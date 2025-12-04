Le prof imposait des relations sexuelles à une élève mineure : il échappe au procès pour viols, pas à la prison

Les faits sont survenus en 2021. Et ils ont duré plusieurs mois avant que la victime ne trouve le courage d'en parler à ses parents.

Le quinquagénaire avait entretenu une relation ambiguë avec une élève de 15 ans dont il était le professeur principal, lui envoyant des centaines de messages à caractère sexuel et lui imposant plusieurs relations sexuelles.

La victime, sous emprise, avait été ensuite forcée d'effacer les SMS compromettants.

Regrettant que le prof ne soit pas jugé pour viol aggravé devant une cour criminelle, le procureur de la République a requis 5 ans de prison, dont 3 ans ferme.

Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a préféré prononcer une peine de 5 ans, dont la moitié avec sursis. Le prévenu a également pu ressortir libre de l'audience, son incarcération faisant l'objet d'un mandat de dépôt à effet différé. Il aura ensuite l'interdiction définitive de participer à des activités en contact avec des mineurs.