Vénissieux : nouvelle nuit de flammes dans une maison abandonnée

Déjà touchée par un premier sinistre il y a quelques mois, une maison vide a de nouveau pris feu.  

Les secours ont été appelés aux alentours  20h20, vendredi 5 décembre, pour un incendie déclaré dans une maison d’un étage laissée à l’abandon, rue Georges-Marrane, à proximité du quartier Moulin-à-Vent.
Quatre engins et 17 pompiers ont été dépêchés sur place. Le feu a été maîtrisé et totalement éteint aux alentours de 23 heures.

Aucune victime n’a été recensée. Le bâtiment, déjà fortement dégradé lors d’un précédent incendie survenu il y a quelques mois, a de nouveau été partiellement ravagé.

Selon le Progrès, la mairie de Vénissieux prévoit de murer et de sécuriser la maison afin d’éviter de nouvelles intrusions. Un arrêté d’interdiction d’accès doit être pris pour empêcher tout risque supplémentaire

