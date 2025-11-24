Faits Divers

Le prof d'histoire listait les sionistes "génocidaires à boycotter" : nouveau scandale à l'université Lyon 2

La direction de l'Université Lyon 2 pensait être sortie de la tempête, pour pouvoir se concentrer sur les ennuis financiers inquiétants que l'établissement rencontre.

Or, c'était sans compter sur Julien Théry, professeur d'histoire médiévale, dont la liste de 20 personnalités, essentiellement de confession juive, qualifiées de "génocidaires à boycotter", a été repérée par la Licra, qui dénonce une "attitude ignominieuse" de l'intéressé.

Julien Théry avait ainsi partagé cette liste comportant les noms de Arthur, Raphaël Enthoven, Yvan Attal ou Alain Minc sur Facebook.

Loin de se démonter, le professeur de Lyon 2 a réagi sur les réseaux sociaux : "Les petits fonctionnaires de la hasbara chassent en meute derrière la très mal nommée LICRA ! En confondant bien sûr "juifs" et "sionistes partisans du génocide en Palestine"... confusion typiquement antisémite".

Laurent Wauquiez, qui était déjà monté au créneau lors de l'affaire Fabrice Balanche, a réagi sur X : "L’antisémitisme ordinaire d’extrême gauche dans nos universités. Je sais pourquoi nous avons stoppé tous les financements régionaux à cette université".

De son côté, Lyon 2 a annoncé "condamner avec la plus grande fermeté le contenu" de la publication de Julien Théry. Ce dernier pourrait faire face à des sanctions.

université lyon 2

lyon 2

Julien Théry

LéoChater le 24/11/2025 à 15:52

Terrible époque ! certains n’existent qu’à travers leur antisémitisme.
ils se fabriquent une pseudo‑cause qu’ils ne comprennent pas.
Et ça marche !
LFI en fait son fonds de commerce indécent, et un petit prof d’histoire devient soudain visible uniquement parce qu’il a franchi la ligne rouge....
Pitoyable.

avatar
Monpays le 24/11/2025 à 15:41
toi tu le sais pas a écrit le 24/11/2025 à 14h37

ils étaient étudiants.
ils ont obtenus un doctorat
mais non jamais enseigné à l'université.

cela en fait il des universitaires? non
enfin j'ai vérifié pour mengele en revanche Goegels j'ai rien trouvé.

Hé oui, pour l'un doctorat en anthropologie et recherche post doctorat et l'autre doctorat de Philo et conférences ! donc un avenir et possible pour ce petit prof d’histoire !

avatar
Populisme, individualisme, totalitarisme, bref vous me suivez ? le 24/11/2025 à 15:29

Qu’il aille apprendre ce que signifiait tenir une colline en Auvergne, quand les Polonais et les maquisards brûlaient de courage.
Collabo

avatar
toi tu le sais pas le 24/11/2025 à 14:37
Monpays a écrit le 24/11/2025 à 13h35

Ce petit antisémite de gauche sait-il que Mengele et Goegels étaient aussi universitaires ?

ils étaient étudiants.
ils ont obtenus un doctorat
mais non jamais enseigné à l'université.

cela en fait il des universitaires? non
enfin j'ai vérifié pour mengele en revanche Goegels j'ai rien trouvé.

avatar
Déméco le 24/11/2025 à 13:38
au secours a écrit le 24/11/2025 à 13h22

Les nazis reviennent et cette fois à la fac !

Ils se sont juste déplacés de l'ancienne école du service de santé (actuellement centre d'histoire de la résistance et de la déportation) où officiait l'infame Klaus Barbie aux quais du Rhône.

avatar
Monpays le 24/11/2025 à 13:35

Ce petit antisémite de gauche sait-il que Mengele et Goegels étaient aussi universitaires ?

avatar
Argumentez le 24/11/2025 à 13:28
Mdrrrrrr a écrit le 24/11/2025 à 11h21

Joli le discours de cnews. Essayez de penser et reflechir par vous même sa pourrait vous faire du bien. Par contre sa risque de vous faire bizarre les premières fois.

