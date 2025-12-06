Saint-Genis-Laval : les deux premiers lots du futur quartier du Vallon officiellement attribués

Les Hospices Civils de Lyon, en partenariat avec la Métropole de Lyon et la mairie, ont annoncé l’attribution des deux premiers lots E2 et E5 de la ZAC du Vallon, cœur du futur quartier en construction au pied de la station de métro B inaugurée en 2023.

Pensé comme un nouveau quartier mixte mêlant logements, services et activités en lien avec l’Hôpital Lyon Sud, le Vallon doit monter en puissance jusqu’en 2040.

Les deux premiers lots, situés en façade directe du métro et du pôle d’échanges multimodal, concentreront environ 17 300 m2 de surfaces programmées. Ils seront réalisés par le groupement Youse / Legendre Immobilier associé aux agences Wyswyg, Kardham et Anne Gardoni, retenu à l’issue d’une consultation pilotée par les HCL.

Le lot E5 accueillera un ensemble de bâtiments en équerre (R+3 à R+6) organisés autour d’un cœur d’îlot largement végétalisé. Deux résidences étudiantes, soit 230 chambres dont 30% de logements sociaux, donneront directement sur l’esplanade de la station. Un jardin partagé, des terrasses communes et des rez-de-chaussée animés renforceront l’intégration urbaine du secteur.

Le lot E2, plus compact (R+5), adoptera les mêmes codes architecturaux, notamment des façades en pierre sur rue et en bois côté îlot, ainsi que des toitures végétalisées accueillant des panneaux photovoltaïques.

L’ensemble regroupe un hub tertiaire de 7 à 8000 m2, dédié en priorité aux activités de santé et comprenant 2100 m2 pour les HCL, un hôtel hospitalier d’une trentaine de chambres destiné à accueillir patients et familles, une crèche de 100 berceaux, dont 72 réservés au personnel hospitalier, gérée par La Maison Bleue et 1000 m2 de commerces, incluant brasserie, magasin alimentaire et pharmacie.

Les travaux, estimés à 32 millions d’euros, doivent débuter en 2027 pour une livraison en 2029. L’opération s’inscrit dans la stratégie de modernisation de l’Hôpital Lyon Sud, qui bénéficiera d’une nouvelle façade urbaine apaisée et fonctionnelle.

La ZAC du Vallon prévoit à terme 12350 logements, un parc central de 13 hectares, une école, un gymnase et divers équipements publics.