Après des semaines de frustration, le LOU Rugby a enfin relevé la tête. La victoire face à Clermont (43-24) a offert une bouffée d’air aux Lyonnais, toujours bloqués à la 12e place du Top 14. Une lueur d’espoir, certes, mais encore fragile au moment d’aborder le déplacement face à Bayonne, invaincu au stade Jean-Dauger depuis… 20 matchs. Samedi à 16h35, les Rouge et Noir devront défier une forteresse et une équipe qui occupe une 8e place au championnat.

"C’est une équipe très solide dans les bases. Ce sont toujours des joueurs qui excellent dans ce domaine. Honnêtement, nous nous sommes concentrés sur notre préparation. Le jeu au pied reste la base de notre stratégie. Nous allons nous appuyer sur nos forces", a déclaré Alan-Basson Zondagh, entraîneur des trois-quarts.

"Si nous sommes précis et que nous assurons une bonne couverture, je n’ai aucun doute sur le fait que le reste de l’équipe l’emportera", a continué l'entraîneur adjoint.

"On a fait le bilan de Bayonne, c’est 20 matchs, 20 victoires chez eux, d’affilée", a rappelé Alfred Parisien. Conscient du défi, le joueur croit en l’exploit : "Il faut y aller sans se poser trop de questions. Jouer son offensif, du combat, de l’agressivité… tout donner", avant d’ajouter : “On a manqué sur les matchs à l'extérieur. On a eu un gros focus, surtout sur la gestion de la couverture derrière et comment on allait nous occuper devant. De notre côté, on a toujours mis l'axe sur l'occupation. C'est un point important”.

Guillaume Marchand, lui, ne s’est pas enflammé malgré la victoire contre Clermont. "Il y avait une grosse pression la semaine dernière, mais on l’aura tous les week-ends vu la place où on se trouve".

"Il va falloir y aller avec la confiance qu’on a réussi à regagner un peu. Si on y va avec les mêmes convictions, le même état d’esprit et la même cohésion, on peut aller chercher quelque chose là-bas", a decalre le joueur lyonnais. "Rivaliser sur les 80 minutes, ce serait déjà beau pour nous. Faire un match plein avec de l’envie et de l’engagement", a conclu Guillaume Marchand.

Le coup d'envoi sera donné à 16h35 ce samedi. Un match à suivre sur Canal +.