Argumentez c'est toujours mieux que le mépris mais ça risque de vous faire drôle la première fois

avatar
au secours le 24/11/2025 à 13:22
Vonta a écrit le 24/11/2025 à 07h06

Bravo Monsieur Théry…force à vous !!

Les nazis reviennent et cette fois à la fac !

avatar
CSC le 24/11/2025 à 13:08
Titus69 a écrit le 24/11/2025 à 09h01

On apprend que cet "enseignant" mais il faut être honnête cela n'a rien à voir avec un enseignant est plus ou moins affilié à LFI. Cela étonne qui ?

Moi j'aimerais qu'on fasse un audit complet de tous les services publics pour savoir dans lesquels il y a un "détournement" du bien public à des fins politiques et idéologiques. Je parle bien de "détournement" car on s'aperçoit médusé de l'infiltration complète des services publics par certains "partis" et de la mise à disposition de ses services publics au profit de ses partis (pour les élections, pour la protection "juridique" de certains élus, pour l'endoctrinement etc etc).

Cela devient urgent car à ce niveau d'infiltration et de "détournement" il est clair (mais cela j'en suis persuadé depuis longtemps) qu'on n'est plus en "Démocratie" mais dans un système "corrompu".

Ici le système "universitaire" mais les personnes honnêtes dans les facs le savent déjà depuis quelques décennies cela ne date pas d'hier. Mais on le voit ses derniers jours au niveau de la Justice (libération des délinquants), au niveau de l'audiovisuel public (pour 4 milliards)....

bonjour,
je me permets de vous interpeler car vous avez l'air d'être un spécialiste de la démocratie car vous nous en parlez à longueur de commentaires.
que doit faire une démocratie si le peuple veut tuer tous les roux?

avatar
Zig le 24/11/2025 à 12:38
Mdrrrrrr a écrit le 24/11/2025 à 11h21

Joli le discours de cnews. Essayez de penser et reflechir par vous même sa pourrait vous faire du bien. Par contre sa risque de vous faire bizarre les premières fois.

"Essayez de penser et reflechir par vous même sa pourrait vous faire du bien. Par contre sa risque de vous faire bizarre les premières fois.”

SA pourrait.
SA risque.

Avec SA, comme "SA tête creuse”, vous osez donner des leçons sur l'art de réflechir!
ÇA ne vous gratte pas la tête parfois?

avatar
Collaboration le 24/11/2025 à 12:25
Titus69 a écrit le 24/11/2025 à 09h01

On apprend que cet "enseignant" mais il faut être honnête cela n'a rien à voir avec un enseignant est plus ou moins affilié à LFI. Cela étonne qui ?

Moi j'aimerais qu'on fasse un audit complet de tous les services publics pour savoir dans lesquels il y a un "détournement" du bien public à des fins politiques et idéologiques. Je parle bien de "détournement" car on s'aperçoit médusé de l'infiltration complète des services publics par certains "partis" et de la mise à disposition de ses services publics au profit de ses partis (pour les élections, pour la protection "juridique" de certains élus, pour l'endoctrinement etc etc).

Cela devient urgent car à ce niveau d'infiltration et de "détournement" il est clair (mais cela j'en suis persuadé depuis longtemps) qu'on n'est plus en "Démocratie" mais dans un système "corrompu".

Ici le système "universitaire" mais les personnes honnêtes dans les facs le savent déjà depuis quelques décennies cela ne date pas d'hier. Mais on le voit ses derniers jours au niveau de la Justice (libération des délinquants), au niveau de l'audiovisuel public (pour 4 milliards)....

Moi je dis aux parents inquiets de surveiller leurs enfants à l'école dès le primaire, au collège, au lycée. Le profil de cet enseignant de fac vous le retrouver aussi dans les autres degrés (pas seulement à la fac).

