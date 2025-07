L'Université Lyon 2 sonde ses étudiants : "Un sentiment général de satisfaction" malgré les polémiques

Comme tous les trois ans, elle interroge ses étudiants pour "mieux connaître leurs conditions d'études et leur niveau de bien-être".

Conduit lors de l'hiver dernier jusqu'à mi-février, ce sondage a été mené auprès de 19 437 personnes, mais seulement 5083 ont répondu au questionnaire, partiellement ou dans son intégralité. Un taux de réponses de 26%, en baisse par rapport à la précédente enquête.

Concernant la formation, les étudiants de Lyon 2 sont globalement satisfaits de sa cohérence globale (86% de satisfaction) mais râlent davantage sur l'organisation et la répartition des cours dans la journée (31% d'insatisfaction).

Ils estiment aussi à 90% que les cours dispensés leur permettent d'acquérir de nouvelles compétences et/ou connaissances.

Concernant la vie sur le campus de Bron, là encore les avis sont plutôt positifs, avec 64% de désaccord avec l'affirmation "Je ne me sens pas bien à l'université". Reste tout de même 58% d'étudiants affirmant avoir un état de santé mentale allant de "très mauvais" à "moyen".

De la vie à l'Université (80% d'avis positifs) aux conditions de travail (73%), Lyon 2 peut compter sur le soutien de ses étudiants.

"Nous sommes heureux et fiers de constater que nos étudiants prennent du plaisir à venir à l’université Lumière Lyon 2, et qu’ils y trouvent aussi de l’intérêt en termes d’acquisition de connaissances et de compétences. Les services proposés sont de mieux en mieux connus, mais surtout, lorsqu’ils sont utilisés, sont grandement appréciés et apportent un vrai accompagnement à la réussite de l’étudiant", se félicite l'université, qui rappelle que le campus Porte des Alpes doit subir de "profonds changements" ces prochains mois avec l'arrivée de nouvelles résidences étudiantes et la relocalisation de plusieurs services au sein de la future Ruche.