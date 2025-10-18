A Montpellier, le LOU ne sait toujours pas voyager (35-13)

Le LOU Rugby ne sait pas voyager. Chaque déplacement ou presque cette saison se termine avec une défaite, et souvent des valises.

La 7e journée de Top 14 n'a pas dérogé à la règle puisque les Lyonnais ont été balayés par Montpellier dans l'Hérault.

Les locaux ont passé 4 essais au LOU avant que ce dernier ne réagisse. Lenni Nouchi (4e), Justo Piccardo (22e), Jordan Uelese (44e) et Madosh Tambwe (59e) creusaient toujours plus l'écart.

Finalement, c'est Jiuta Wainiqolo à la 62e qui sonnait la révolte tardive avec un essai lyonnais, imité par Monty Ioane à la 69e.

Mais Montpellier était serein et Melvyn Rates marquait un essai qui douchait les quelques espoirs de remontada lyonnaise. Et qui offrait la victoire bonifiée aux siens.

Score final : 35-13.

Place à la préparation de la réception de La Rochelle samedi prochain au Matmut Stadium de Gerland.