On aura la "délation" quand les dictatures demandent aux enfants "idéologisés" de dénoncer leurs parents.
Regarder un enseignant voulait bien imposer en cours de français l'étude du livre (ou la merde) d'Assa Traoré (donc la police tue).

Mais comme beaucoup le savent déjà les enfants juifs et d'autres comme beaucoup d'enfants de policiers ou de militaires doivent être mis dans le privé et arrêter le public sinon ils seront "harcelés" et pas que par leurs "petits camarades" car une partie du corps enseignant aussi active les haines.

avatar
ferdi69 le 24/11/2025 à 12:23
GAD a écrit le 24/11/2025 à 11h41

Lyon 2 va créer une nouvelle filière d'Etudes Supérieures : " Inquisition " . Reste à savoir où s'effectueront les Travaux Pratiques ...

il a une gueule de tête à claques et de fayot de premier de la classe ! y doit se faire chier dans sa vie de merde et pas trop travailler pour s’occuper des juifs qui lui ont rien demandé !!

avatar
GAD le 24/11/2025 à 11:41

Lyon 2 va créer une nouvelle filière d'Etudes Supérieures : " Inquisition " . Reste à savoir où s'effectueront les Travaux Pratiques ...

avatar
Inversion des valeurs le 24/11/2025 à 11:40
Mdrrrrrr a écrit le 24/11/2025 à 11h21

Joli le discours de cnews. Essayez de penser et reflechir par vous même sa pourrait vous faire du bien. Par contre sa risque de vous faire bizarre les premières fois.

Joli le déni du réel et l'aveuglement idéologique haineux, pourquoi évoquez un média que vous seul citez ? C'est votre référence ?

avatar
Le maître du monde le 24/11/2025 à 11:35
oui-oui a écrit le 24/11/2025 à 11h04

Il n' y a pas de génocide.
Il y a une guerre entre le Hamas et Israël ce au milieu de la population palestinienne. Celle-ci n' est pas attaquée par les Israéliens sinon il n' y aurait plus aucun survivant civil. Par contre le Hemas interdit à ces civils de se protéger dans ses tunnels car chaque mort civil palestinien porte préjudice à Israël. Les morts palestiniens sont utiles au Hamas.

Oui, circulez, y'a rien a voir !!

avatar
jeanfifouxxxx le 24/11/2025 à 11:35

Ses parents ont du bien manger sous l'occupation à celui la....

avatar
La bête immonde le 24/11/2025 à 11:25
Liberté d’expression a écrit le 24/11/2025 à 07h30

Bravo monsieur, courage et force à vous

Bravo en effet de faire de listes comme pendant la deuxième guerre mondiale et son régime d'occupation.

avatar
Mdrrrrrr le 24/11/2025 à 11:21
oui-oui a écrit le 24/11/2025 à 11h04

Il n' y a pas de génocide.
Il y a une guerre entre le Hamas et Israël ce au milieu de la population palestinienne. Celle-ci n' est pas attaquée par les Israéliens sinon il n' y aurait plus aucun survivant civil. Par contre le Hemas interdit à ces civils de se protéger dans ses tunnels car chaque mort civil palestinien porte préjudice à Israël. Les morts palestiniens sont utiles au Hamas.

Joli le discours de cnews. Essayez de penser et reflechir par vous même sa pourrait vous faire du bien. Par contre sa risque de vous faire bizarre les premières fois.

avatar
Okkkkk le 24/11/2025 à 11:13
Titus69 a écrit le 24/11/2025 à 09h01

On apprend que cet "enseignant" mais il faut être honnête cela n'a rien à voir avec un enseignant est plus ou moins affilié à LFI. Cela étonne qui ?

Moi j'aimerais qu'on fasse un audit complet de tous les services publics pour savoir dans lesquels il y a un "détournement" du bien public à des fins politiques et idéologiques. Je parle bien de "détournement" car on s'aperçoit médusé de l'infiltration complète des services publics par certains "partis" et de la mise à disposition de ses services publics au profit de ses partis (pour les élections, pour la protection "juridique" de certains élus, pour l'endoctrinement etc etc).

