Un professeur liste des sionistes "génocidaires à boycotter" : l'université Lyon 2 saisit le procureur de la république 

L’Université Lumière Lyon 2 a officiellement signalé au procureur de la République son professeur, Julien Théry, la polémique qui secoue l’établissement depuis plusieurs jours.
Ce week-end, la présidence a découvert avec "consternation" un post publié sur la page Facebook "La Grande H.", liée à l’émission animée par Julien Théry sur "Le Média TV." Dans cette publication, le professeur d’histoire médiévale reprend une liste de vingt signataires d’une tribune parue en septembre dans Le Figaro, qu’il présente comme des "génocidaires à boycotter en toute circonstance."
Face à l’ampleur de la controverse, l’université rappelle ce mardi 25 novembre condamner "avec force les propos tenus". Lundi matin, la présidente de Lyon 2 a reçu Julien Théry afin de "réitérer sa réprobation." À la suite de cet échange, et "après examen de la situation", la direction a décidé de saisir le procureur de la République au titre de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, qui impose à tout agent public d’informer la justice d’un acte "susceptible de constituer une infraction."
Ce mardi, l’Université Lyon 2 indique que "le procureur a confirmé, ce jour, l’ouverture d’une enquête." L’établissement ajoute réserver "pour l’heure, sa décision à celle qui sera prise par l’autorité judiciaire."
Cette affaire intervient dans un contexte déjà tendu pour l’université, confrontée à de vives critiques politiques et à une situation financière fragilisée. Elle pourrait entraîner de nouvelles conséquences disciplinaires pour le professeur mis en cause, déjà au centre de nombreuses réactions, notamment de la Licra et de responsables politiques.
Il serait temps de réagir car depuis le temps que ça dure !Signaler Répondre
le racisme et l’anti sémitisme sont de retour en France 🇫🇷 avec l’extrême Droite qui nous rappelle les années 30 juste avant la guerre mondiale….Signaler Répondre
Et cet humaniste ne dénonce pas les auteurs d'exactions au Yémen ou au Soudan responsables de plus d'un demi-million de morts musulmans ?Signaler Répondre
Ah non, suis-je bête les massacreurs sont musulmans...
Le seul point important, c'est que la présidente islamo-gauchiste de cette université n'engage pour le moment AUCUNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE vis-à-vis de cet enseignant ouvertement antisémite !Signaler Répondre
Avec sa mentalité, ce militant de prof a toute sa place sur le ""Le Média TV" où le militantisme passe devant la volonté d'informer.Signaler Répondre
Imaginer une seconde une liste de collabos islamistes terroristes, profs, élus, journalistes, écrivains, humoristes, artistes ? Je pose une simple question et j’aimerai qu’on m’explique pourquoi cela semble inimaginable.Signaler Répondre
Cette université a aussi bien laissé rentrer ce genre de pensée dans son établissement, il ne faut pas oublier les diverses manifs gauchistes précédentes en son sein...Signaler Répondre
étaient républicains et civilisés, ils boycotteraient les cours de ce professeur. Mais c'est vrai qu'o est à Lyon IISignaler Répondre
Cela nous rappelle les heures les plus sombreSignaler Répondre