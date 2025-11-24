Le prof d'histoire listait les sionistes "génocidaires à boycotter" : nouveau scandale à l'université Lyon 2

Or, c'était sans compter sur Julien Théry, professeur d'histoire médiévale, dont la liste de 20 personnalités, essentiellement de confession juive, qualifiées de "génocidaires à boycotter", a été repérée par la Licra, qui dénonce une "attitude ignominieuse" de l'intéressé.

Julien Théry avait ainsi partagé cette liste comportant les noms de Arthur, Raphaël Enthoven, Yvan Attal ou Alain Minc sur Facebook.

⚫️On peut être professeur d’Histoire d’université, se croire progressiste, et faire des listes comme on en faisait sous l’Occupation.

L’appel au boycott de personnes physiques, c'est de la provocation à la discrimination et à la violence.

La Licra dénonce cette attitude… pic.twitter.com/0QAswFzYLk — Licra (@_LICRA_) November 21, 2025

Loin de se démonter, le professeur de Lyon 2 a réagi sur les réseaux sociaux : "Les petits fonctionnaires de la hasbara chassent en meute derrière la très mal nommée LICRA ! En confondant bien sûr "juifs" et "sionistes partisans du génocide en Palestine"... confusion typiquement antisémite".

Laurent Wauquiez, qui était déjà monté au créneau lors de l'affaire Fabrice Balanche, a réagi sur X : "L’antisémitisme ordinaire d’extrême gauche dans nos universités. Je sais pourquoi nous avons stoppé tous les financements régionaux à cette université".

De son côté, Lyon 2 a annoncé "condamner avec la plus grande fermeté le contenu" de la publication de Julien Théry. Ce dernier pourrait faire face à des sanctions.