Cela devient urgent car à ce niveau d'infiltration et de "détournement" il est clair (mais cela j'en suis persuadé depuis longtemps) qu'on n'est plus en "Démocratie" mais dans un système "corrompu".

Ici le système "universitaire" mais les personnes honnêtes dans les facs le savent déjà depuis quelques décennies cela ne date pas d'hier. Mais on le voit ses derniers jours au niveau de la Justice (libération des délinquants), au niveau de l'audiovisuel public (pour 4 milliards)....

Le mec se répond à lui mm vu que personne lit les pavés qu’il envoie

avatar
Vgh le 24/11/2025 à 11:13
Kul-jtan si t pas content a écrit le 24/11/2025 à 10h43

Comme quoi en France tu peux critiquer certaines idéologie mais pas toute ! Sinon ça deviens automatiquement Antisémite.. la France souveraine independante de tout lobby et de toute influence mdrrr liberté égalité fraternité
Antisémite et Antisioniste sont deux chose complètement différente pourtant.. pas pour les humoriste de la Licra apparemment

Votre obsession vous privent de toute lucidité, voire intelligence. Il ne critique pas une idéologie : il cite nommément des personnes à boycotter, il leur met une cible dans le dos - c’est répréhensible pénalement. D’autant plus que ces personnes ont juste signer une tribune pour demander au président de conditionner la reconnaissance d’un état palestinien au retour des otages vivants. Il ne me semble pas que ça fasse d’eux des approbateurs de la guerre.
Il aurait été opportun de rester à sa place quand on est capable de dire de telles âneries.

avatar
oui-oui le 24/11/2025 à 11:04

Il n' y a pas de génocide.
Il y a une guerre entre le Hamas et Israël ce au milieu de la population palestinienne. Celle-ci n' est pas attaquée par les Israéliens sinon il n' y aurait plus aucun survivant civil. Par contre le Hemas interdit à ces civils de se protéger dans ses tunnels car chaque mort civil palestinien porte préjudice à Israël. Les morts palestiniens sont utiles au Hamas.

avatar
Ce n’est que la partie visible de l’iceberg le 24/11/2025 à 11:03

Nous voilà replonger dans les heures sombres des années 30 avec cette fois la gauche antisémite aux manettes ! Une gauche qui occupe de nombreux postes clefs en France...

avatar
Plafond Bas le 24/11/2025 à 10:54
Vonta a écrit le 24/11/2025 à 07h06

Bravo Monsieur Théry…force à vous !!

Pourquoi dire bravo à quelqu'un qui pose des cibles sur des personnes ? C'est plutôt lamentable pour ne pas dire antisémite.

avatar
Houpla Boum le 24/11/2025 à 10:52

Faute grave = licenciement

avatar
Kul-jtan si t pas content le 24/11/2025 à 10:43

Comme quoi en France tu peux critiquer certaines idéologie mais pas toute ! Sinon ça deviens automatiquement Antisémite.. la France souveraine independante de tout lobby et de toute influence mdrrr liberté égalité fraternité
Antisémite et Antisioniste sont deux chose complètement différente pourtant.. pas pour les humoriste de la Licra apparemment

avatar
Presqu'île le 24/11/2025 à 10:38

Vouloir confondre les soutiens du génocide et nos compatriotes Juifs c'est ça qui est antisémite. Ils sont nombreux (certes pas majoritaires) à s'opposer au génocide et à nethanyahou et ce professeur a bien raison de le souligner. Entre l'Union des Juifs Français pour la paix et un vulgaire Enthoven, il y a un univers. Ne confondons pas tous les Juifs !!
Quant à wauquier, il ferait mieux de se contenter de déguster ses homards à nos frais. Au moins quand il fait ça, on ne l'entend pas dire des sornettes.

