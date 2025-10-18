A Montpellier, le LOU ne sait toujours pas voyager (35-13)

Le LOU Rugby ne sait pas voyager. Chaque déplacement ou presque cette saison se termine avec une défaite, et souvent des valises.
La 7e journée de Top 14 n'a pas dérogé à la règle puisque les Lyonnais ont été balayés par Montpellier dans l'Hérault.
Les locaux ont passé 4 essais au LOU avant que ce dernier ne réagisse. Lenni Nouchi (4e), Justo Piccardo (22e), Jordan Uelese (44e) et Madosh Tambwe (59e) creusaient toujours plus l'écart.
Finalement, c'est Jiuta Wainiqolo à la 62e qui sonnait la révolte tardive avec un essai lyonnais, imité par Monty Ioane à la 69e.
Mais Montpellier était serein et Melvyn Rates marquait un essai qui douchait les quelques espoirs de remontada lyonnaise. Et qui offrait la victoire bonifiée aux siens.
Score final : 35-13.
𝐿𝑒 𝐿𝑂𝑈 𝑠'𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑎𝑢 𝑀𝐻𝑅 (35-13)#MHRLOU pic.twitter.com/Iamq5CZ8Ms— LOU Rugby (@LeLOURugby) October 18, 2025
Place à la préparation de la réception de La Rochelle samedi prochain au Matmut Stadium de Gerland.
Un budget énorme, de gros salaires et le LOU ne joue pas mieux que ça !!!!Signaler Répondre
Pas du beau jeu !Signaler Répondre
Manque d’agressivité et de vitesse.
De bons joueurs Maos vraiment pas assez rapide et surprenant !!!
nul 🤣Signaler Répondre
De nouveau la cabane est tombé sur le chien !Signaler Répondre
Vous avez les moyens de vos ambitions, bon matchSignaler Répondre
Aller le LOUSignaler Répondre
Oui une victoire à l’extérieur serait la bienvenue !!!