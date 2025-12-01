Lyon 2 : après la liste des "génocidaires à boycotter", le professeur de nouveau visé après la diffusion d’une caricature jugée antisémites

Une semaine après la controverse née d’un post qualifiant vingt personnalités de "génocidaires à boycotter en toute circonstance", l’UNI Lyon dénonce "la diffusion de caricatures ouvertement antisémites" sur les propres réseaux sociaux de l’historien médiéviste de l’Université Lyon 2.

L’association étudiante - qui se revendique de droite- revient d’abord sur "l’affaire du Professeur Thery à Lyon 2". Elle rappelle sur ses réseaux sociaux que, la semaine passée, "Lyon 2 a été secouée par une polémique visant J. THERY, professeur d’histoire antisémite. Ce dernier avait publié une liste de personnes qu’il qualifiait de ses mots de 'génocidaires a boycotter'." L’UNI assure avoir demandé à la présidente de l’université "des mesures disciplinaires immédiates", mais affirme être restée sans réponse, hormis un message de la directrice de cabinet expliquant "ne pas avoir d’éléments à nous transmettre."

L’UNI, dénonce un nouveau contenu jugé problématique, " [nous aprenons] ce lundi avec stupeur la diffusion de caricatures ouvertement antisémites sur ses propres réseaux sociaux par Mr THERY. Cette fois-ci c’est un 'même' représentant un juif en train de voler un portefeuille." Cette publication qui refait surface remonterait à janvier 2024.

L’association réitère sa demande à la direction : "Nous réitérons notre demande à la présidence de univ_lyon2 et exigeons de cette dernière qu’elle prenne des mesures disciplinaires immédiatement à l’encontre de cet antisémite notoire. Il ne faut rien laisser passer !"

L’université n’a, à ce stade, pas communiqué sur ces nouveaux signalements. Elle avait toutefois annoncé la semaine dernière avoir saisi le procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, au sujet de la première publication. Dans un communiqué, elle indiquait que "le procureur a confirmé […] l’ouverture d’une enquête."

La réaction politique n’a pas tardé. Notamment, l'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, aujourd'hui député et conseillé spécial de Fabrice Pannekoucke a dénoncé sur les réseaux sociaux un "nouveau dérapage à Lyon 2" et affirme : "Toujours aucune réaction digne de ce nom, ni remise en question. La région ne rétablira aucun partenariat tant que l’université n’aura pas remis de l’ordre dans son fonctionnement."