avatar
Karl le 24/11/2025 à 10:34

En 1940, les ancêtres de ce monsieur devaient sûrement avoir de bons rapports avec l'occupant. C'est peut être de cette époque que lui vient la manie de faire des listes. Si il est fonctionnaire, je pense qu'il y a de bonnes raisons de le mettre dehors sans indemnités.

avatar
Évidemment le 24/11/2025 à 10:14

Si on rajoute la situation financière catastrophique de cette fac, il faudrait que le ministère reprenne enfin la main....ou alors c'est voulu.

avatar
CSC le 24/11/2025 à 10:10
Titus69 a écrit le 24/11/2025 à 09h01

On apprend que cet "enseignant" mais il faut être honnête cela n'a rien à voir avec un enseignant est plus ou moins affilié à LFI. Cela étonne qui ?

Moi j'aimerais qu'on fasse un audit complet de tous les services publics pour savoir dans lesquels il y a un "détournement" du bien public à des fins politiques et idéologiques. Je parle bien de "détournement" car on s'aperçoit médusé de l'infiltration complète des services publics par certains "partis" et de la mise à disposition de ses services publics au profit de ses partis (pour les élections, pour la protection "juridique" de certains élus, pour l'endoctrinement etc etc).

Cela devient urgent car à ce niveau d'infiltration et de "détournement" il est clair (mais cela j'en suis persuadé depuis longtemps) qu'on n'est plus en "Démocratie" mais dans un système "corrompu".

Ici le système "universitaire" mais les personnes honnêtes dans les facs le savent déjà depuis quelques décennies cela ne date pas d'hier. Mais on le voit ses derniers jours au niveau de la Justice (libération des délinquants), au niveau de l'audiovisuel public (pour 4 milliards)....

Pour une fois je vous rejoins!
l'infiltration dans l'enseignement supérieur est insupportable. étudiant à lyon 3 avec un élu RN comme enseignant et devant bernard lugan (maurassien, racialiste et colonialiste).
aucun probleme avec bruno vial pourtant ouvertment encarté mais que dire de lugan qui demandait à ces étudiants de chantaient "Quand Jésus-Christ créa la coloniale".
vous appelez à fermeture de lyon3?
le problème n'est pas les convictions politiques d'un enseignants mais si cela déborde sur son enseignement. vous avez assisté à ses cours?
encore une fois vous vous en prenez à une personne pour ce qu'elle est pas ce qu'elle fait.

mais oui c'est inquiétant, l'infiltration par les partis politique des services publics.
Ca marche avec le, RN et la police?

avatar
Alcofribas le 24/11/2025 à 09:56

Cette université peut s'enorgueillir d'avoir compté de grands médiévistes : Marcel Pacaud, Jacques Rossiaud, Marie-Thérèse Lorcin, Jacques Chiffoleau, Denis Menjot, Michel Rebellin, et j'en oublie sans doute.
Comment en est-elle arrivée là ? Je ne suis pas sûr qu'il se soit agi d'un noyautage politique sournois. J'accuserais plutôt le relativisme qui a fait perdre à certains les repères et les limites que devraient imposer l'éthique professionnelle et le simple bon sens.
Ecrasons l'infâme : le fanatisme

avatar
Tout un écosystème que la Présidente de l'université a laissé vivre le 24/11/2025 à 09:53

D'ailleurs elle réussit à être encore présidente elle, avec tout ce qui se dévoile de l'université dont elle est pourtant censée être en charge ?

avatar
Chris696969 le 24/11/2025 à 09:50
Liberté d’expression a écrit le 24/11/2025 à 07h30

Bravo monsieur, courage et force à vous

Adepte du privilège rouge ?

avatar
Concrètement ? le 24/11/2025 à 09:35
Malquet a écrit le 24/11/2025 à 06h40

En fait, il s’agit tout simplement de la liste des signataires d'une tribune demandant le report de la reconnaissance de la Palestine. Pas de quoi en faire une horloge.
https://www.lepoint.fr/monde/gainsbourg-arthur-sfar-20-personnalites-interpellent-macron-avant-sa-reconnaissance-de-la-palestine-19-09-2025-2599047_24.php

