"La police blesse et tue" : des messages projetés à Lyon pendant la Fête des Lumières, Grégory Doucet et la préfète condamnent

On pouvait ainsi lire sur la façade du palais Saint-Pierre "On dégage le RN", "Non à l'Etat policier", "La police blesse et tue", "Sainte Soline, ni oubli, ni pardon" ou encore "La violence policière est partout".
@villedelyon c’est normal cette projection place des terreaux ce samedi 6 décembre lors de la @FeteLumieres ? #lyon pic.twitter.com/LvRsM2TOVS— Eliott.D (@EliottD5) December 6, 2025
La préfète du Rhône Fabienne Buccio a dénoncé un "insupportable message de haine à l’encontre de la police nationale" et apporte son "indéfectible soutien à nos forces de l’ordre qui mettent en danger leur vie, à chaque instant, pour la sécurité de nos concitoyens".
La représentante de l'Etat rappelle également que durant la Fête des Lumières, "plus de 500 policiers nationaux ainsi que des militaires de la gendarmerie assurent la sécurisation de cet événement dans un contexte de menace terroriste élevée".
Les auteurs de ces projections lumineuses sont activement recherchés.
Le maire de Lyon Grégory Doucet a également condamné "ces propos violents envers les forces de police qui participent à la sécurité des Lyonnais et des visiteurs pour la Fête des Lumières".
Le candidat aux municipales Jean-Michel Aulas fustige de son côté "ces propos insupportables contre la police" qu'il considère être "une atteinte grave à nos institutions et un message dangereux qui salit celles et ceux qui protègent les Lyonnais chaque jour".
Doucet va condamner jusqu'en mars 2026. Après il va au mieux faire silence, au pire prôner la désobéissance....Heureusement il ne sera plus maire de Lyon. ✌️✌️Signaler Répondre
chance à nous , d'avoir des Gendarmes et Policiers qui savent gérer les situations délicates sinon nous irions dans une guerre civile à bon entendeurSignaler Répondre
arrêtons de faire semblant d ignorer les auteurs .Place des Terreaux , face a la maire , avec du matériel de projection et personne n a rien vu .qui va croire ça. En réalité pendant l installation on a volontairement regardé de l autre côté. les caméras ne voient rien, les vigiles ne voient rien, les techniciens officiels ne voient rien,,,,,,,alors que paraît il c est sous haute surveillance. manifestement il y a des connivence.Signaler Répondre
Il est vrai que LFI stresse et pue !Signaler Répondre
Vraiment des pros dans le staff de la fête des lumières!...Signaler Répondre
Ouin ouin ouin, la police tue, ouin ouin ouin
Heureusement que la police tue Merah, les frères kouachi le terroriste de Nice...... Merci la Police de nous débarasser de toute cette merdeSignaler Répondre
Grégory Doucet condamne fermement !Signaler Répondre
Pourtant cela ne le dérangeait pas de s'associer à ces potos de LFI pour créer la Nupes et le NFP 🤡
Ceci est honteux. On ne peut pas me faire croire que ceux qui ont projeté ces images ont du matériel qui passe inaperçu. Doucet gère cette fête, il est responsable. Qu'il fasse rechercher ces voyous, on devrait pouvoir les retrouver. Cette gauche est vraiment un cancer pour la France.Signaler Répondre
Bonsoir chronique d'une ville ordinaireSignaler Répondre
Je trouve qu'il a raison, je vis aussi à Villeurbanne.Signaler Répondre
Dans cette ville ce n'est vraiment pas la police qui commet des violences.
Je les aime bien les policiers moi!
J'attends ces rebelles lors des futurs tractages histoire de bien pourrir leur campagne.Signaler Répondre
Pour cela rien de très compliqué, vous prenez un tract, interrogez sur un sujet puis deux puis trois et vous bloquez facilement leur action.
Prefete, élus prenez vos responsabilités et arrêtez vos discours et votre compassion.Signaler Répondre
Vous nous soûlez.
PAS DE VAGUES
C'est vrai que la police tue tous les jours ...allez sors toi les doigts du ionf.....Signaler Répondre
Toujours les mêmes traines savates endoctrinés par LFI !Signaler Répondre
L'horreur arrêtons immédiatement cet événement recherche active dois être effectué, intolérable un sabordage volontaire viens d'avoir lieu les policiers qui sont sur place doivent prendre des mesures adéquatesSignaler Répondre
Doucet condamne aujourd’hui et demain il s’empressera entre les deux tours de s’allier avec le parti qui véhicule ce type d’idées. Pauvre VilleSignaler Répondre
Lyon a confié son événement à un stagiaire sous Red Bull armé de deux guirlandes Lidl.Signaler Répondre
Des lampions qui clignotent comme un modem 56k nostalgique.
Des projections sur les façades mais en 240p, façon VHS rescapée d’un grenier humide.
Catastrophique ce millésime.
Ni plus, ni moins que le discours de LFI.Signaler Répondre
En 2027, nous serons définitivement débarrassés de Melenchon. La bouteille est déjà au frigo pour fêter cette merveilleuse nouvelle.
Etonnant : Pas encore de vidéo d'Oliver.Signaler Répondre
Boycott de ces ados sur le retourSignaler Répondre
Y'en a marre de tous ces discours contre la policeSignaler Répondre
On dirait des ados sur le retour.
À boycotter et non plus à s'indigner
Ce sont les mêmes qui courrent dans les commissariats pour se faire protéger des racailles comme eux qui veulent les refroidir !Signaler Répondre
Eteins ta télé et ouvres les yeux quand tu sors de ta coquille .Signaler Répondre
Quand est-ce que ces groupuscules d’extrême-gauches seront-ils classés comme terroriste, comme aux US ?? C’est insupportableSignaler Répondre
Moi j’habite en France à Villeurbanne, et je n’ai pas encore constaté que la police faisait ce genre de choses. Par contre je vois tous les jours d’autres le faire.Signaler Répondre
Ça sent bon pour nous et ça tremble à gauche...profitez bien le vent va bientôt tournerSignaler Répondre
Allez en Algérie, Chine, etc.. vous verrez comment tout est mieux ! N'hésitez surtout pas.. personne ne vous retient !Signaler Répondre
On va aller chercher ces petits farceurs au lieu de s'occuper des violeurs et autres criminels qui emplissent nos rue. Beau sens des priorités de la préfète qui se ridiculise à chaque intervention.Signaler Répondre
Cette gauche extrême est le cancer de notre société !!Signaler Répondre