"La police blesse et tue" : des messages projetés à Lyon pendant la Fête des Lumières, Grégory Doucet et la préfète condamnent

Ce samedi soir, jour le plus fréquenté de la Fête des Lumières à Lyon, une ou plusieurs personnes ont profité de l'affluence place des Terreaux pour projeter des messages.

On pouvait ainsi lire sur la façade du palais Saint-Pierre "On dégage le RN", "Non à l'Etat policier", "La police blesse et tue", "Sainte Soline, ni oubli, ni pardon" ou encore "La violence policière est partout".

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a dénoncé un "insupportable message de haine à l’encontre de la police nationale" et apporte son "indéfectible soutien à nos forces de l’ordre qui mettent en danger leur vie, à chaque instant, pour la sécurité de nos concitoyens".

La représentante de l'Etat rappelle également que durant la Fête des Lumières, "plus de 500 policiers nationaux ainsi que des militaires de la gendarmerie assurent la sécurisation de cet événement dans un contexte de menace terroriste élevée".

Les auteurs de ces projections lumineuses sont activement recherchés.

Le maire de Lyon Grégory Doucet a également condamné "ces propos violents envers les forces de police qui participent à la sécurité des Lyonnais et des visiteurs pour la Fête des Lumières".

Le candidat aux municipales Jean-Michel Aulas fustige de son côté "ces propos insupportables contre la police" qu'il considère être "une atteinte grave à nos institutions et un message dangereux qui salit celles et ceux qui protègent les Lyonnais chaque jour".

Anti verts le 06/12/2025 à 22:57

Doucet va condamner jusqu'en mars 2026. Après il va au mieux faire silence, au pire prôner la désobéissance....Heureusement il ne sera plus maire de Lyon. ✌️✌️

avatar
Billy le kid le 06/12/2025 à 22:55

chance à nous , d'avoir des Gendarmes et Policiers qui savent gérer les situations délicates sinon nous irions dans une guerre civile à bon entendeur

avatar
Catalan le 06/12/2025 à 22:39

arrêtons de faire semblant d ignorer les auteurs .Place des Terreaux , face a la maire , avec du matériel de projection et personne n a rien vu .qui va croire ça. En réalité pendant l installation on a volontairement regardé de l autre côté. les caméras ne voient rien, les vigiles ne voient rien, les techniciens officiels ne voient rien,,,,,,,alors que paraît il c est sous haute surveillance. manifestement il y a des connivence.

avatar
Comission parlementaiare ! le 06/12/2025 à 22:29
2neurones et demi a écrit le 06/12/2025 à 21h42

C'est vrai que la police tue tous les jours ...allez sors toi les doigts du ionf.....

Il est vrai que LFI stresse et pue !

avatar
Moha le 06/12/2025 à 22:19

Vraiment des pros dans le staff de la fête des lumières!...

Ouin ouin ouin, la police tue, ouin ouin ouin

avatar
Encore heureux le 06/12/2025 à 22:17

Heureusement que la police tue Merah, les frères kouachi le terroriste de Nice...... Merci la Police de nous débarasser de toute cette merde

avatar
Man69 le 06/12/2025 à 22:13

Grégory Doucet condamne fermement !
Pourtant cela ne le dérangeait pas de s'associer à ces potos de LFI pour créer la Nupes et le NFP 🤡

avatar
Jacques1 le 06/12/2025 à 22:11

Ceci est honteux. On ne peut pas me faire croire que ceux qui ont projeté ces images ont du matériel qui passe inaperçu. Doucet gère cette fête, il est responsable. Qu'il fasse rechercher ces voyous, on devrait pouvoir les retrouver. Cette gauche est vraiment un cancer pour la France.

avatar
la place des terreaux le 06/12/2025 à 22:07

Bonsoir chronique d'une ville ordinaire

avatar
Lucie4 le 06/12/2025 à 22:03
Et... a écrit le 06/12/2025 à 20h59

Eteins ta télé et ouvres les yeux quand tu sors de ta coquille .

Je trouve qu'il a raison, je vis aussi à Villeurbanne.

Dans cette ville ce n'est vraiment pas la police qui commet des violences.

