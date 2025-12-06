"La police blesse et tue" : des messages projetés à Lyon pendant la Fête des Lumières, Grégory Doucet et la préfète condamnent

On pouvait ainsi lire sur la façade du palais Saint-Pierre "On dégage le RN", "Non à l'Etat policier", "La police blesse et tue", "Sainte Soline, ni oubli, ni pardon" ou encore "La violence policière est partout".

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a dénoncé un "insupportable message de haine à l’encontre de la police nationale" et apporte son "indéfectible soutien à nos forces de l’ordre qui mettent en danger leur vie, à chaque instant, pour la sécurité de nos concitoyens".

La représentante de l'Etat rappelle également que durant la Fête des Lumières, "plus de 500 policiers nationaux ainsi que des militaires de la gendarmerie assurent la sécurisation de cet événement dans un contexte de menace terroriste élevée".

Les auteurs de ces projections lumineuses sont activement recherchés.

Le maire de Lyon Grégory Doucet a également condamné "ces propos violents envers les forces de police qui participent à la sécurité des Lyonnais et des visiteurs pour la Fête des Lumières".

Le candidat aux municipales Jean-Michel Aulas fustige de son côté "ces propos insupportables contre la police" qu'il considère être "une atteinte grave à nos institutions et un message dangereux qui salit celles et ceux qui protègent les Lyonnais chaque jour".