Pourquoi parler des personnes de la liste comme des "sionistes génocidaires " et qu'il n'y a "pas de quoi en faire une horloge" ? Pouvez- vous nous en dire plus sur votre raisonnement ?

avatar
Lyon2026revient le 24/11/2025 à 09:26

Prof d histoire médiévale . Va t il demander en plus le port de la rouelle pour les juifs comme au moyen âge?
Honte a lui et a l autorité de tutelle qui laisse faire.

avatar
titeuf le 24/11/2025 à 09:10
Une honte a écrit le 24/11/2025 à 08h34

Quand on sait que les tarés islamistes ont assassiné Samuel Paty sur dénonciation, c’est clairement un appel a assassiner des juifs. Encore combien de personnes a mettre sous protection ? Ecrivains, journalistes, profs, directeurs d’ecole… insupportable cette haine.

Je pense de plus en plus que l'extrême gauche se félicite de l'assassinat des 2 enseignants.
Dans les systèmes étatiques bouclés par l'extrême gauche les assassinats pour refus de l'idéologie sont classiques et courants... et même vantés car on met en place un système de dénonciation (même intra-familial).

L'extrême gauche c'est juste La Mort rien de plus rien de moins.

avatar
Titus69 le 24/11/2025 à 09:01
Titus69 a écrit le 24/11/2025 à 06h46

Abject que dire de plus.
Ce professeur et la direction de cette fac veulent ils en plus que les étudiants de confession juive portent une étoile jaune ?
On va me dire que c'est un parallèle trop fort je dis juste que non c'est exactement la même chose ni plus ni moins.

Si l'Etat avait été "fort" et avait voulu réellement protéger toutes les confessions il y a longtemps que certaines associations pro-palestiniennes auraient du être dissoutes. Mais voilà cela n'a pas été fait ... sûrement parce que certaines institutions (comme le conseil d'Etat) sont contrôlés par la gauche, la gauche qui a redécouvert ses racines antisémites qu'elle avait pu masquer pendant quelques décennies.

Bref Lyon II devrait être dissoute si cela n'est pas possible il faudrait trouver un moyen légal de dissoudre la présidence et assainir cette fac devenue "communautaire" et "religieuse".

En 2027 j'espère que la personne qui sera élue pourra prendre à bras le corps la problématique des Universités et des enseignants radicalisés qui professent en cours des idéologies mortifères.
Aujourd'hui en sciences humaines (mais pas que car les sciences dures sont aussi touchées) on est dans un "système d'endoctrinement" qui se radicalise de plus en plus... Nous avons de "faux universitaires" qui n'ont été que cooptés pour assurer la diffusion de leurs idéologies s'ils pouvaient déclencher un totalitarisme liant extrême gauche - islamisme ils le feraient sans aucun remords.

On apprend que cet "enseignant" mais il faut être honnête cela n'a rien à voir avec un enseignant est plus ou moins affilié à LFI. Cela étonne qui ?

Moi j'aimerais qu'on fasse un audit complet de tous les services publics pour savoir dans lesquels il y a un "détournement" du bien public à des fins politiques et idéologiques. Je parle bien de "détournement" car on s'aperçoit médusé de l'infiltration complète des services publics par certains "partis" et de la mise à disposition de ses services publics au profit de ses partis (pour les élections, pour la protection "juridique" de certains élus, pour l'endoctrinement etc etc).

Cela devient urgent car à ce niveau d'infiltration et de "détournement" il est clair (mais cela j'en suis persuadé depuis longtemps) qu'on n'est plus en "Démocratie" mais dans un système "corrompu".

