de dire de telles âneries.
Il n' y a pas de génocide.Signaler Répondre
Il y a une guerre entre le Hamas et Israël ce au milieu de la population palestinienne. Celle-ci n' est pas attaquée par les Israéliens sinon il n' y aurait plus aucun survivant civil. Par contre le Hemas interdit à ces civils de se protéger dans ses tunnels car chaque mort civil palestinien porte préjudice à Israël. Les morts palestiniens sont utiles au Hamas.
Nous voilà replonger dans les heures sombres des années 30 avec cette fois la gauche antisémite aux manettes ! Une gauche qui occupe de nombreux postes clefs en France...Signaler Répondre
Pourquoi dire bravo à quelqu'un qui pose des cibles sur des personnes ? C'est plutôt lamentable pour ne pas dire antisémite.Signaler Répondre
Faute grave = licenciementSignaler Répondre
Comme quoi en France tu peux critiquer certaines idéologie mais pas toute ! Sinon ça deviens automatiquement Antisémite.. la France souveraine independante de tout lobby et de toute influence mdrrr liberté égalité fraternitéSignaler Répondre
Antisémite et Antisioniste sont deux chose complètement différente pourtant.. pas pour les humoriste de la Licra apparemment
Vouloir confondre les soutiens du génocide et nos compatriotes Juifs c'est ça qui est antisémite. Ils sont nombreux (certes pas majoritaires) à s'opposer au génocide et à nethanyahou et ce professeur a bien raison de le souligner. Entre l'Union des Juifs Français pour la paix et un vulgaire Enthoven, il y a un univers. Ne confondons pas tous les Juifs !!Signaler Répondre
Quant à wauquier, il ferait mieux de se contenter de déguster ses homards à nos frais. Au moins quand il fait ça, on ne l'entend pas dire des sornettes.
En 1940, les ancêtres de ce monsieur devaient sûrement avoir de bons rapports avec l'occupant. C'est peut être de cette époque que lui vient la manie de faire des listes. Si il est fonctionnaire, je pense qu'il y a de bonnes raisons de le mettre dehors sans indemnités.Signaler Répondre
Si on rajoute la situation financière catastrophique de cette fac, il faudrait que le ministère reprenne enfin la main....ou alors c'est voulu.Signaler Répondre
l'infiltration dans l'enseignement supérieur est insupportable. étudiant à lyon 3 avec un élu RN comme enseignant et devant bernard lugan (maurassien, racialiste et colonialiste).
aucun probleme avec bruno vial pourtant ouvertment encarté mais que dire de lugan qui demandait à ces étudiants de chantaient "Quand Jésus-Christ créa la coloniale".
vous appelez à fermeture de lyon3?
le problème n'est pas les convictions politiques d'un enseignants mais si cela déborde sur son enseignement. vous avez assisté à ses cours?
encore une fois vous vous en prenez à une personne pour ce qu'elle est pas ce qu'elle fait.
mais oui c'est inquiétant, l'infiltration par les partis politique des services publics.
Ca marche avec le, RN et la police?
Cette université peut s'enorgueillir d'avoir compté de grands médiévistes : Marcel Pacaud, Jacques Rossiaud, Marie-Thérèse Lorcin, Jacques Chiffoleau, Denis Menjot, Michel Rebellin, et j'en oublie sans doute.Signaler Répondre
Comment en est-elle arrivée là ? Je ne suis pas sûr qu'il se soit agi d'un noyautage politique sournois. J'accuserais plutôt le relativisme qui a fait perdre à certains les repères et les limites que devraient imposer l'éthique professionnelle et le simple bon sens.
D'ailleurs elle réussit à être encore présidente elle, avec tout ce qui se dévoile de l'université dont elle est pourtant censée être en charge ?Signaler Répondre
Adepte du privilège rouge ?Signaler Répondre
Pourquoi parler des personnes de la liste comme des "sionistes génocidaires " et qu'il n'y a "pas de quoi en faire une horloge" ? Pouvez- vous nous en dire plus sur votre raisonnement ?Signaler Répondre
Prof d histoire médiévale . Va t il demander en plus le port de la rouelle pour les juifs comme au moyen âge?Signaler Répondre
Honte a lui et a l autorité de tutelle qui laisse faire.
Je pense de plus en plus que l'extrême gauche se félicite de l'assassinat des 2 enseignants.Signaler Répondre
Dans les systèmes étatiques bouclés par l'extrême gauche les assassinats pour refus de l'idéologie sont classiques et courants... et même vantés car on met en place un système de dénonciation (même intra-familial).
L'extrême gauche c'est juste La Mort rien de plus rien de moins.
On apprend que cet "enseignant" mais il faut être honnête cela n'a rien à voir avec un enseignant est plus ou moins affilié à LFI. Cela étonne qui ?Signaler Répondre
Moi j'aimerais qu'on fasse un audit complet de tous les services publics pour savoir dans lesquels il y a un "détournement" du bien public à des fins politiques et idéologiques. Je parle bien de "détournement" car on s'aperçoit médusé de l'infiltration complète des services publics par certains "partis" et de la mise à disposition de ses services publics au profit de ses partis (pour les élections, pour la protection "juridique" de certains élus, pour l'endoctrinement etc etc).
Cela devient urgent car à ce niveau d'infiltration et de "détournement" il est clair (mais cela j'en suis persuadé depuis longtemps) qu'on n'est plus en "Démocratie" mais dans un système "corrompu".
Ici le système "universitaire" mais les personnes honnêtes dans les facs le savent déjà depuis quelques décennies cela ne date pas d'hier. Mais on le voit ses derniers jours au niveau de la Justice (libération des délinquants), au niveau de l'audiovisuel public (pour 4 milliards)....
il n’est pas possible de faire de telles déclarations racistes sous couvert de liberté d’expression et soit disant de bien pensance.Signaler Répondre
Pouvez-vous partager vos sources pour éviter de passer pour un cerveau malade ?Signaler Répondre
Quand on sait que les tarés islamistes ont assassiné Samuel Paty sur dénonciation, c’est clairement un appel a assassiner des juifs. Encore combien de personnes a mettre sous protection ? Ecrivains, journalistes, profs, directeurs d’ecole… insupportable cette haine.Signaler Répondre
Tout le monde sait que Julien Thierry est LFIste et un proche de Mélenchon. Ce qui est grave c'est qu'il applique les méthodes Russes, Nord-Coréennes et Chinoises : lister les intellectuels pour attiser la haine dans un but purement raciste à la manière de ses copains de l'extrême droite palestinienne (le Hamas) ! LFI est l'antichambre de la "jeunesse hitlérienne" moderne. De sombres heures sont à prévoir pour l'avenir de notre pays....Signaler Répondre
Le Qatar aurait dépensé 20 milliards de dollars pour promouvoir l’islamisme dans les universités américaines source I24Signaler Répondre
Le Marxisme islamiste est rentré dans nos universités! Paye par nos impôts.. C’est odieux scandaleux cette liste, Julien Thery n’a pas connu la guerre, on attends des sanctions exemplaires contre ce pseudo prof et devrait a le honte !Signaler Répondre