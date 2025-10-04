"On doit réagir" : le LOU en déplacement à Bordeaux ce samedi

Et c’est un déplacement compliqué, à Bordeaux chez le champion d’Europe en titre, qui attend les Rouge et Noir. "C’est une équipe très dangereuse. Il faudra être prêt à défendre car ils savent tout faire", a fait remarquer Alan Basson Zondagh, l’entraineur des 3/4 en conférence de presse d’avant-match. "Ils ont de gros joueurs sur le terrain, ils vont attaquer ce match à pleine vitesse", a poursuivi le technicien.

Il faudra d’autant plus se méfier des Bordelais qu’ils restent sur une large défaite au Stade Français. Comme les joueurs du LOU, en somme : "On doit réagir ce week-end", affirme Théo Millet, qui sera capitaine ce samedi. "Il faut se remobiliser pour gagner des points à l’extérieur, car on sait que c’est là-dessus que se joue le TOP 14".

La tâche sera difficile, dans un stade Chaban-Delmas qui devrait accueillir 30 000 spectateurs. "A Bordeaux, ça peut aller très vite. Ils ont mis plus de 70 points lors de leur dernière rencontre à domicile", note Théo William. Mais le 2e ligne du LOU ne veut pas céder à la panique : "On doit se dire que oui, les matchs à l’extérieur sont plus compliqués, mais que ce n’est pas une raison de lâcher. On doit les prendre comme des matchs à domicile et être capable de rebondir".

Les Lyonnais, qui étrenneront leur maillot Third rendant hommage au centenaire du stade de Gerland, veulent en tout cas prouver que l’équipe n’est pas retombée dans les travers de la saison dernière et que la défaite à Pau n’était "qu’une baisse de régime à l’instant T".