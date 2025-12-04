Le prof imposait des relations sexuelles à une élève mineure : il échappe au procès pour viols, pas à la prison

Les faits sont survenus en 2021. Et ils ont duré plusieurs mois avant que la victime ne trouve le courage d'en parler à ses parents.
Le quinquagénaire avait entretenu une relation ambiguë avec une élève de 15 ans dont il était le professeur principal, lui envoyant des centaines de messages à caractère sexuel et lui imposant plusieurs relations sexuelles.
La victime, sous emprise, avait été ensuite forcée d'effacer les SMS compromettants.
Regrettant que le prof ne soit pas jugé pour viol aggravé devant une cour criminelle, le procureur de la République a requis 5 ans de prison, dont 3 ans ferme.
Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a préféré prononcer une peine de 5 ans, dont la moitié avec sursis. Le prévenu a également pu ressortir libre de l'audience, son incarcération faisant l'objet d'un mandat de dépôt à effet différé. Il aura ensuite l'interdiction définitive de participer à des activités en contact avec des mineurs.
Il ressort libre ! Parce que le tribunal a la certitude que ce pédophile n'aura aucune pulsion à l'heure où M6 Enquête Exclusive révèle que plus de 15000 enfants de l'ASE sont prostitués tous les jours en France, révèlations confirmées également 10 jours après par Envoyé Spécial ! Quelle honte cette justice des hommes de pouvoir !Signaler Répondre
Mais bon plus rien ne m'étonne dans un pays qui met au pouvoir un ado sous emprise depuis sa classe de seconde par une prof de 39 ans ! Reportages sur la chaîne YT offinvestigation , remonter un an en arrière pour voir le documentaire avec un titre avec ***
Exactement, il peut très bien avoir une pulsion pédophilie en sortant du tribunal !Signaler Répondre
Vous avez lu l'article ? Aujourd'hui Il est libre, dans la rue !! et il a juste deux ans et demi de prison ferme...Signaler Répondre
"prononcer une peine de 5 ans, dont la moitié avec sursis. Le prévenu a également pu ressortir libre de l'audience, son incarcération faisant l'objet d'un mandat de dépôt à effet différé"
Donc le viol de mineur de 15 ans en France en 2025, c'est 2 ans et demi de prison et avec un mandat de dépôt à effet différé ?Signaler Répondre
Et la justice se demande pourquoi les Français ne la supporte plus ??
Ça a l'air de vous faire plaisir mais cela n'enlève pas qu'il y a une certaine réalité.Signaler Répondre
Un prof gauchiste dans la plus pure tradition de la Gauche et de ce qu'elle pronait dans les années 70 en matiere de sexualité libre avec les mineurs.Signaler Répondre
Ce que l'on ne voit surtout pas ce sont les droitard qui habituellement se font un plaisir de tout ramener à l'immigrationSignaler Répondre
Et dans les églises et les lycées catho ?Signaler Répondre
Et heureusement. On a assez de tarés donc on a pas besoin d'en importer. Vous comprenez là..Signaler Répondre
La France, touche à mon enfant mais pas mon argent... Pays de pédoSignaler Répondre
Ne gâche pas ton plaisir. Tu es tellement heureux que ce ne soit pas un OQTF. Profite du moment et savoure.Signaler Répondre
C'est sûrement les actes qui me dégoutent le plus au monde. J'aurais envie de revenir sur la Loi Badinter début 80 pour ses pédophilesSignaler Répondre
ce qui me dégoutent aussi c'est de constater qu'on a eu une presse de "gauche" qui a déversé des centaines de papiers sur Betharram (donc une "vieille affaire") et qui se jettent sur les "prêtres" mais par contre sur tous les actes révélés en ce moment: viol en péri-scolaire à Paris, viol en maternelle dans le sud etc etc je ne vois pas ses centaines de papiers ni les politiques LFI (mais bon vu le membre LFI pris dans le sac dernièrement on comprendra).
Pourquoi la gauche parle de certaines "affaires" mais est muette sur toutes les autres ? les viols d'enfant ont une tendance politique ?
J'aimerais qu'on révèle aussi quels sont les réseaux de prostitution qui font leur marché dans les foyers d'enfant placé ... mais cela on ne le sera pas. Est on dans le même cas que les fillettes anglaises prostituées au Royaume Uni que le pouvoir a voulu effacer?
Personne n'en fait jamais quand ça touche les relations enseignant/élève, revoyez votre copie complotiste: la pédophilie est une maladie mentale, le viol par un immigré sans papier, souvent drogué, est un problème social et culturel.Signaler Répondre
Peu d'OQTF chez les profs, et pas de clandestins.
Bizarrement dans les commentaires,personne ne fait d’insinuation sur l’origine de ce pointeur !!Signaler Répondre
Pas tout à fait.Signaler Répondre
La peine requise était de 5 ans et le gars a bien été condamné à 5 ans.
Il ne sort pas libre, il est sous mandat de dépôt, l'entrée en prison est décalée pour laisser le temps de régler les affaires perso.
La cours d'assises n'aurait pas changé grand chose. Pour le viol le procureur pouvait requérir 15 ans max, pour le viol aggravé jusqu'à perpette. Avec 5 ans requis ça ne change rien. S'il voulait être sévère il aurait requis 15 ans.
On peut simplement regretter que, comme toutes les peines, il ne fasse que la moitié en ferme.
formidable le tribunal de Villefranche .Signaler Répondre
15 ans contre 50, c'est sur que c'est pas comme 14 contre 39, il y a vice et perversion, y'a pas photo.Signaler Répondre
Magnifique la gars impose des relations à une mineure, mais il repart libre de pire en pire y a t il encore une justice en France (pour les victimes) ça m m'étonneraiSignaler Répondre
Avec ce TJ, tu tues quelqu'un, tu es sûr d'être condamné à obtenir la légion d'honneur ! Ce serait merveilleux si ces faits divers arrivaient aux porches de ces juges, il y aurait peut-être un sursaut citoyen/républicain de leur part à l'égard des victimes ! Et dire que ces juges sont payés par nos deniers pour rendre de tels jugements absurdes et cléments...Signaler Répondre
Ba quoi?Signaler Répondre
La justice a parlé, respectons son indépendance et son impartialité...!