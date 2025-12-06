Lou en direct

Challenge Cup : le LOU chute d'entrée face à Newcastle (14-23)
Ce samedi soir, le LOU Rugby a raté son entrée en lice en Challenge Cup. Face à Newcastle, pourtant à la peine dans son championnat, les Rouge et Noir ont perdu devant leur public (14-23).

Le Matmut Stadium de Gerland aurait préféré une autre issue ce samedi. En accueillant la lanterne rouge du championnat anglais, le LOU pensait pouvoir lancer sa saison continentale sur les chapeaux de roue.

Mais les hommes de Karim Ghezal ont déjoué, laissant les Red Bulls marquer le premier essai puis prendre le large avec des pénalités. L'essai d'Arthur Mathiron en première période et celui de Beka Shvangiradze au retour des vestiaires n'y changeront rien. D'autant que Newcastle crucifiait son adversaire en fin de match.

La défaite lyonnaise (14-23) laissera un goût amer au public. Le LOU enchaînera dès dimanche prochain au Pays de Galles face aux Dragons.

A noter les premiers pas du troisième ligne de 17 ans Lilian Barret, autorisé à jouer en Challenge Cup mais pas encore en Top 14, tant qu'il ne sera pas majeur.

Quelle catastrophe cette équipe sérieux mais qui a pu monter ce carnage ???

Quelle catastrophe cette équipe sérieux mais qui a pu monter ce carnage ???

On s'attend vraiment à tout !

