Lou en direct

A Montpellier, le LOU ne sait toujours pas voyager (35-13)

A Montpellier, le LOU ne sait toujours pas voyager (35-13)
A Montpellier, le LOU ne sait toujours pas voyager (35-13) - DR

Ce n'est pas encore ce samedi que le LOU glanera une victoire à l'extérieur de la saison. A Montpellier, les Rouge et Noir n'ont pas fait illusion (35-13).

Le LOU Rugby ne sait pas voyager. Chaque déplacement ou presque cette saison se termine avec une défaite, et souvent des valises.

La 7e journée de Top 14 n'a pas dérogé à la règle puisque les Lyonnais ont été balayés par Montpellier dans l'Hérault.

Les locaux ont passé 4 essais au LOU avant que ce dernier ne réagisse. Lenni Nouchi (4e), Justo Piccardo (22e), Jordan Uelese (44e) et Madosh Tambwe (59e) creusaient toujours plus l'écart.
Finalement, c'est Jiuta Wainiqolo à la 62e qui sonnait la révolte tardive avec un essai lyonnais, imité par Monty Ioane à la 69e.

Mais Montpellier était serein et Melvyn Rates marquait un essai qui douchait les quelques espoirs de remontada lyonnaise. Et qui offrait la victoire bonifiée aux siens.

Score final : 35-13.

Place à la préparation de la réception de La Rochelle samedi prochain au Matmut Stadium de Gerland.

Tags :

lou rugby

Top 14

LOU

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
bof le 19/10/2025 à 08:29

Un budget énorme, de gros salaires et le LOU ne joue pas mieux que ça !!!!

Signaler Répondre
avatar
pas bon le 19/10/2025 à 06:58

Pas du beau jeu !
Manque d’agressivité et de vitesse.
De bons joueurs Maos vraiment pas assez rapide et surprenant !!!

Signaler Répondre
avatar
stade français le 19/10/2025 à 02:02

nul 🤣

Signaler Répondre
avatar
et pan le 18/10/2025 à 20:48

De nouveau la cabane est tombé sur le chien !

Signaler Répondre
avatar
Allez le LOU le 18/10/2025 à 09:31

Vous avez les moyens de vos ambitions, bon match

Signaler Répondre
avatar
LOU le 18/10/2025 à 08:43

Aller le LOU
Oui une victoire à l’extérieur serait la bienvenue !!!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.