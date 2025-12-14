Challenge Cup : face aux Dragons, le LOU veut retrouver son état d’esprit

Après la défaire concédée à domicile le week-end dernier face à Newcastle, les rugbymen lyonnais se déplacent à Newport au Pays de Galles ce dimanche pour affronter les Dragons, dans le cadre de la 2e journée du championnat européen.

Un déplacement à ne pas prendre à la légère si les Rouge et Noir ne veulent pas s’enfermer dans une spirale négative : "Notre but, c’est d’aller gagner là-bas pour revenir avec plus de confiance pour attaquer ensuite le deuxième bloc du Top 14", a expliqué Alan Basson Zondagh, qui pense déjà à la réception de Toulouse, champion de France en titre, le 20 décembre prochain.

Mais les Lyonnais comptent bien prendre les matchs les uns après les autres et sont "focus sur dimanche", comme l’a assuré Mathis Sarragallet. Le talonneur espère que son équipe affichera "un gros état d’esprit" : "On a besoin de confiance. Pour cela, il faudra se retrouver collectivement, être bon dans notre état d’esprit et être bon dans les tâches obscures comme la conquête et les zones de ruck".

Les Lyonnais, qui compteront six jeunes sur le banc, espèrent bien prendre l’avantage sur un adversaire en plein doute, qui n’a plus gagner un seul match depuis maintenant un an. "Ca reste une équipe qui joue bien et qui va chercher beaucoup de fautes. A nous de rester dans notre plan de jeu", a analysé Alan Bassson Zondagh.

Le coup d’envoi de Dragons – LOU Rugby sea donné dimanche à 16h15, heure française.