Je les aime bien les policiers moi!

avatar
LFI aux manettes, et ça ose proposer une liste pour les municipales le 06/12/2025 à 22:03

J'attends ces rebelles lors des futurs tractages histoire de bien pourrir leur campagne.
Pour cela rien de très compliqué, vous prenez un tract, interrogez sur un sujet puis deux puis trois et vous bloquez facilement leur action.

avatar
Rlb le 06/12/2025 à 22:01

Prefete, élus prenez vos responsabilités et arrêtez vos discours et votre compassion.
Vous nous soûlez.
PAS DE VAGUES

avatar
2neurones et demi le 06/12/2025 à 21:42
Et... a écrit le 06/12/2025 à 20h59

Eteins ta télé et ouvres les yeux quand tu sors de ta coquille .

C'est vrai que la police tue tous les jours ...allez sors toi les doigts du ionf.....

avatar
RN6 le 06/12/2025 à 21:33

Toujours les mêmes traines savates endoctrinés par LFI !

avatar
Glok le 06/12/2025 à 21:31

L'horreur arrêtons immédiatement cet événement recherche active dois être effectué, intolérable un sabordage volontaire viens d'avoir lieu les policiers qui sont sur place doivent prendre des mesures adéquates

avatar
lxhu le 06/12/2025 à 21:31

Doucet condamne aujourd’hui et demain il s’empressera entre les deux tours de s’allier avec le parti qui véhicule ce type d’idées. Pauvre Ville

avatar
Une fête des Lumières de wish le 06/12/2025 à 21:19

Lyon a confié son événement à un stagiaire sous Red Bull armé de deux guirlandes Lidl.
Des lampions qui clignotent comme un modem 56k nostalgique.
Des projections sur les façades mais en 240p, façon VHS rescapée d’un grenier humide.
Catastrophique ce millésime.

avatar
Anti LFI le 06/12/2025 à 21:17

Ni plus, ni moins que le discours de LFI.
En 2027, nous serons définitivement débarrassés de Melenchon. La bouteille est déjà au frigo pour fêter cette merveilleuse nouvelle.

avatar
7ème Art le 06/12/2025 à 21:15

Etonnant : Pas encore de vidéo d'Oliver.

avatar
Piano le 06/12/2025 à 21:08

Boycott de ces ados sur le retour

avatar
Piano le 06/12/2025 à 21:05

Y'en a marre de tous ces discours contre la police
On dirait des ados sur le retour.
À boycotter et non plus à s'indigner

avatar
Amen le 06/12/2025 à 21:01

Ce sont les mêmes qui courrent dans les commissariats pour se faire protéger des racailles comme eux qui veulent les refroidir !

avatar
Et... le 06/12/2025 à 20:59
martine a écrit le 06/12/2025 à 20h51

Moi j’habite en France à Villeurbanne, et je n’ai pas encore constaté que la police faisait ce genre de choses. Par contre je vois tous les jours d’autres le faire.

Eteins ta télé et ouvres les yeux quand tu sors de ta coquille .

avatar
To-To le 06/12/2025 à 20:55

Quand est-ce que ces groupuscules d’extrême-gauches seront-ils classés comme terroriste, comme aux US ?? C’est insupportable

avatar
martine le 06/12/2025 à 20:51

Moi j’habite en France à Villeurbanne, et je n’ai pas encore constaté que la police faisait ce genre de choses. Par contre je vois tous les jours d’autres le faire.

avatar
J6 le 06/12/2025 à 20:50

Ça sent bon pour nous et ça tremble à gauche...profitez bien le vent va bientôt tourner

avatar
Pilou69 le 06/12/2025 à 20:45

Allez en Algérie, Chine, etc.. vous verrez comment tout est mieux ! N'hésitez surtout pas.. personne ne vous retient !

avatar
Lyon avec Zemmour vite le 06/12/2025 à 20:41

On va aller chercher ces petits farceurs au lieu de s'occuper des violeurs et autres criminels qui emplissent nos rue. Beau sens des priorités de la préfète qui se ridiculise à chaque intervention.

avatar
Bianca le 06/12/2025 à 20:35

Cette gauche extrême est le cancer de notre société !!