Ici le système "universitaire" mais les personnes honnêtes dans les facs le savent déjà depuis quelques décennies cela ne date pas d'hier. Mais on le voit ses derniers jours au niveau de la Justice (libération des délinquants), au niveau de l'audiovisuel public (pour 4 milliards)....

avatar
LFI le 24/11/2025 à 08:56
Liberté d’expression a écrit le 24/11/2025 à 07h30

Bravo monsieur, courage et force à vous

il n’est pas possible de faire de telles déclarations racistes sous couvert de liberté d’expression et soit disant de bien pensance.

avatar
Charles M le 24/11/2025 à 08:54

Ce pauvre garçon, professeur d'histoire médiévale, est il resté bloqué sur la date de 732 où les envahisseurs de l'époque ont été arrêtés à Poitiers et selon Coluche arrêtés qu'à moitié ?

avatar
Concrètement ? le 24/11/2025 à 08:51
SuperTonton a écrit le 24/11/2025 à 07h26

Pendant ce temps, le CRIF demande au ministère la liste des musulmans de France.

Pouvez-vous partager vos sources pour éviter de passer pour un cerveau malade ?

avatar
mon pauvre le 24/11/2025 à 08:50
SuperTonton a écrit le 24/11/2025 à 07h26

Pendant ce temps, le CRIF demande au ministère la liste des musulmans de France.

Mais c'est n'importe quoi ! le froid ça n'arrange pas !

avatar
mais oui le 24/11/2025 à 08:48
Liberté d’expression a écrit le 24/11/2025 à 07h30

Bravo monsieur, courage et force à vous

Mettez moi le dehors et vite fait !

avatar
Chris696969 le 24/11/2025 à 08:47

La sacro-sainte neutralité du service public d'extrême gauche....

Tout un poème...

avatar
Marie claude M le 24/11/2025 à 08:37
Liberté d’expression a écrit le 24/11/2025 à 07h30

Bravo monsieur, courage et force à vous

Vous avez pas honte d’encourager les démons ?

avatar
Une honte le 24/11/2025 à 08:34

Quand on sait que les tarés islamistes ont assassiné Samuel Paty sur dénonciation, c’est clairement un appel a assassiner des juifs. Encore combien de personnes a mettre sous protection ? Ecrivains, journalistes, profs, directeurs d’ecole… insupportable cette haine.

avatar
LFI le 24/11/2025 à 08:30

Tout le monde sait que Julien Thierry est LFIste et un proche de Mélenchon. Ce qui est grave c'est qu'il applique les méthodes Russes, Nord-Coréennes et Chinoises : lister les intellectuels pour attiser la haine dans un but purement raciste à la manière de ses copains de l'extrême droite palestinienne (le Hamas) ! LFI est l'antichambre de la "jeunesse hitlérienne" moderne. De sombres heures sont à prévoir pour l'avenir de notre pays....

avatar
Vicaron le 24/11/2025 à 08:25

Le Qatar aurait dépensé 20 milliards de dollars pour promouvoir l’islamisme dans les universités américaines source I24

avatar
Régulation le 24/11/2025 à 08:06
Malquet a écrit le 24/11/2025 à 06h40

En fait, il s’agit tout simplement de la liste des signataires d'une tribune demandant le report de la reconnaissance de la Palestine. Pas de quoi en faire une horloge.
https://www.lepoint.fr/monde/gainsbourg-arthur-sfar-20-personnalites-interpellent-macron-avant-sa-reconnaissance-de-la-palestine-19-09-2025-2599047_24.php

Merci de remettre les pendules à l heure

avatar
lolotoooôooo le 24/11/2025 à 07:32
SuperTonton a écrit le 24/11/2025 à 07h26

Pendant ce temps, le CRIF demande au ministère la liste des musulmans de France.

Tu pourrais en dire un peu plus afin de nous éclairer ?

avatar
Liberté d’expression le 24/11/2025 à 07:30

Bravo monsieur, courage et force à vous

avatar
Claudel le 24/11/2025 à 07:30

Le Marxisme islamiste est rentré dans nos universités! Paye par nos impôts.. C’est odieux scandaleux cette liste, Julien Thery n’a pas connu la guerre, on attends des sanctions exemplaires contre ce pseudo prof et devrait a le honte !

